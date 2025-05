Il fantacalcio in tempo reale sulla 37a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle

MILANO – La Serie A 2024-2025 si avvicina alla sua conclusione con partite che potrebbero determinare non solo il destino delle squadre impegnate sia nella lotta di vertice sia in quella per non retrocedere.

La trentasettesima giornata si preannuncia emozionante e decisiva per le sorti del campionato. La Lega Serie A ha programmato nove partite in contemporanea per domenica 18 maggio 2025 alle ore 20.45. Una decisione presa per garantire che tutte le squadre coinvolte nelle sfide decisive per la classifica affrontino i loro avversari allo stesso orario. Le partite di quell’ultimo weekend includono importanti scontri come Roma-Milan e Juventus-Udinese, entrambe decisive per le ambizioni europee delle squadre. Soltanto Genoa e Atalanta scenderanno in campo a Marassi sabato sera alle 20.45 perché i rossoblù sono già salvi mentre gli orobici hanno già conquistato un posto per la Champions League.

Il Napoli é primo in classifica con una sola lunghezza di vantaggio sull’Inter. I partenopei faranno visita al Parma, ancora coinvolto nella lotta per non retrocedere. I nerazzurri, invece, ospiteranno la Lazio, a caccia di punti fondamentali in chiave Europa. Tra i match più attesi della trentasettesima giornata spicca anche Roma-Milan. Anche la lotta per la permanenza in Serie A è serrata, con sfide fondsmentali come Cagliari-Venezia, Lecce-Torino e Monza-Empoli, dove ogni punto potrebbe fare la differenza. Di seguito la programmazione completa.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su:

DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.

Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Fiorentina-Bologna, Inter-Lazio e Lecce-Torino anche sui canali Sky.

Sabato 17 maggio

20.45

Genoa-Atalanta (DAZN)

Domenica 18 maggio

20.45

Cagliari-Venezia (DAZN)

Fiorentina-Bologna (DAZN/Sky)

Hellas Verona-Como (DAZN)

Inter-Lazio (DAZN/Sky)

Juventus-Udinese (DAZN)

Lecce-Torino (DAZN/Sky)

Monza-Empoli (DAZN)

Parma-Napoli (DAZN)

Roma-Milan (DAZN)