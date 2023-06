Manchester City – Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Manchester City – Real Madrid di Mercoledì 10 giugno 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere la finale della Champions League 2022-2023

ISTANBUL – Sabato 10 giugno 2023, all’Atatürk Olimpiyat di Istanbul, il Manchester City affronterà l’Inter nella finale della Champions League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21.

Qualora si arrivasse sul risultato di parità al termine dei 90′ complessivi si procederà ai tempi supplementari e, se la parità persistesse ancora, ai calci di rigore. L’ultimo confronto tra le due compagini risale al 31 luglio 2011 quando alla Dublin International Cup il Manchester City si impose per 0-3.

Cronaca con tabellino della partita

RISULTATO IN DIRETTA: MANCHESTER CITY - INTER Sabato 10 giugno 2023 dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.30 la cronaca con commento in diretta della partita.

Guardiola: “Non sarà facile battere l’Inter ma la squadra é pronta”

A pochi giorni dalla sfida il tecnico del City, Pep Guardiola, ha ammesso che non sarà facile battere l’Inter ma afferma che la sua squadra é pronta per la sfida. Vuole finire diversamente da come é andata esattamente un anno fa quando perso contro il Real Madrid. Ma, affiché ciò avvenga, dovrà sapere esattamente cosa fare in termini di approccio all’avversario. E, comunque, con e senza palla dovrà essere concentrati. Guardiola sa che il Manchester City parte con i favori del pronostico ma ha dichiarato di non essere preoccupato per questo.

Haaland: “Dobbiamo finire una stagione incredibile nel miglior modo possibile”

“Sarà speciale, Ho sempre sognato di giocare la finale di Champions League e sarà un onore giocare questa partita. Ma c’è anche un lavoro da fare. Abbiamo fatto una stagione incredibile, ma dobbiamo finirla nel miglior modo possibile. So che daremo tutti il ​​massimo per vincere questa finale.Dovremo essere al meglio contro un’Inter molto forte e siamo entusiasti di scendere in campo”.

Il percorso in Manchester City e Inter in Champions League

Ripercorriamo insieme le tappe che hanno portato le due squadre a questo punto della competizione. Il Manchester City aveva vinto il Gruppo G davanti Dortmund e Siviglia mentre agli ottavi di finale hanno eliminato l’RB Lipsia (1-1 all’andata e un sonoro 7-0 al ritorno) e ai quarti di finale il Bayern Monaco (3-0 all’andata e 1-1 al ritorno). In semifinale, contro il Real Madrid ha pareggiato 1-1 mentre al ritorno ha letteralmente travolto la squadra di Ancelotti (4-1) in una gara senza storia con doppietta di Benardo Silva nel primo tempo e autorete di Militao e gol di Alvarez nella ripresa. L‘Inter si era classificata seconda nel Gruppo C, alle spalle del Bayern Monaco, vincitore a punteggio pieno, e davanti al Barcellona. Per i nerazzurri passare il turno sembrava un’impresa all’atto del sorteggio e pareva una strada compromessa dopo la sconfitta casalinga contro il Bayern Monaco nella gara di andata; poi la vittoria a San Siro contro il Barcellona, il pareggio al Nou Camp e il successo contro il Viktoria Plzen hanno trasformato il sogno in una splendida realtà. Agli ottavi di finale hanno avuto la meglio sul Porto (1-0 all’andata, 0-0 al ritorno) e ai quarti di finale sul Benfica (2-0 all’andata e 3-3 al ritorno). In semifinale ha vinto il doppio confronto con il Milan (0-2 all’andata e 1-0 al ritorno).

Manchester City e Inter nei rispettivi campionati

La squadra di Guardiola, fresca vincitrice della FA Cup (2-1 al Manchester United in finale), é arrivata prima in Premier League, con cinque lunghezze di vantaggio sull’Arsenal, a quota 89 grazie a un percorso di ventotto partite vinte, cinque pareggiate e altrettante perse, novantaquattro reti realizzate e trentatré incassate. Ora gli uomini di Guardiola sognano il Triplete. L’Inter, vincitrice della Coppa Italia, in campionato si é classificata al terzo posto dietro Napoli e Lazio, con 72 punti, che sono il frutto di ventitré vittorie, tre pareggi e dodici sconfitte, quarantadue gol fatti e settantadue subiti.

L’arbitro

A dirigere il match sarà il polacco Szymon Marciniak, coadiuvato dagli assistenti connazionali Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz e dal quarto ufficiale rumeno István Kovács. Al Var Tomasz Kwiatkowski, assistito da Bartosz Frankowski: entrambi polacchi.

Presentazione del match

QUI MANCHESTER CITY – Guardiola dovrebbe affidarsi al modulo 3-2-4-1. Tra i pali Ederson con Walker, Dias e Akanji pronti a formare il blocco difensivo. In mediana Stones e Rodri. Unica punta Haaland, supportata dai trequartisti Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, e Grealish.

QUI INTER – Inzaghi ritrova Mkhitaryan, rimasto fermo per settimane a causa del problema muscolare accusato nella semifinale di ritorno contro il Milan. Il tecnico nerazzurro dovrebbe rispondere col modulo 3-5-2 con Onana in porta e una difesa a tre formata da Darmian, Acerbi e Bastoni. In cabina di regia Brozovic con Barella e Calhanoglu mentre sulle corsie esterne dovrebbero agireDumfries e Dimarco. Davanti lautaro e Lukaku.

Le probabili formazioni di Manchester City – Inter

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L'incontro sarà trasmesso in diretta: