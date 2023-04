Il 2 aprile 2023 le gare della 2a giornata di Serie A saranno trasmesse in diretta su DAZN; Bologna – Udinese anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 2 aprile 2023 c’é la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Si comincia alle 12.30 con Bologna – Udinese. I felsinei vengono da due pareggi consecutivi, contro Lazio (0-0) e Salernitana (2-2), che sommati alla sconfitta contro il Torino, ne hanno un po’ rallentato il cammino. Sono noni con 37 punti, frutto di dieci vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte, trentatré gol fatti e trentasei subiti. I friulani stanno attraversando un buon momento. Dopo aver pareggiato contro lo Spezia e contro l’Atalanta, hanno espugnato il campo dell’Empoli e battuto il Milan, per un totale di otto punti in quattro partite. Attualmente sono ottavi con 38 punti, con un percorso di nove partite vinte, undici pareggiate e sette perse, trentasette reti realizzate e trentuno incassate.

Alle 15 si gioca Spezia – Salernitana. Gli Aquilotti, prima della sosta, hanno perso di misura sul campo del Sassuolo, interrompendo una striscia di tre risultati utili consecutivi. Ora sono quartultimi, a +5 dalla zona retrocessione, a quota 24 punti grazie a un percorso di cinque partite vinte, nove pareggiate e tredici sconfitte, ventitré reti realizzate e trentatré incassate. I campani, sotto la guida di Sousa, hanno ottenuto un successo e tre pareggi, ultimo dei quali quello contro il Bologna. Sono sedicesimi, a +8 dalla zona calda della classifica, con 27 punti, frutto di sette vittorie, nove pareggi e dodici sconfitte, trentuno gol fatti e quarantasette subiti.

Contemporaneamente tocca a Monza – Lazio. I biancorossi guidati da Raffaele Palladino non perdono da tre gare, pareggi contro Cremonese e Verona e vittoria contro l’Empoli per due reti a una grazie alla rete di Izzo. I padroni di casa dovranno far fronte alle importanti assenze, per squalifica, di Izzo e Pessina mentre per infortunio non saranno della sfida nemmeno Rovella e Marlon. In Lombardia arriverà la Lazio di Sarri che occupa il secondo posto in classifica ed è imbattuta da cinque gare. Nell’ultima uscita i capitolini si sono portati a casa il derby contro la Roma vincendo per una rete a zero grazie alla marcatura di Mattia Zaccagni. I biancocelesti ritroveranno dal primo minuto il capitano Ciro Immobile che non guidava l’attacco dalla trasferta vittoriosa contro il Napoli di un mese fa, ma dovranno fare a meno di Marusic a causa del rosso rimediato nel parapiglia finale della stracittadina pre sosta nazionali.

Alle 18 Roma – Sampdoria. I giallorossi devono archiviare la sconfitta rimediata nel Derby. Gli uomini di Mourinho sono sesti con 47 punti, frutto di quattordici vittorie, cinque pareggi e otto partite perse, trentacinque gol fatti e ventisei subiti. I blucerchiati, prima della sosta, hanno ritrovato i tre punti nello scontro diretto contro il Verona. Sono penultimi, a nove lunghezze dalla quartultima, a quota 15, con un cammino di cinque partite vinte, nove pareggiate e tredici perse, ventitré reti realizzate e quarantatré incassate.

In serata il big match Napoli – Milan. I partenopei, dopo lo 0-4 rifilato al Torino nell’ultimo turno, sono primi con sedici lunghezze di vantaggio sulla Lazio. Finora gli azzurri hanno vinto ventidue volte, pareggiato due, perso soltanto contro Inter e Lazio, realizzando sessantaquattro reti e incassandone soltanto sedici registrando il miglior attacco e la difesa meno perforata del torneo. Di fronte ci saranno i rossoneri, che nelle ultime giornate hanno dato forti segnali di essere ripiombati in quella crisi di gioco e di risultati che avevano attraversato nel mese di gennaio. Negli ultimi tre turni hanno persosul campo della Fiorentina e in casa dell’Udinese e non sono andati oltre l’1-1 a San Siro contro la Salernitana. Ora la squadra di Pioli é quarta a quota 48 grazie a un percorso di quattordici partite vinte, sei pareggiate e sette perse, quarantaquattro reti realizzate e trentasei incassate.

