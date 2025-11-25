Fantacalcio, 13° giornata di Serie A campionato 2025/2026

Il fantacalcio in tempo reale sulla 13a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle

MILANO – La tredicesima giornata di Serie A 2025-2026 si apre venerdì 28 novembre e si chiuderà lunedì 1 dicembre. Un turno che promette emozioni forti e incroci pesanti sia in zona salvezza che nelle lotte per l’Europa.

Il weekend parte con l’anticipo del venerdì sera a Como, dove la squadra di Fàbregas ospita il Sassuolo: una sfida che vale punti preziosi per allontanarsi dalle ultime posizioni e dare continuità a un percorso sorprendente dei lariani. Sabato pomeriggio il palcoscenico si sposta su due campi: a Parma, dove i gialloblù affrontano l’Udinese in uno scontro diretto per la salvezza, e a Genova, dove il Genoa di De Rossi riceve il Verona in una partita che profuma di equilibrio e tensione.

Alle 18, l’Allianz Stadium accende i riflettori su Juventus-Cagliari: i bianconeri cercano riscatto dopo settimane altalenanti, mentre i sardi puntano a strappare punti pesanti in trasferta. La serata di sabato culmina con il big match di San Siro, Milan-Lazio: Allegri contro Sarri, due filosofie opposte e una sfida che può incidere sulla corsa Champions.

Domenica si apre con il lunch match tra Lecce e Torino, una gara che mette di fronte due squadre solide e difficili da affrontare. Nel pomeriggio l’Inter va a Pisa, in un incrocio inedito che profuma di storia e curiosità: i nerazzurri devono confermare la loro forza contro una neopromossa che ha già dimostrato di poter sorprendere. Alle 18, Atalanta-Fiorentina promette spettacolo: Palladino e Italiano si sfidano in un duello di idee e intensità. La serata si chiude con Roma-Napoli all’Olimpico, una partita che vale tantissimo per la classifica e per il morale, con Gasperini e Conte pronti a misurarsi in un confronto di altissimo livello.

Infine, lunedì sera il turno si chiude con Bologna-Cremonese: i rossoblù vogliono consolidare la loro corsa europea, mentre i grigiorossi cercano punti vitali per la salvezza.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su:

DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.

Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Como-Sassuolo, Milan-Lazio e Atalanta-Fiorentina anche sui canali Sky.

CONSIGLI – PAGELLE

28 novembre

20:45

Como-Sassuolo

29 novembre

15:00

Genoa-Verona

Parma-Udinese

18:00

Juventus-Cagliari

20:45

Milan-Lazio

30 novembre

12:30

Lecce-Torino

15:00

Pisa-Inter

18:00

Atalanta-Fiorentina

20:45

Roma-Napoli

1 dicembre

20:45

Bologna-Cremonese