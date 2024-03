Nella guida tv del 17 marzo 2024 la gara valide per la ventottesima giornata di Serie A saranno visibili su DAZN; Juventus – Genoa anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 17 marzo 2024 ci sono le gare della ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Si comincia alle 12.30 con Juventus – Genoa. I bianconeri,dopo il 2-2 casalingo contro l’Atalanta e il concomitante successo del Milan contro l’Empoli, sono stati sorpassati in classifica dai rossoneri. Ora sono terzi, a-1 dalla squadra di Pioli. I loro 59 punti sono frutto di diciassette vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte, quarantaquattro gol fatti e ventitré subiti. I rossoblù,sabato scorso, hanno perso per 2-3 a Marassi contro il Monza. La squadra di Gilardino é dodicesima a quota 33, con un percorso di otto partite vinte, nove pareggiate e undici perse, trentuno reti realizzate e trentacinque incassate.

Alle 15 si giocherà Verona – Milan. Gli scaligeri, dopo aver battuto il Lecce di misura, sono quattordicesimi a quota 26. Il loro percorso racconta di sei partite vinte, otto pareggiate e quattordici perse, venticinque reti realizzate e trentasei incassate. In settimana il Milan, battendo lo Slavia Praga, si é qualificato per i quarti di finale di Europa League, dove incontrerà la Roma. In camvpionato i rossoneri, dopo aver battuto l’Empoli, sono secondi, a +1 dalla Juventus, con 58 punti, frutto di diciotto vittorie, cinque pareggi e altrettante sconfitte, cinquantadue gol fatti e trentadue subiti. Contemporaneamente si gioca Atalanta – Fiorentina. L’Atalanta ha eliminato lo Sporting (1-1 all’andata e 2-1 al ritorno) e ora, nei quarti di finale di Europa League, dovrà vedersela con gli inglesi del Liverpool. La Fiorentina, invece, ha avuto la meglio sul Maccabi Haifa (3-1 all’andata e 1-1 al ritorno) e ora sfiderà il Viktoria Plzen. In campionato gli orobici, dopo aver pareggiato per 2-2 contro la Juventus, sono sesti con 47 punti, frutto di quattrodici vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte, cinquantuno gol fatti e trentadue subiti. La Viola, invece, viene dal pari casalingo per 2-2 contro la Roma. É ottava (a -4 dalla sesta) con 44 punti, con un percorso di dodici partite vinte, sette pareggiate e nove perse, quarantuno reti realizzate e trentadue incassate.

Alle 18 scendono in campo Roma e Sassuolo. In settimana la Roma si é qualificata per i quarti di finale di Europa League, dove incontrerà il Milan. In campionato i giallorossi, dopo il 2-2 esterno contro la Fiorentina, sono quinti con 44 punti, frutto di dodici vittorie, sette pareggi e nove sconfitte, quarantuno gol fatti e trentadue subiti. I neroverdi, dopo essere tornata al successo casalingo di misura contro il Frosinone, sono penultimi a quota 23. Il suo percorso é di sei partite vinte, cinque pareggiate e diciassette perse, trentatré reti realizzate e cinquantacinque incassate

In serata chiuderà il big match Inter – Napoli. Di fronte due squadre amareggiate per l’eliminazione dalla Champions League. L’Inter in settimana si é arresa all’Atletico Madrid dopo i calci di rigore, il Napoli al Barcellona. In campionato i nerazzurri, contro il Bologna hanno ottenuto il tredicesimo successo consecutivo e si stanno andando con passo spedito a prendersi lo Scudetto. Sono primi a +16 dal Milan, con 75 punti, frutto di ventiquattro vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, settanta gol fatti e tredici subiti.

Si disputa il posticipi della trentesima giornata di Serie B: Ascoli Lecco. L’Ascoli viene dalla sconfitta per 2-1 contro la Sampdoria ed é con punti. Il Lecco é reduce dalla sconfitta casalinga contro il Palermo ed é ultimo a quota 21. Eppoi la Premier League con Brighton – Manchester City e Manchester – United – Liverpool, la trentaduesima giornata di Serie C e molto altro.

Calcio in tv oggi 17 marzo 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.30

Columbus Crew-New York Red Bulls, New York City-Toronto (MLS) – APPLE TV

01.30

Austin-Philadelphia Union, Dallas-Vancouver Whitecaps, Houston Dynamo-Portland Timbers, Sporting KC-San José Earthquakes, Minnesota United-Los Angeles FC, Nashville-Charlotte (MLS) – APPLE TV

03.30

LA Galaxy-St. Louis City (MLS) – APPLE TV

10.45

Milan-Lazio (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.00

Granada-Atletico Madrid (Liga femminile) – DAZN

12.15

Volendam-AZ (Eredivisie) – MOLA

12.30

Juventus-Genoa (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

Como-Napoli (Serie A femminile) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

13.00

Brest-Lilla (Ligue 1) – SKY SPORT ARENA

Atalanta-Frosinone (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

13.30

Brighton-Manchester City (Women’s Super League) – DAZN

13.45

Chelsea-Leicester (FA Cup) – DAZN

14.00

Siviglia-Celta (Liga) – DAZN

Pro Sesto-Triestina (Serie C) – SKY SPORT MAX e SKY SPORT (canale 252)

Ancona-Torres (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Olbia-Recanatese (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Pineto-Arezzo (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Barcellona-Tenerife (Liga femminile) – DAZN

14.30

Heerenveen-Feyenoord (Eredivisie) – MOLA

15.00

Verona-Milan (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

West Ham-Aston Villa (Premier League) – SKY SPORT UNO

Bologna-Empoli (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

Monza-Sassuolo (Campionato Primavera) – SILIVE

15.30

Friburgo-Bayer Leverkusen (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

16.00

Inter-Juventus (Serie A femminile) – RAI 2 e DAZN

16.15

Ascoli-Lecco (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 251)

Las Palmas-Almeria (Liga) – DAZN

Villarreal-Valencia (Liga) – DAZN

Gubbio-Perugia (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

16.30

Manchester United-Liverpool (FA Cup) – DAZN

16.45

Sparta-Ajax (Eredivisie) – MOLA

17.30

Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte (Bundesliga) – SKY SPORT UNO

18.00

Zona Serie A – DAZN

Atalanta-Fiorentina (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Roma-Sassuolo (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN 2 (canale 215 Sky)

18.30

Rayo Vallecano-Betis (Liga) – DAZN

Duisburg-Eintracht Francoforte (Bundesliga femminile) – DAZN

Taranto-Sorrento (Serie C) – SKY SPORT (canale 251)

Casertana-Virtus Francavilla (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Fermana-Sestri Levante (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Arzignano-Trento (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Alessandria-Renate (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

19.00

Casa Pia-Benfica (Campionato portoghese) – DAZN

New England-Cincinnati (MLS) – APPLE TV

20.00

PSV-Twente (Eredivisie) – MOLA

20.45

Inter-Napoli (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Montpellier-PSG (Ligue 1) – SKY SPORT CALCIO

Vis Pesaro-Cesena (Serie C) – SKY SPORT (canale 251)

Foggia-Juve Stabia (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Monterosi-Crotone (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Monopoli-Turris (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

21.00

Atletico Madrid-Barcellona (Liga) – DAZN

21.30

Sporting-Boavista (Campionato portoghese) – DAZN

22.30

River Plate-Gimnasia La Plata (Campionato argentino) – SOLOCALCIO e MOLA

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.