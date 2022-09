Pagelle 7° giornata Serie A 2022/2023: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 7° giornata di andata del Campionato di Serie A 2022-2023: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La settima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 si apre nella serata di venerdì con la vittoria del Lecce in casa della Salernitana per 1 a 2: decisivo il gol Strefezza a pochi minuti dalla fine, che regala il primo successo stagionale ai salentini. Prima vittoria anche per l’Empoli, ottenuta a Bologna grazie alla rete siglata da Bandinelli alla mezz’ora della ripresa: esordio amaro per Thiago Motta sulla panchina dei rossoblù. Lo Spezia si aggiudica in rimonta lo scontro diretto con la Sampdoria. Sblocca il risultato Sabiri ma dopo un solo minuto l’autorete di Murillo riporta la parità. Nella ripresa Nzola regala tre preziosissimi punti alla squadra di Gotti e affonda i blucerchiati

Il big match di giornata, in programma domenica sera a chiusura del turno, vedrà di fronte Milan e Napoli, in testa alla classifica a pari merito con l’Atalanta. Giornata impegnativa anche per gli orobici che prima del fischio iniziale di San Siro dovranno vedersela all’Olimpico contro la Roma, tornata al successo dopo la batosta di Udine. Impegni in trasferta anche per l’Inter sul difficile campo dell’Udinese e per la Juventus che, sulla carta, a Monza dovrebbe incontrare meno ostacoli. La Lazio, invece, farà visita alla Cremonese. La Sampdoria andrà a caccia dei primi tre punti stagionali sul campo dello Spezia. In programma anche Torino – Sassuolo e Fiorentina – Verona.

Le pagelle della sesta giornata di Serie A 2022/2023

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da sabato 17settembre 2022. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio con possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 16 settembre 2022

20.45

Salernitana-Lecce (pagelle – tabellino)

Sabato 17 settembre 2022

15.00

Bologna-Empoli (pagelle – tabellino)

18.00

Spezia-Sampdoria (pagelle – tabellino)

20,45

Torino-Sassuolo (pagelle – tabellino)

Domenica 18 settembre 2022

12.30

Udinese-Inter (pagelle – tabellino)

15.00

Cremonese-Lazio (pagelle – tabellino)

Fiorentina-Verona (pagelle – tabellino)

Monza-Juventus (pagelle – tabellino)

18.00

Roma-Atalanta (pagelle – tabellino)

20.45

Milan-Napoli (pagelle – tabellino)