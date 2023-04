Elenco delle partite previste per oggi, domenica 2 aprile 2023: in Ligue 1 spicca PSG-Lione, Newcastle-United in Premier League. In Serie A si parte da lunch match Bologna-Udinese, turno casalingo per la Roma e trasferta per la Lazio

La sfida tra Napoli e Milan delle 20.45 al centro della programma di domenica 2 aprile 2023. Di questa partita e del programma completo in Italia parleremo di seguito. Tra i principali campionati esteri ricordiamo altri due appuntamenti. In Ligue 1 si affrontano PSG e Lione alle ore 20.45. I parigini dopo l’inattesa sconfitta casalinga con il Rennes deve riprendere a correre perchè Lens e Marsiglia si sono rifatti sotto a -6 punti. Gli ospiti viaggiano a metà classifica con tre pareggi consecutivi anche con Loriente e Lilla che sono più quotati in classifica e pertanto proveranno a dare del filo da torcere. In Premier League grande attesa alle 17.30 per Newcastle–Manchester United. Si tratta di una sfida molto importante per il futuro delle due squadre. Sono tre i punti di divario tra le due squadre che hanno giocato 26 partite sulle 29 complessive già a disposizione. Rispettivamente 5° e 3° hanno in mezzo il Tottenham che occupa l’ultima posizione disponibile in ottica Champions League. In Bundesliga due incontri in programma con l’Hoffenheim a caccia di punti pesanti con il Brema in trasferta. In Liga si parte alle 14 con Celta Vigo-Almeria quindi il Real Madrid ospita il Valladolid mentre a seguire due incontri molto importanti in chiave qualificazione in Europa: da una parte alle 18.30 troviamo Villarreal-Real Sociedad e dall’altra alle 21 Atletico Madrid-Betis.

Sarà il lunch match Bologna–Udinese ad aprire questa domenica di Serie A. Quasi a braccetto in classifica sono state temporaneamente sopravanzate dalla Fiorentina che ha colto la 5° vittoria consecutiva passando 1-0 in casa dell’Inter. I rossoblù con un successo possono superare i bianconeri e bissare quello il record del 2003/04. All’asciutto da tre giornate e in contro tendenza rispetto ai 4 successi nelle ultime 5 casalinghe hanno perso solo due volte nelle ultime undici al Dall’Ara. I Friulani prima della sosta si erano rilanciati con due vittorie consecutive. Nelle ultime sei trasferte in 4 occasioni hanno chiuso sul 1-0. Tra i giocatori più attesi abbiamo da una parte Orsolini protagonista in 5 reti nelle otto giocate contro l’Udinese con 2 gol e 3 assist mentre dall’altra c’è Beto che ha sbloccato il risulato in sette delle otto partite dove è andato a segno. Alle ore 15 troviamo da una parte Monza–Lazio e dall’altra Spezia–Salernitana. I biancorossi hanno raccolto 5 punti nelle ultime tre partite e restano saldamente a metà classifica. Potrebbero far valere la loro forza tra le mura amiche dove hanno perso solo una volta nelle ultime 8 occasioni. Imbattuta da 5 giornate la squadra di Sarri può cementare il suo secondo posto approfittando del passo falso già commesso dall’Inter. Sono ben 16 i clen sheet in Serie A per la squadra di Sarri. I liguri hanno la possibilità di staccare forse definitivamente il Verona condannandolo sempre più alla retrocessione. Potrebbero riuscire infatti a portare il divario a 8 punti e raggiungendo proprio i campani che sono imbattuti da 4 turni. Buono il ruolino di marcia casalingo per la squadra di Semplici che ha raccolto ben 16 punti su 24 al Stadio Picco.

