Mercoledì 5 giugno in primo piano due incontri in serata. Per la UEFA Nations League, prima semifinale dove si sfideranno Portogallo e Svizzera. Per la Serie B invece ultimi verdetti della stagione questa volta in coda con la sfida salvezza tra Salernitana e Venezia. Entrambi i match avranno il supporto della nostra webcronaca. Spareggi anche in C e campionato Primavera 1 oltre a San Marino – Lituania, gara di qualificazione per gli Europei U21 e alcune amichevoli tra nazionali. Prima di andare a vedere i risultati aggiornati delle partite del giorno andiamo a vedere chi ha già giocato. Nella Coppa del Brasile successo per 1-0 del Flamengo sul Corinthians mentre in Canada per la Championship pareggi (1-1) tra Forge e Cavalry. Nella Botola Pro in Marocco successi casalinghi per Chabab Rif Hoceinmaa (2-1 sul Youssofia Berrechid), Moghreb Tetouan (3-1 su Raja Casablanca), Saf (1-0 su Marrakech) e Wydad (4-1 su Khouribga). Finiscono in parità, 0-0 FUS Rabat – Berkane e 1-1 Mouloudia Oujada – FAR Rabat.

