Arbitri della 19° giornata del campionato di Serie B 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023 in programma il 26 dicembre e precedenti

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 19ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma lunedì 26 dicembre. Si parte alle 12.30 da Brescia – Palermo, gara diretta da Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Le rondinelle lo hanno incrociato in sette occasioni: 2 i successi, 3 pareggi e 2 le sconfitte. La più recente la scorsa stagione in Monza – Brescia terminata 1-1. I siciliani hanno ottenuto invece 2 vittorie e altrettante sconfitte. Alle ore 15 ben 7 le partite in programma. La Reggina in trasferta con l’Ascoli. Designato Rosario Abisso di Palermo. I bianconeri hanno sette precedenti, i più recenti nella scorsa stagione dove hanno perso a Lecce 3-1 e vinto proprio contro la Reggina in trasferta 2-1. C’è anche un altro precedente a Reggio Calabria nella stagione 2020/21 finito 2-2. Il bilancio complessivo è di 3 vittorie, 2 pareggi e altrettanti pareggi. Sarà invece Paterna a dirigere Cagliari – Cosenza. Si tratta della prima volta per i sardi mentre i calabresi lo hanno incrociato lo scorso 5 novembre in occasione della sconfitta per 3-1 con il Pisa. Tra i big match di giornata inseriamo Venezia – Parma sotto la direzione di Daniele Minelli di Varese. I lagunari hanno 4 precedenti, il più recente lo scorso 14 ottobre in occasione della sconfitta casalinga per 3-1 con il Venezia. Negli altri 3 invece 2 vittorie e un pareggio. Per i gialloblù si tratta della sesta direzione dopo aver ottenuto un successo, 2 pareggi e altrettante sconfitte. Alle ore 18 la capolista Frosinone ospita la Ternana. Designata Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno al suo 5° gettone in Serie B. I laziali hanno già incrociato il fischietto in occasione del successo per 1-0 a Modena dello scorso 14 agosto mentre è un inedito per gli umbri. Il programma si completerà alle 20.30 con l’attesissimo Bari – Genoa. Per questa sfida è stato designato Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. I pugliesi sono stati diretti otto volte e hanno conquistato appena due successi contro le sei sconfitte, la più cocente nella stagione 2014/15 in Bari – Spezia 0-3. I grifoni lo hanno incrociato ben 15 volte. Nella scorsa stagione ricordiamo l’1-0 casalingo con il Torino e lo 0-0 sempre tra le mura amiche con il Venezia. Complessivamente registriamo appena 2 successi, 3 pareggi e ben 10 sconfitte, la più larga in casa contro l’Inter per 4-0 nella stagione 2018/19.

SERIE B – DESIGNAZIONI 19ª GIORNATA 2022/2023

LUNEDÍ 26 DICEMBRE

BRESCIA – PALERMO h. 12.30

MARINELLI

BINDONI – IMPERIALE

IV: SERRA

VAR: DI MARTINO

AVAR: GHERSINI

ASCOLI – REGGINA h. 15.00

ABISSO

MONDIN- PAGNOTTA

IV: LA PENNA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ROCCA

BENEVENTO – PERUGIA h. 15.00

PICCININI

VIVENZI – CAVALLINA

IV: FOURNEAU

VAR: PEZZUTO (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

CAGLIARI – COSENZA h. 15.00

PATERNA

TEGONI – CORTESE

IV: GIUA

VAR: MAGGIONI

AVAR: LONGO S.

COMO – CITTADELLA h. 15.00

GUIDA

DI IORIO – VALERIANI

IV: GARIGLIO

VAR: MARINI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

SPAL – PISA h. 15.00

PRONTERA

ALASSIO – RANGHETTI

IV: MARCENARO

VAR: ZUFFERLI (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

AVAR: SOZZA (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

SUDTIROL – MODENA h. 15.00

DIONISI

CECCONI – BERCIGLI

IV: FELICIANI

VAR: ABBATTISTA (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

AVAR: AYROLDI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

VENEZIA – PARMA h. 15.00

MINELLI

BRESMES – CAPALDO

IV: PERENZONI

VAR: AURELIANO

AVAR: BARONI

FROSINONE – TERNANA h. 18.00

FERRIERI CAPUTI

DI MONTE – TRASCIATTI

IV: DOVERI

VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

AVAR: PRENNA (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

BARI – GENOA h. 20.30

MARIANI

PRETI – DEL GIOVANE

IV: CAMPLONE

VAR: DI PAOLO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR: DE MEO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)