Alle ore 18 la Roma ospita la Sampdoria. I giallorossi possono ancora lottare per un posto in Champions League nonostante i due ko consecutivi. Emergenza in difesa dove hanno fermi per squalifica Mancini, Ibanez, Kumbulla e Ibanez. Stankovic ha parlato di un gruppo che ha avuto modo di riposare e lavorare bene: “Noi proviamo a giocarcela con tutti. Lo abbiamo fatto a Torino con la seconda in classifica per punti sul campo e cercheremo di farlo con la Roma una squadra tosta, fisicamente forte, molto creativa in avanti e sulle fasce. Dobbiamo essere organizzati, pericolosi ma equilibrati”. Per il big match tra Napoli e Milan con l’incognita Osimhen. Il giocatore è in dubbio dopo la lesione distrattiva ma ai microfoni del Tg5 si è sentito di rassicurare i tifosi dichiarando che non è nulla di grave ma dovrà avere 10-12 giorni di riposo per recuperare al meglio. Potrebbe esserci una chance per Simeone che era già andato a segno contro i rossoneri nella gara di andata terminata 2-1 nella vittoriosa trasferta della squadra di Spalletti. Sarà un assaggio del doppio confronto che aspetta le due squadre nei quarti di finale di Champions League. Una macchina da record quella napoletana con 71 punti conquistati nelle prime 27 di Serie A. I rossoneri hanno bisogno di reagire a un momento della stagione che in campionato dove ha perso in ben 5 occasione nelle ultime 11.

In Serie B Modena e Cittadella alle 16.15 chiudono la 31esima giornata. Si tratta di un interessante scontro salvezza con i gialloblù che hanno tre punti in più della zona playout ma nelle ultime 5 partite hanno perso ben 4 volte. Un pò meglio gli ospiti che sono stati temporaneamente raggiunti dal Cosenza in quint’ultima posizione. In Lega Pro si gioca nel girone A e C. Nel primo c’è ancora speranza per Pordenone e Pro Sesto in corsa per il primo posto occupato dalla FeralpiSalò mentre nel secondo si guarda con interessa alla lotta per il 3° e 4° posto con il Pescara che tiene 2 punti di vantaggio sul Picerno e 4 su Audace Cerignola e Foggia. Si gioca anche in Serie D mentre in Primavera 1 in campo alle 11 Napoli-Torino quindi alle 15 Frosinone-Cesena e Lecce-Empoli. Si gioca anche nella Serie A femminile con Sassuolo-Pomigliano alle 12.30 per il gruppo retrocessione e Fiorentina-Inter alle 14.30 per la Championship.

Audace Cerignola-Potenza

Crotone-Taranto

Fidelis Andria-Turris

Gelbison-Viterbese

Juve Stabia-Avellino

Pescara-Virtus Francavilla

AFRICA CAF CONFEDERATION CUP

Mazembe (Drc) – Young Africans (Tan) 15:00

ASEC Mimosas (Ivo) – Rivers United (Nga) 18:00

Diables Noirs (Con) – Motema Pembe (Drc) 18:00

Kara (Tog) – FAR Rabat (Mar) 22:00

Marumo Gallants (Rsa) – St Eloi Lupopo (Drc) 22:00

Monastir (Tun) – Real Bamako (Mli) 22:00

Pyramids (Egy) – Future FC (Egy) 22:00

USM Alger (Alg) – Al Akhdar (Lby) 22:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Kastrioti – Laci 15:00

Tirana – Erzeni 18:00

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

San Lorenzo – Independiente 00:00

Racing Club – Huracan 00:30

Tigre – Lanus 02:30

Instituto – Talleres Cordoba 21:30

AUSTRALIA A-LEAGUE

Melbourne City – Newcastle Jets 07:00

AUSTRIA BUNDESLIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

A. Klagenfurt – Salzburg 14:30

Austria Vienna – LASK 14:30

Sturm Graz – Rapid Vienna 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Genk – Leuven 13:30

Eupen – Anderlecht 16:00

KV Mechelen – Club Brugge 18:30

Royale Union SG – St. Truiden 19:15

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Slutsk – FC Minsk 13:00

Neman – Soligorsk 15:00

Slavia Mozyr – Din. Minsk 17:00

BATE – Energetik-BGU 19:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Always Ready – Universitario de Vinto 21:00

BRASILE CAMPEONATO CARIOCA – TACA RIO

Audax RJ – Botafogo RJ 23:00

BRASILE CAMPEONATO PAULISTA – PLAY OFF

Agua Santa – Palmeiras 21:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

La Equidad – Atl. Nacional 01:20

Bucaramanga – Millonarios 03:30

America De Cali – Jaguares de Cordoba 23:00

CROAZIA HNL

Rijeka – Osijek 15:00

Lok. Zagreb – Varazdin 18:00

DANIMARCA SUPERLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Horsens – Aalborg 14:00

