Fantacalcio pagelle 21° giornata del Campionato di Serie A 2025-26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La ventunesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 si è aperta con il pareggio tra Pisa e Atalanta, un 1-1 che ha visto protagonisti Durosinmi e Krstovic. Il turno è poi entrato nel vivo con le tre gare del sabato. L’Inter ha ottenuto una vittoria preziosa sul campo dell’Udinese grazie a un guizzo di Lautaro Martínez, mentre il Napoli ha superato il Sassuolo al Maradona con una rete di Lobotka. In serata, il Cagliari ha firmato una delle sorprese del weekend battendo la Juventus con un gol di Mazzitelli.

La domenica si è aperta con lo 0-0 tra Parma e Genoa, una sfida equilibrata e povera di emozioni. Nel pomeriggio, la Fiorentina ha espugnato il campo del Bologna imponendosi 2-1: un successo dal forte valore emotivo, dedicato al presidente Rocco Commisso, scomparso il giorno precedente. A segno Mandragora e Piccoli per i viola, mentre Fabbian ha provato a riaprire la gara per i rossoblù.

Nel match delle 18 la Roma ha superato il Torino con un convincente 2-0, firmato da Malen e Dybala, consolidando la propria corsa nelle zone alte della classifica. In serata, il Milan ha battuto il Lecce per 1-0 grazie a un colpo di Fulkrug, mantenendo il passo delle prime.

La giornata si completerà lunedì con gli ultimi due incontri: Cremonese‑Verona e Lazio‑Como, che chiuderanno ufficialmente il quadro del 21° turno.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 19 gennaio 2026. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero nella versione classica con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 16 gennaio

20:45

Pisa-Atalanta (pagelle-tabellino)

Sabato 17 gennaio

15:00

Udinese-Inter (pagelle-tabellino)

18:00

Napoli-Sassuolo (pagelle-tabellino)

20:45

Cagliari-Juventus (pagelle-tabellino)

Domenica 18 gennaio

12:30

Parma-Genoa (pagelle-tabellino)

15:00

Bologna-Fiorentina (pagelle-tabellino)

18:00

Torino-Roma (pagelle-tabellino)

20:45

Milan-Lecce (pagelle-tabellino)

Lunedì 19 gennaio

18:30

Cremonese-Verona (pagelle-tabellino)

20:45

Lazio-Como (pagelle-tabellino)