Il match è tra i principali della giornata. Si gioca in tutta Europa, fari puntati sul derby di Madrid su Atletico e Real. Nella notte si è giocato in Sud America

Il programma dei risultati di sabato 9 febbraio 2019 parte dal Sud America che nella notte ha visto giocare i suoi principali campionati. Nella Superliga argentina successo per 2-0 del Lanus sul Gimnasia L.P. mentre finisce sull’1-1 Huracan – Velez Sarsfield. Nel Campeonato Paulista finisce senza reti Sao Bento – Ferroviaria mentre in Colombia vittoria di misura 1-0 del Bucamanga sul Pasto. Nella Primeva Division messicana colpi esterni per Tigres 2-0 sul Veracruz e Puebla sull’Atlas (1-2). In mattinata si è giocato nell’A-League australiana con WS Wanderers che supera 2-0 il Central Coast Mariners mentre finisce 1-1 Melbourne City – Adelaide United. Nella Liga2 spagnola Gimnastic vince a tavolino sul Reus Deportiu mentre in Turchia 1Lig si apre con il 4-0 dell’Eskisehirspor sul Karabukspor. Per il Campionato Primavera l’Inter supera 2-1 il Sassuolo in trasferta allo stesso modo della Juventus sul Milan. Ricco il programma dei match che seguiremo a partire dal pomeriggio in tempo reale. In Italia due anticipi con Fiorentina – Napoli in primo piano dalle 18. L’Inter a Parma per l’anticipo serale mentre dalle 15 si apre il quadro della B con 4 incontri. Tra i vari campionati europei in evidenza nella Liga il derby di Madrid tra Atletico e Real. Incontro molto atteso anche per la classifica con i padroni di casa in seconda posizione a sei dalla capolista Barcellona mentre il Real è in ritardo di due in terza. Ricordiamo che l’Atletico sarà avversario della Juventus nel prossimo turno di Champions League del 20 febbraio per gli ottavi di finale. Andiamo a vedere nel dettaglio i principali incontri selezionati in questa giornata.