Lyngby – Silkeborg 14:00

DANIMARCA SUPERLIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Brondby – Viborg 16:00

FC Copenhagen – Nordsjaelland 18:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Delfin – Emelec 02:00

Tecnico U. – Dep. Cuenca 21:00

Cumbaya – El Nacional 23:30

FRANCIA LIGUE 1

Lilla – Lorient 13:00

Angers – Nizza 15:00

Brest – Tolosa 15:00

Clermont – AC Ajaccio 15:00

Nantes – Reims 15:00

Monaco – Strasburgo 17:05

Paris SG – Lione 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Kiel – Bielefeld 13:30

Magdeburg – Rostock 13:30

Paderborn – Furth 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Colonia – Monchengladbach 15:30

Brema – Hoffenheim 17:30

GERMANIA BUNDESLIGA – DONNE

Freiburg D – Potsdam D 13:00

Meppen D – Bayern D 13:00

SGS Essen D – Leverkusen D 16:00

Wolfsburg D – Brema D 16:00

GRECIA SUPER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Panathinaikos – Volos 17:00

PAOK – AEK 18:30

Olympiakos – Aris 20:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

West Ham – Southampton 15:00

Newcastle – Manchester Utd 17:30

ISRAELE LIGAT HA’AL – GRUPPO RETROCESSIONE

Kiryat Shmona – Sakhnin 19:30

Maccabi Bnei Raina – Hapoel Hadera 19:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Napoli U19 – Torino U19 11:00

Frosinone U19 – Cesena U19 15:00

Lecce U19 – Empoli U19 15:00

ITALIA SERIE A

Bologna – Udinese 12:30

Monza – Lazio 15:00

Spezia – Salernitana 15:00

Roma – Sampdoria 18:00

Napoli – Milan 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE – GRUPPO RETROCESSIONE

Sassuolo D – Pomigliano D 12:30

ITALIA SERIE A FEMMINILE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Fiorentina D – Inter D 14:30

ITALIA SERIE B

Modena – Cittadella 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

AlbinoLeffe – Mantova 14:30

Juventus U23 – FeralpiSalò 14:30

L.R. Vicenza – Trento 14:30

Novara – Pergolettese 14:30

Padova – Sangiuliano City 14:30

Pro Patria – Pordenone 14:30

Pro Sesto – Virtus Verona 14:30

Pro Vercelli – Arzignano 14:30

Triestina – Piacenza 14:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

ACR Messina – Foggia 14:30

Giugliano – Catanzaro 14:30

Monopoli – Latina 14:30

Monterosi Tuscia – Picerno 14:30

Audace Cerignola – Potenza 17:30

Crotone – Taranto 17:30

Fidelis Andria – Turris 17:30

Gelbison – Viterbese 17:30

Juve Stabia – Avellino 17:30

Pescara – Virtus Francavilla 17:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Asti – Derthona FbC 15:00

Bra – Casale 15:00

Castanese – PDHA 15:00

Chisola – Borgosesia 15:00

Fezzanese – Ligorna 15:00

Gozzano – Stresa Vergante 15:00

Sestri Levante – Vado 15:30

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Alcione Milano – Seregno 15:00

Ciserano-Bergamo – Varesina 15:00

Citta di Varese – Brusaporto 15:00

Ponte San Pietro – Villa Valle 15:00

USD Casatese – Sona 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Montebelluna – Bolzano 15:00

Montecchio Maggiore – Villafranca 15:00

Portogruaro – Cartigliano 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE D

AC Carpi – Fanfulla 15:00

Forlì – Correggese 15:00

Pistoiese – Lentigione 15:00

Prato – Real Forte Querceta 15:00

Salsomaggiore – Crema 15:00

Sant’Angelo – Aglianese Calcio 15:00

United Riccione – Sammaurese 15:00

Giana Erminio – Scandicci 15:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Citta di Castello – Follonica Gavorrano 15:00

Livorno – Pianese 15:00

Seravezza Pozzi – Orvietana 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE F

AJ Fano – Vigor Senigallia 15:00

Avezzano – ASD Pineto Calcio 15:00

Matese – Vastogirardi 15:00

Porto D’Ascoli – Chieti 15:00

Termoli – Sambenedettese 15:00

Trastevere Calcio – S. N. Notaresco 15:00

US Tolentino – Nuova Florida 15:00

Vastese – Montegiorgio 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Portici 1906 – Arzachena 14:00

