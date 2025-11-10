Pagelle 11° giornata Serie A 2025/2026: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 11° giornata del Campionato di Serie A 2025-26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

L’undicesima giornata del campionato di Serie A 2025/2026 si é aperta venerdì con il successo del Pisa sulla Cremonese per 1-0, grazie al gol di Touré. Sabato è stata la giornata dei pareggi: Parma-Milan ha regalato emozioni con un 2-2 ricco di reti (Saelemaekers, Leao su rigore, Bernabé e Delprato), mentre Juventus-Torino, Lecce-Verona e Como-Cagliari si sono chiuse a reti inviolate.

Domenica, il Sassuolo ha sorpreso l’Atalanta a Bergamo con un netto 3-0: doppietta di Berardi e rete di Pinamonti. Alle 15, il Bologna ha battuto il Napoli 2-0 con gol di Dallinga e Lucumì, mentre Genoa-Fiorentina è terminata 2-2: reti di Ostigard, Gudmundsson (rigore), Piccoli e Colombo.

Alle 18, la Roma ha superato l’Udinese 2-0 con un rigore di Pellegrini e il sigillo di Çelik. In chiusura, alle 20.45, l’Inter ha regolato la Lazio 2-0 con gol di Lautaro Martinez al 3’ e di Bonny al 61’.

Dopo l’ultimo turno, Inter e Roma si ritrovano appaiate in testa alla classifica con 24 punti, confermando il loro ottimo stato di forma e la solidità di gioco. Alle loro spalle, Milan e Napoli inseguono a quota 22, distanti solo due lunghezze, mentre il sorprendente Bologna si piazza subito dietro con 21 punti, dimostrando di essere una delle rivelazioni di questa stagione.

Più staccata la Juventus, ferma a 19 punti, che fatica a trovare continuità e incisività nei momenti chiave. In coda, la situazione si fa preoccupante per la Fiorentina, ultima con appena 5 punti, lontana dalle ambizioni europee e in cerca di una svolta che tarda ad arrivare.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 10 novembre 2025. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero nella versione classica con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 7 novembre

20.45

Pisa-Cremonese (pagellle – tabellino)

Sabato 8 novembre

15,00

Como-Cagliari (pagellle – tabellino)

Lecce-Verona (pagellle – tabellino)

18:00

Juventus-Torino (pagelle – tabellino)

20.45

Parma-Milan (pagellle – tabellino)

Domenica 9 novembre

12,30

Atalanta-Sassuolo (pagellle – tabellino)

15.00

Bologna-Napoli (pagelle – tabellino)

Genoa-Fiorentina (pagelle – tabellino)

18.00

Roma-Udinese (pagelle – tabellino)

20,45

Inter-Lazio (pagelle – tabellino)