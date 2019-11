In primo piano quelli del campionato italiano con la Serie A e B in campo. Si gioca anche in Liga, Premier League, Ligue 1 e Bundesliga l’8 novembre 2019

Venerdì 8 novembre tornano gli anticipi nei principali campionati europei. Da Liga alla Premier League passando per la Ligue 1 e Bundesliga con l’Italia in primo piano. Si gioca in Serie A il derby Sassuolo – Bologna mentre nella Serie cadetta c’è Crotone – Ascoli. Entrambi i match si potranno meglio gustare con il supporto della nostra webcronaca. Prima di seguire in tempo reale i risultati della giornata odierna andiamo a vedere le squadre che sono già scese in campo. Partiamo dal campionato brasiliano con il successo esterno per 1-0 del Flamengo sul Botafogo Rj e casalingo del Gremo sul CSA 2-1. In Messico finisce senza reti tra Zacaetcas Mineros e Dorados per l’Ascenso mentre i Mondiali Under 17 successo per 3-2 del Paraguay sull’Argentina. Nella CONCACAF League 1-0 del Saprissa sul Motagua mentre in Perù vince il Grau sull’Huancayo ai rigori dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sullo 0-0. In Uruguay 2-0 del Nacional sul Fenix mentre nella A-League australiana 3-1 del Melbourne City sul Central Coast Mariners.