Sorrento – Sarrabus Ogliastra 14:30

Angri – Vis Artena 15:00

Aprilia – Tivoli Calcio 15:00

Paganese – Cassino 15:00

Palmese 1914 – Pomezia 15:00

SS Nola 1925 – Lupa Frascati 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Afragolese – Puteolana 15:00

Francavilla – Bitonto 15:00

Gravina – Cavese 15:00

Nocerina – A.C Nardò 15:00

Altamura – Matera 16:30

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Catania – Lamezia Terme 15:00

Licata – Sancataldese 15:00

Locri 1909 – Cittanovese 15:00

Paternò – S. Agata 15:00

Trapani – Castrovillari 15:00

USD Ragusa – Santa Maria Cilento 15:00

Vibonese – AS Acireale 15:00

MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

Bregalnica – Tikves 15:00

Shkendija – Pobeda 15:00

Shkupi – FK Skopje 15:00

Struga – Akademija Pandev 15:00

OLANDA EREDIVISIE

G.A. Eagles – Ajax 12:15

Sparta Rotterdam – Feyenoord 14:30

Utrecht – FC Volendam 14:30

Sittard – Groningen 16:45

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Guairena FC – Resistencia 01:30

Libertad – Cerro Porteno 23:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Plock – Radomiak Radom 12:30

Cracovia – Widzew Lodz 15:00

Lech – Pogon Szczecin 17:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Chaves – Braga 16:30

Maritimo – Boavista 16:30

Rio Ave – Benfica 19:00

FC Porto – Portimonense 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Jablonec – Pardubice 16:00

Sparta Praga – Brno 16:00

Teplice – Hradec Kralove 16:00

Bohemians – Slovacko 19:00

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

FC Arges – FC Voluntari 12:30

ROMANIA LIGA 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Univ. Craiova – CFR Cluj 20:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Khimki – Krasnodar 13:00

Samara – Orenburg 13:00

F. Voronezh – CSKA Mosca 15:30

FK Rostov – Torpedo Moscow 18:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Ross County – Celtic 13:00

SERBIA SUPER LIGA

Radnik – TSC Backa Topola 16:00

Radnicki Nis – Cukaricki 18:00

SLOVENIA PRVA LIGA

O. Ljubljana – Tabor Sezana 17:30

Domzale – Mura 20:15

SPAGNA LALIGA

Celta Vigo – Almeria 14:00

Real Madrid – Valladolid 16:15

Villarreal – Real Sociedad 18:30

Atl. Madrid – Betis 21:00

SPAGNA LALIGA2

Huesca – Alaves 14:00

Lugo – Ponferradina 16:15

Andorra – Malaga 18:30

Gijon – Granada 18:30

Mirandes – UD Ibiza 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Jeju – Ulsan Hyundai 07:00

Suwon – Gangwon 09:30

SVEZIA ALLSVENSKAN

Hammarby – Degerfors 15:00

Norrkoping – Sirius 15:00

Göteborg – Värnamo 17:30

Halmstad – AIK Stockholm 17:30

SVEZIA SUPERETTAN

Trelleborg – Gefle 13:00

Utsikten – Skövde 13:00

Östersund – GAIS 15:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Grasshoppers – Lugano 14:15

Luzern – Sion 16:30

St. Gallen – Zurigo 16:30

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Hamam-Sousse – Stade Tunisien 14:30

Metlaoui – Sidi Bouzid 14:30

TURCHIA SUPER LIG

Umraniyespor – Konyaspor 12:30

Giresunspor – Alanyaspor 15:00

Fenerbahce – Besiktas 19:30

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Lviv – Dyn. Kyiv 12:00

Metalist 1925 – Dnipro-1 13:00

Ch. Odessa – Shakhtar 14:00

Zorya – Rukh Lviv 14:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Maldonado – Fenix 00:00

Cerro CA – La Luz 15:00

Boston River – Wanderers 21:00

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Bunyodkor – Turon 14:00

Metallurg Bekabad – Pakhtakor 14:00

VENEZUELA LIGA FUTVE

Puerto Cabello – La Guaira 01:30

Universidad Central – Angostura 23:00