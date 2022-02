Udinese – Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Udinese – Lazio del 20 febbraio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022

UDINE – Domenica 20 febbraio alle ore 20.45, alla Dacia Arena andrà in scena Udinese – Lazio, gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I friulani vengono dalla schiacciante sconfitta esterna per 4-o contro il Verona e in classifica sono quindicesimi con 24 punti, frutto di cinque vittorie, nove pareggi e nove sconfitte con trenta gol fatti e quaranta subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volta, pareggiato una e perso tre siglando due reti e subendone sette. Di fronte troveranno la Lazio, reduce dal successo casalingo per 3-0 contro il Bologna e sesto, a quota 42 punti, con un cammino di dodici partite vinte, sei pareggiate e sette perse con cinquantadue reti realizzate e trentanove incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due vittorie, un pareggio e due sconfitte con sette gol fatti e altrettanto subiti. In settimana la squadra di Sarri ha perso per 2-1 contro il Porto nella gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Sono 17 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 8 vittorie dell’Inter, 2 pareggi e 7 affermazioni del Sassuolo. L’ultimo incrocio risale a un mese fa quando la squadra biancoceleste vinse di misura dopo i tempi supplementari, con gol di Immobile, in Coppa Italia. La gara di andata, lo scorso 2 dicembre, finì con un pirotecnico 4-4.

Cronaca con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: UDINESE - LAZIO Domenica 20 febbraio dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in tempo reale della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Luca Massimi della sezione di Termoli, coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Cecconi.; quarto uomo ufficiale Marcenaro. Al VAR Nasca, assistente VAR Margani.

La presentazione del match

QUI UDINESE – Cioffi, che dovrà rinunciare agli indisponibili Nuytinck e Udogie, potrebbe far scendere la squadra in campo con il consueto modulo 3-5-2 con Silvestri in porta e difesa composta da Becao, Perez e Pablo Mari. In cabina di regia Walace con Arslan e Makengo; sulle fasce Molina e Soppy. Coppia di attacco composta da Deulofeu e Beto.

QUI LAZIO – Sarri dovrà a fare a meno degli indisponibili Immobile, Acerbi, Lazzari. e degli squalificati Luis Alberto e Lucas Leiva. Dovrebbe affidarsi ad un modulo 4-3-3, con Strakosha tra i pali e con Hysaj, Luiz Felipe, Patric e Marusic a comporre il blocco difensivo. A centrocampo Milinkovic-Savic, Cataldi e Basic, alle spalle del tridente d’attacco composto da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni.

Le probabili formazioni di Udinese – Lazio

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, N. Perez, Pablo Mari; N. Molina, Arslan, Walace, Makengo, Soppy; Deulofeu, Beto. Allenatore: Cioffi. Indisponibili: Squalificati: -.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; S. Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, F. Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Udinese – Lazio, valido per la ventiseiesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.