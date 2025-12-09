Pagelle 14° giornata Serie A 2025/2026: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 14° giornata del Campionato di Serie A 2025-26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 ha regalato emozioni e colpi di scena, con la lotta al vertice che si fa sempre più serrata.

Il turno si era aperto sabato con il successo del Sassuolo, capace di imporsi 3-1 sulla Fiorentina: Mandragora aveva illuso i viola su rigore, ma Volpato, Muharemovic e Koné hanno ribaltato la sfida. A seguire, l’Inter ha travolto il Como 4-0 con le firme di Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto, mentre l’Atalanta è caduta a Verona 3-1, nonostante il gol su rigore di Scamacca.

La domenica ha visto la Cremonese battere il Lecce 2-0 nel lunch match grazie a Bonazzoli e Sanabria. Nel pomeriggio, il Cagliari ha sorpreso la Roma con un gol di Gaetano, mentre all’Olimpico Lazio e Bologna hanno dato vita a un pareggio spettacolare: Isaksen ha portato avanti i biancocelesti, Odgaard ha risposto immediatamente.

Il big match del Maradona ha visto il Napoli piegare la Juventus 2-1: Hojlund ha aperto e chiuso la sfida con una doppietta, intervallata dal momentaneo pari di Yildiz.

Il programma si è chiuso lunedì con tre sfide: il Parma ha espugnato Pisa grazie a Benedyczak, il Genoa ha superato l’Udinese 2-1 con le reti di Malinovskyi e Norton-Cuffy, mentre il Milan ha ribaltato il Torino 3-2. Dopo i gol di Vlasic e Zapata, Rabiot ha accorciato le distanze e Pulisic ha firmato una doppietta decisiva.

La classifica vede ora Milan e Napoli al comando con 31 punti, seguiti dall’Inter a quota 30. La Roma resta a 27, il Bologna a 25, il sorprendente Como a 24. La Juventus scivola a 23, mentre Sassuolo e Cremonese si portano a 20. Lazio ferma a 19, Udinese a 18, Atalanta a 16. A quota 14 ci sono Cagliari, Genoa, Parma e Torino. Lecce a 13, Pisa a 10, Verona a 9 e Fiorentina fanalino di coda con 6 punti.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da martedì 9 dicembre 2025. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero nella versione classica con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Sabato 6 dicembre

15.00

Sassuolo-Fiorentina (pagelle–tabellino)

18.00

Inter-Como (pagelle–tabellino)

20.45

Verona-Atalanta (pagelle–tabellino)

Domenica 7 dicembre

12.30

Cremonese-Lecce (pagelle–tabellino)

15.00

Cagliari-Roma (pagelle–tabellino)

18.00

Lazio-Bologna (pagelle–tabellino)

20.45

Napoli-Juventus (pagelle–tabellino)

Lunedì 8 dicembre

15.00

Pisa-Parma (pagelle–tabellino)

18:00

Udinese-Genoa (pagelle–tabellino)

20:45

Torino-Milan (pagelle–tabellino)