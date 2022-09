La partita Torino – Sassuolo di Sabato 17 settembre 2022: Dionisi indovina la sostituzione e la sua squadra conquista i tre punti in trasferta

TORINO – Sabato 17 settembre, allo Stadio Comunale Grande Torino, andrà in scena Torino – Sassuolo, anticipo serale della settima giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45. La squadra di Juric viene dalla sconfitta rimediata in extremis a San Siro contro l’Inter e ha 10 punti, con un percorso di tre partite vinte, una pareggiata e una persa. A quota 6 i neroverdi di Dionisi, che nel turno precedente sono stati battuti per 1-3 in casa dall’Udinese e che finora hanno ottenuto una vittoria, tre pareggi e due sconfitte, siglando sei gol fatti e subendone dodici. Sono ventisei i precedenti tra le due compagini con il bilancio di dodici successi del Torino, nove pareggi e cinque affermazioni del Sassuolo. L’ultimo confronto risale allo scorso 23 gennaio quando finì 1-1; nella gara di andata, invece, i granata avevano vinto 0-1 con rete di Pjaca.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: TORINO-SASSUOLO 0-1 SECONDO TEMPO 45' 4' La partita finisce qui: vittoria del Sassuolo al fulmicotone! Grazie per averci seguito, alla prossima! 45' 3' Gooooooooooooooooooooooooooooooool! Sassuolo in vantaggio! Alvarez la incrocia alle spalle di Milinkovic-Savic girando verso il montante più lontano! 45' Ci saranno tre minuti di recupero. 43' Tentativo di Alvarez, ma il pallone sorvola la traversa. 41' Esce Pinamonti, entra Alvarez. 39' Ammonito anche Linetty. 33' Esce Djidji, entra Zima. 30' Eccoci alla mezz'ora, sempre inchiodati sullo 0-0. 25' Un match decisamente avaro di emozioni. 24' Ammonito Maxime Lopez. 21' Escono Harroui e D'Andrea, entrano Thorstvedt e Ceide. 14' Esce Radonjic, entra Pellegri. 13' Escono Seck e Lazaro, entrano Sanabria e Ola Aina. 12' Ammonito Singo. 10' Assist di Lukic per Radnjic, che però non trova il tempo giusto e l'azione sfuma. 2' Si riprende senza alcuna sostituzione. 1' Inizia la seconda frazione. PRIMO TEMPO 45 2' Il primo tempo finisce qui, a più tardi per la cronaca della ripresa. 45' Ci saranno due minuti di recupero. 43' Calcio d'angolo per il Sassuolo: arriva Frattesi e "spara", ma Milinkovic Savic para. 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l'intervallo. 38' E invece no: rete annullata per fuorigioco! 37' Goooooooooooooooooooal! Torino in vantaggio con il tap-in di Lazaro a porta vuota! 28' D'Andrea serve Pinamonti che cerca la conclusione, ma invano. 25' Partita che non decolla. 21' Ci prova ancora Seck con il mancino, ma Consigli non si fa trovare impreparato. 16' Si fa sotto Seck, in area, ma la retroguardia ospite dice no. 15' Giunti al quarto d'ora siamo sempre sul pareggio a occhiali. 10' Ammonito Buongiorno. 7' Cross di Lazaro da destra, ma il pallone finisce in corner. Nulla di fatto dai successivi sviluppi. 5' Dopo cinque minuti le due squadre si stanno ancora studiando. 1' La partita è iniziata dopo aver osservato un minuto di raccoglimento per le vittime dell'alluvione nelle Marche. Buona sera a tutti da Torino, dove sta per avere inizio la gara tra i granata e il Sassuolo. Sabato 17 settembre dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20:45 la cronaca con commento in diretta della partita. TABELLINO TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji (33' st Zima), Buongiorno, Schuurs; Lazaro (13' st Ola Aina), Lukic, Linetty, Singo; Vlasic, Seck (13' st Sanabria); Radonjic (14' st Pellegri). All. Juric SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Harroui (21' st Thorstvedt); Laurienté, Pinamonti (41' st Alvarez), D'Andrea (21' st Ceide). All. Dionisi Reti: 45' st Alvarez Ammoniti: Buongiorno, Singo, Maxime Lopez, Linetty Recupero: 2' pt, 3' st

Formazioni ufficiali di Torino – Sassuolo

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Seck. A disposizione: Berisha, Bayeye, Zima, Karamoh, Sanabria, Pellegri, Ilkhan, Lazaro, Adopo, Aina, Garbett, Gemello. Allenatore: Juric

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, Harroui; Laurienté, Pinamonti, D’Andrea. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Henrique, Alvarez, Obiang, Ceide, Antiste, Thorstvedt, Kyriakopoulos. Allenatore: Dionisi

Le parole di Juric alla vigilia

“È stata davvero una grande sofferenza vedere le partite da casa, non è stato per nulla semplice anche non potevo fare scelte, cambi. Domani mi aspetto una partita difficilissima Hanno fatto un mercato faraonico a livello economico, hanno giocatori forti, di qualità. Noi dobbiamo essere tosti, aggressivi, giocare il nostro calcio cercando di metterli in in difficoltà”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Niccolò Baroni della sezione di Firenze. Assistenti sono stati designati il Sig. Zingarelli di Siena e il Sig. Saccenti di Modena. Quarto Ufficiale il Sig. Massa. Sono stati designati in qualità di assistenti VAR il Sig. Irrati e il Sig. Muto.

Presentazione del match

QUI TORINO – Juric, che torna in panchina dopo la brutta esperienza della polmonite, dovrà fare a meno di Berisha, Ricci e Miranchuk. Il tecnico croato dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic tra i pali e difesa a tre composta da Dijdij, Rodriguez e Buongiorno. In mezzo al campo ci saranno Lukic e Linetty mentre sulle corsie esterne agiranno Lazaro e Vojvoda. Unica punta Sanabria, supportato dai trequartisti Vlasic e Seck.

QUI SASSUOLO – Dionisi, che dovrà fare a meno di Berardi, Muldur, Defrel, Traorè ed Erlic ma anche dello squalificato Rouan, dovrebbe rispondere col modulo 4-3-3 e schierare Consigli tra i pali e in difesa, al centro Ayhan e Ferrari e sulle fasce Toljan e Rogerio. A centrocampo Frattesi, Thorsvedt e Maxime Lopez; tridente offensivo formato da Lauriente, Pinamonti e Kyriakoupoulos.

Le probabili formazioni di Torino – Sassuolo

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Dijdij, Ricardo Rodríguez, Buongiorno; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Seck; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorsvedt; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos. Allenatore: Alessio Dionisi

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e Sky Sport Calcio (canale 252 del satellite). Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV.