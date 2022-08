Pagelle 1° giornata Serie A 2022/2023: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 1° giornata di andata del Campionato di Serie A 2022-2023: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

MILANO – Il campionato di Serie A 2022/2023 ha aperto i battenti. E subito non sono mancati tanti gol e tante emozioni. A San Siro i Campioni d’Italia del Milan erano impegnati contro l’Udinese, che si é subito rivelata un avversario da non sottovalutare. Dopo soli due minuti di gioco ci pensa a sbloccare il risultato; al 10′ Theo Hernandez realizza un gol dal dischetto a seguito di un rigore procurato da Ante Rebic; dopo pochi minuti é proprio il croato a portare i rossoneri in vantaggio. Allo scadere del primo tempo, nel giorno del suo ritorno in Serie A, Masina acciuffa il pareggio ma nella ripresa la squadra di Pioli chiude i conti grazie alle reti di Rebic, che risulta così autore di una doppietta che fa ben sperare per il suo prosieguo nella stagione, e di un ritrovato Brahim Diaz. Buona prima anche per l’Atalanta che a Marassi si é imposta per 0-2 sulla Sampdoria con reti di Toloi e del nuovo arrivato Lookman: a segno. Giornata sfortunata per i blucerchiati che hanno colpito due pali e visto annullare un gol a Caputo. Esordio vittorioso anche per l’Inter anche se il neopromosso Lecce ha fatto di tutto per evitare il k.o. Successo sofferto per i nerazzurri che dopo aver sbloccato il punteggio in avvio con Lukaku hanno subito all’inizio della ripresa la rete di Ceesay. A decidere il match del Via del Mare ci ha pensato un guizzo di Dumfries in pieno recupero. Partita invece male la stagione del Monza, sconfitto in casa dal Torino per 1-2: una rete per tempo, di Miranchuk e Sanabria, hanno messo ko la squadra di Stroppa che ha accorciato con Mota solo in pieno recupero.

La Juventus debutterà all’Allianz Stadium contro il Sassuolo: a De Maria, Pogba e Glaison Bremer il compito di riscattare una stagione fallimentare che ha visto i bianconeri a secco di trofei per la prima volta dopo dieci anni. Il Napoli di Spalletti, orfano di Mertens, Insigne e Koulibaly, farà visita al Verona del neo tecnico Cioffi. La Roma, con Paulo Dybala e Wijnaldum, inizierà in trasferta contro la Salernitana mentre la Lazio affronterà all’Olimpico il Bologna. A chiudere il quadro della prima giornata di Serie A, Fiorentina-Cremonese e Spezia-Empoli.

Le pagelle della prima giornata di Serie A 2022/2023

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 14 agosto 2022. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio con possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Sabato 13 agosto

18.30

Milan-Udinese (pagelle – tabellino)

Sampdoria-Atalanta (pagelle – tabellino)

20.45

Lecce-Inter (pagelle – tabellino)

Monza-Torino (pagelle – tabellino)

Domenica 14 agosto

18.30

Fiorentina-Cremonese (pagelle – tabellino)

Lazio-Bologna (pagelle – tabellino)

20.45

Spezia-Empoli (pagelle – tabellino)

Salernitana-Roma (pagelle – tabellino)

Lunedì 15 agosto

18.30

Hellas Verona-Napoli (pagelle – tabellino)

20.45

Juventus-Sassuolo (pagelle – tabellino)