Fantacalcio, 18° giornata di Serie A campionato 2025/2026

Il fantacalcio in tempo reale sulla 19a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle

MILANO – La diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 si gioca in turno infrasettimanale. Dal 6 all’8 gennaio, tifosi e appassionati avranno tre giorni intensi, con match di grande interesse sia nella lotta per il vertice sia in quella per la salvezza.

Il programma si apre il giorno dell’Epifania alle 15:00 con Pisa–Como. A seguire, alle 18:00, il Lecce ospita la Roma in un confronto che mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi ma entrambe bisognose di punti. La giornata si chiude alle 20:45 con un match di grande fascino: Sassuolo–Juventus.

Mercoledì 7 gennaio sii apre con un doppio appuntamento alle 18:30: il Bologna affronta l’Atalanta mentre il Napoli ospita il Verona. La serata propone ben tre partite alle 20:45: Lazio–Fiorentina, Parma–Inter e Torino–Udinese.

Lunedì 8 gennaio il turno si completa con due incontri. Alle 18:30 la Cremonese ospita il Cagliari, mentre alle 20:45 il Milan affronta il Genoa in un match che chiude il lungo weekend calcistico.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su:

DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.

Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Lecce.Roma, Bologna-Atalanta e Parma-Inter anche sui canali Sky.

CONSIGLI – PAGELLE

Martedì 6 gennaio

15:00

Pisa-Como

18:00

Lecce-Roma

20:45

Sassuolo-Juventus

Mercoledì 7 gennaio

18:30

Bologna-Atalanta

Napoli-Verona

20:45

Lazio-Fiorentina

Parma-Inter

Torino-Udinese

Giovedì 8 gennaio

18:30

Cremonese-Cagliari

20:45

Milan-Genoa