Si completa il turno della Serie A con 8 partite, in B due i posticipi. Nella Liga in campo il Real Madrid, spicca Valencia – Siviglia

NAPOLI – Mercoledì 30 ottobre 2019 con il turno infrasettimanale di A e B denso di incontri. In particolare nella massima serie italiana previsti ben otto incontri, tutti con il supporto delle webcronaca così come il match Benevento – Cremonese. Diverse anche le partite nella Liga ma si gioca anche in Francia la Coppa, in Germania, Inghilterra e Portogallo. Per le serie minori anche la Serie C italiana girone A e per quelli giovanili c’è la Coppa Italia Primavera. Prima di seguire nel dettaglio l’elenco con tutti i risultati aggiornati in tempo reale andiamo a vedere i match già disputati. Partiamo dalla MLS in USA con il successo esterno del Seattle Sounders in casa del Los Angeles FC per 3-1. Nella Superliga argentina 2-1 casalingo del River Plate su Colon mentre in Colombia solo l’America De Cali vince 1-0 con il Pasto mentre finiscono in parità gli altri incontri. In particolare 1-1 tra Envigato e Deportivo Cali, Ind. Medellin e Tolima, Patriotas e Petrolera. Senza reti Junior – Cucuta e Santa Fe – Atletico Nacional. Passiamo gli Europei under 17 con le gare di qualificazioni. 1-0 esterno della Biellorussia sulla Lettonia e senza reti tra Ungheria e Serbia. Nella Champions League femminile il Barcellona vince 3-1 in casa del Minsk FK mente in Messico vittoria per 1-0 del Club America in casa dell’Atletico San Luis e casalingo per il Santos Laguna sul Queretaro e del Veracruz sul Puebla. Più massiccio il 5-1 dell’U.N.A.M. sull’Atlas. Per i Mondiali under 17 2-2 tra Australia e Ungheria e 3-0 del Brasile sulla Nuova Zelanda.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]