Si gioca il posticipo della trentunesima giornata di Serie B, Modena – Cittadella. I Canarini stanno attraversando un momento difficile. Hanno perso quattro delle ultime cinque sfide, ultima delle quali quella per 5-2 contro il Palermo. Ora si trovano in tredicesima posizione con 38 punti, frutto di undici vittorie, cinque pareggi e quattordici sconfitte, quarantuno reti realizzate e quarantatré incassate. I veneti sono reduci dalla sconfitta casalinga per 0-2 contro il Perugia. Sono quindicesimi con 35 punti, frutto di otto vittorie, undici pareggi e undici sconfitte, ventotto reti realizzate e trentanove incassate.

La trentacinquesima giornata del Girone B di Serie C vede il Pescara cercare di consolidare la terza posizione contro la Virtus Francavilla; quella del Girone A il Pordenone in cerca di punti preziosi a Busto Arsizio contro la Pro Patria.

Calcio in tv oggi 2 aprile 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.00

San Lorenzo-Independiente (Campionato argentino) – SOLOCALCIO, ONEFOOTBALL e MOLA

01.30

Atlanta United-New York Red Bulls, Cincinnati-Inter Miami, Columbus Crew-Real Salt Lake, LA Galaxy-Seattle Sounders, New England-New York City, Orlando City-Nashville, Philadelphia Union-Sporting KC, Toronto-Charlotte Sito (MLS) – APPLE TV

02.30

Chicago Fire-DC United, Dallas-Portland Timbers (MLS) – APPLE TV

07.00

Melbourne City-Newcastle Jets (A-League) – ONEFOOTBALL

11.00

Napoli-Torino (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.15

Go Ahead Eagles-Ajax (Eredivisie) – MOLA

12.30

Bologna-Udinese (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Sassuolo-Pomigliano (Serie A femminile) – TIMVISION

12.45

Le Havre-Lione (Division Feminine 1) – DAZN

13.00

Lille-Lorient (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

Lecce-Empoli (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Ross County-Celtic (Scottish Premiership) – ONEFOOTBALL

13.30

Arsenal-Manchester City (Women’s Super League) – DAZN

14.00

Celta-Almeria (Liga) – DAZN

14.30

Diretta Gol Serie C – SKY SPORT (canale 252)

Albinoleffe-Mantova (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Vicenza-Trento (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 253)

Novara-Pergolettese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Padova-Sangiuliano (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pro Patria-Pordenone (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pro Sesto-Virtus Verona (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pro Vercelli-Arzignano (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Triestina-Piacenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Messina-Foggia (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Giugliano-Catanzaro (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Monopoli-Latina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Monterosi-Picerno (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Juventus Next Gen-Feralpisalò (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Sparta-Feyenoord (Eredivisie) – MOLA

Fiorentina-Inter (Serie A femminile) – INTER TV e TIMVISION

15.00

Zona Serie A – DAZN

Monza-Lazio (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Spezia-Salernitana (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 215 Sky)

West Ham-Southampton (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Frosinone-Cesena (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Lazio-Trani, San Marino-Torres, Ternana-Cesena, Ravenna-Tavagnacco, Genoa-Cittadella, Verona-Trento, Brescia-Napoli, Arezzo-Chievo (Serie B femminile) – ELEVEN SPORTS

15.30

Colonia-Borussia M. (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 254)

16.15

Modena-Cittadella (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Real Madrid-Valladolid (Liga) – DAZN

17.00

Panathinaikos-Volos (Campionato greco) – MOLA

17.30

Newcastle-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT 4K

Werder Brema-Hoffenheim (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 255)

Diretta Gol Serie C – SKY SPORT (canale 252)

Crotone-Taranto (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Cerignola-Potenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Fidelis Andria-Turris (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Gelbison-Viterbese (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 253)

Juve Stabia-Avellino (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pescara-Virtus Francavilla (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.00

Roma-Sampdoria (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Alhama-Barcellona (Liga femminile) – DAZN

18.30

Villarreal-Real Sociedad (Liga) – DAZN

Mechelen-Bruges (Campionato belga) – ELEVEN SPORTS

19.00

Rio Ave-Benfica (Campionato portoghese) – ONEFOOTBALL

20.45

Napoli-Milan (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

PSG-Lione (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

21.00

Atletico Madrid-Betis (Liga) – DAZN

21.30

Porto-Portimonense (Campionato portoghese) – ONEFOOTBALL

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Quelli trasmessi da DAZN saranno visibili sulla app disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale