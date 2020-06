Fantacalcio, 27° giornata: campionato di Serie A 2019-2020

Risultati in tempo reale della 27° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

ROMA – Dopo la pausa imposta dall’emergenza Coronavirus e i recuperi della ventcinquesima giornata, il campionato di calcio di Serie A 2019/2020 riprende il suo cammino conla ventisettesima giornata, che, si gioca tra il 22 al 24 giugno.

L’ottava di giornata di ritorno si apre lunedì 22 giugno con la Fiorentina, tredicesima con 30 punti, ospita il Brescia, fanalino di coda del torneo a quota 30 mentre il Lecce, diciottesimo con 25 punti, riceve il Milan, settimo a quota 36. In serata la capolista Juventus fa visita al Bologna, decimo con 34 punti.

Martedì 23 giugno alle 19.30 sfida al sapore di Europa tra Verona e Napoli mentre la Spal, penultima e in piena zona retrocessione, attende il Cagliari, che naviga a metà classifica. In serata, il Genoa, che ha bisogno di punti importanti per uscire dalla zona salvezza, riceve il Parma, nono in classifica mentre il Torino, reduce da sei sconfitte punta a riprendere il campionato con una vittoria contro l’Udinese, quattordicesimo a quota 28.

Mercoledì 24 giugno l‘Inter cerca punti importanti per la zona Europa contro contro il Sassuolo, undicesimo a quota 32. In serata alle 21.45 scontro al vertice tra l’Atalanta, che vuole un posto in zona Champions, e la Lazio, che, seconda ad una lunghezza dalla capolista Juventus, giocherà sapendo già il risultato del Dall’Ara. chiuderà la giornata la sfida dell’Olimpico, tra la Roma, quinta e a caccia di punti preziosi per un posto in Europa, e la Sampdoria, per la quale la sfida é importante in ottica salvezza.

Serie A, 27° giornata di andata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

PROBABILI FORMAZIONI – CONSIGLI – PAGELLE – PRONOSTICI – ARBITRI – FANTACALCIO GRATIS

Lunedì 22 giugno

19.30

Lecce-Milan

Fiorentina-Brescia

21.45

Bologna–Juventus

Martedì 23 giugno

19.30

Verona-Napoli

Spal-Cagliari

21.45

Genoa-Parma

Torino-Udinese

Mercoledì 24 giugno

19.30

Inter-Sassuolo

21.45

Atalanta-Lazio

Roma-Sampdoria