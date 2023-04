I consigli del giorno 2 aprile 2023 sono dedicati integralmente alla ventottesima giornata del campionato di Serie A

Domenica 2 aprile si gioca la ventottesima giornata del campionato di Serie A. I pronostici di oggi riguardano complessivamente cinque gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Bologna – Udinese 1 (ore 12.30)

I felsinei vengono da due pareggi consecutivi, contro Lazio (0-0) e Salernitana (2-2), che sommati alla sconfitta contro il Torino, ne hanno un po’ rallentato il cammino. Sono noni con 37 punti, frutto di dieci vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte, trentatré gol fatti e trentasei subiti. I friulani stanno attraversando un buon momento. Dopo aver pareggiato contro lo Spezia e contro l’Atalanta, hanno espugnato il campo dell’Empoli e battuto il Milan, per un totale di otto punti in quattro partite. Attualmente sono ottavi con 38 punti, con un percorso di nove partite vinte, undici pareggiate e sette perse, trentasette reti realizzate e trentuno incassate.

Monza – Lazio 2 (ore 15)

I biancorossi guidati da Raffaele Palladino non perdono da tre gare, pareggi contro Cremonese e Verona e vittoria contro l’Empoli per due reti a una grazie alla rete di Izzo. I padroni di casa dovranno far fronte alle importanti assenze, per squalifica, di Izzo e Pessina mentre per infortunio non saranno della sfida nemmeno Rovella e Marlon. In Lombardia arriverà la Lazio di Sarri che occupa il secondo posto in classifica ed è imbattuta da cinque gare. Nell’ultima uscita i capitolini si sono portati a casa il derby contro la Roma vincendo per una rete a zero grazie alla marcatura di Mattia Zaccagni. I biancocelesti ritroveranno dal primo minuto il capitano Ciro Immobile che non guidava l’attacco dalla trasferta vittoriosa contro il Napoli di un mese fa, ma dovranno fare a meno di Marusic a causa del rosso rimediato nel parapiglia finale della stracittadina pre sosta nazionali.

Spezia – Salernitana 1 (ore 15)

Gli Aquilotti, prima della sosta, hanno perso di misura sul campo del Sassuolo, interrompendo una striscia di tre risultati utili consecutivi. Ora sono quartultimi, a +5 dalla zona retrocessione, a quota 24 punti grazie a un percorso di cinque partite vinte, nove pareggiate e tredici sconfitte, ventitré reti realizzate e trentatré incassate. I campani, sotto la guida di Sousa, hanno ottenuto un successo e tre pareggi, ultimo dei quali quello contro il Bologna. Sono sedicesimi, a +8 dalla zona calda della classifica, con 27 punti, frutto di sette vittorie, nove pareggi e dodici sconfitte, trentuno gol fatti e quarantasette subiti.

Roma – Sampdoria 1 (ore 18)

I giallorossi devono archiviare la sconfitta rimediata nel Derby. Gli uomini di Mourinho sono sesti con 47 punti, frutto di quattordici vittorie, cinque pareggi e otto partite perse, trentacinque gol fatti e ventisei subiti. I blucerchiati, prima della sosta, hanno ritrovato i tre punti nello scontro diretto contro il Verona. Sono penultimi, a nove lunghezze dalla quartultima, a quota 15, con un cammino di cinque partite vinte, nove pareggiate e tredici perse, ventitré reti realizzate e quarantatré incassate.

Napoli – Milan 1 (ore 20.45)

I partenopei stanno vivendo una stagione a dir poco straordinaria, “macchiata” soltanto dall’eliminazione dalla Coppa Italia per opera della Cremonese. Per il resto, oltre a essere tra le prime otto in Europa, hanno già ipotecato una grossa fetta di Scudetto. Dopo lo 0-4 rifilato al Torino nell’ultimo turno, sono primi con sedici lunghezze di vantaggio sulla Lazio. Finora gli azzurri hanno vinto ventidue volte, pareggiato due, perso soltanto contro Inter e Lazio, realizzando sessantaquattro reti e incassandone soltanto sedici registrando il miglior attacco e la difesa meno perforata del torneo. Di fronte ci saranno i rossoneri, che nelle ultime giornate hanno dato forti segnali di essere ripiombati in quella crisi di gioco e di risultati che avevano attraversato nel mese di gennaio. Negli ultimi tre turni hanno perso sul campo della Fiorentina e in casa dell’Udinese e non sono andati oltre l’1-1 a San Siro contro la Salernitana. Ora la squadra di Pioli é quarta a quota 48 grazie a un percorso di quattordici partite vinte, sei pareggiate e sette perse, quarantaquattro reti realizzate e trentasei incassate.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 2 aprile 2023