Pagelle 30° giornata Serie A 2025/2026: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 30° giornata del Campionato di Serie A 2025-26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La trentesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 si chiude con un risultato che pesa in vetta: l’Inter rallenta a Firenze e il Milan ne approfitta, riducendo il distacco a sei punti proprio alla vigilia della sosta per le Nazionali. Un turno lungo, iniziato venerdì e terminato solo nel posticipo domenicale, che ha ridisegnato umori e prospettive del campionato.

Il weekend era cominciato con il successo del Napoli sul Cagliari, firmato da McTominay, e con la caduta del Genoa in casa contro un’Udinese cinica e compatta. Sabato aveva poi regalato tre punti pesanti alla Cremonese, vittoriosa 2-0, e un successo fondamentale al Milan, capace di imporsi 3-2 e di mettere pressione ai nerazzurri. La Juventus, invece, si era fermata sull’1-1 contro il Sassuolo: al lampo di Yıldız aveva risposto Pinamonti, lasciando i bianconeri ancora in una posizione interlocutoria nella corsa Champions.

La domenica si è aperta con la goleada del Como, un netto 5-0 al Pisa che conferma la crescita della squadra lariana. Nel pomeriggio, l’Atalanta ha piegato il Verona grazie a un gol di Zappacosta, mentre il Bologna è inciampato in casa contro la Lazio, trascinata dalla doppietta di Taylor nella parte finale della gara. Alle 18 la Roma ha superato il Lecce con un gol di Vaz, consolidando il proprio cammino europeo.

Il momento più atteso, però, era il posticipo del Franchi. L’Inter ha sbloccato subito la partita con Pio Esposito dopo appena un minuto, ma non è riuscita a chiuderla e ha finito per subire il ritorno della Fiorentina, che con Ndour al 77’ ha firmato l’1-1. Un pareggio che pesa, perché permette al Milan di avvicinarsi e riaprire, almeno in parte, la corsa scudetto.

Venerdì 20 marzo 2026

18:30

Cagliari-Napoli (pagelle-tabellino)

20:45

Genoa-Udinese (pagelle-tabellino)

Sabato 21 marzo

15:00

Parma-Cremonese (pagelle-tabellino)

18:00

Milan-Torino (pagelle-tabellino)

20:45

Juventus-Sassuolo (pagelle-tabellino)

Domenica 22 marzo

12:30

Como-Pisa (pagelle-tabellino)

15:00

Atalanta-Verona (pagelle-tabellino)

15:00

Bologna- Lazio (pagelle-tabellino)

18:00

Roma-Lecce (pagelle-tabellino)

20:45

Fiorentina-Inter (pagelle-tabellino)