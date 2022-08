Udinese – Fiorentina: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Udinese – Fiorentina di Mercoledì 31 agosto 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2022-2023

UDINE – Mercoledì 31 agosto, alla Dacia Arena di Udine, si gioca Udinese – Fiorentina, gara valida per la quarta giornata di Serie A 2022-2023, che si gioca in turno infrasettimanale; calcio di inizio alle ore 18.30. Avvio di stagione in crescendo per l’Udinese, che dopo il 4-1 subito a San Siro contro il Milan, ha ottenuto un pareggio a reti bianche in casa contro la Salernitana per poi andare a vincere 1-2 sul campo del Monza ed ora é a quota 4. Cinque punti in classifica, invece, per la squadra di Italiano, che dopo il successo casalingo per 3-2 ottenuto in extremis contro la Cremonese, ha pareggiato a reti bianche contro l’ Empoli e contro il Napoli. Sono quarantasei i precedenti, in terra friulana, tra le due compagini con il bilancio di sedici vittorie dell’Udinese, diciassette pareggi e dodici affermazioni della Fiorentina. L’ultimo risale al 26 settembre 2021 quando i Viola si imposero per 0-1 grazie alla rete di Dusan Vlahovic.

Cronaca della partita con commento e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: UDINESE - FIORENTINA Mercoledì 31 agosto dalle ore 17:30 le formazioni ufficiali, della 18:30 la cronaca con commento in diretta della partita.

Presentazione del match

QUI UDINESE – Sottil non potrà disporre dello squalificato Perez e degli infortunati Buta e Arslan. Dovrebbe affidarsi a un modulo speculare con Silvestri in porta e con Becao, Nuytink e Masina pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia ci sarà Walace, affiancato da Pereyra e Makengo mentre sulle corsie esterne si muoveranno Ebosele e Udogie. Davanti Success e Deulofeu.

QUI FIORENTINA – Vincenzo Italiano, che dovrà rinunciale a Duncan e Nico Gonzalez, oltre a Castrovilli e Zurkowski, dovrebbe rispondere col consolidato modulo 4-3-3 con Gollini in porta e difesa composta al centro da Milenkovic e Igor e sulle fasce da Dodò e Biraghi. A centrocampo Bonaventura, Amrabat e Maleh. Attacco affidato a Jovic, affiancato da Ikoné e Sottil.

Le probabili formazioni di Udinese – Fiorentina

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Masina; Ebosele, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Sottil.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Ikone, Jovic, Sottil Allenatore: Italiano.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.