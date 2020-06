La decima giornata di ritorno del Campionato di Serie B 2019-2020. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

TRAPANI – La trentesima giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020 si é aperta con la vittoria per 3-0 del Trapani sul Pordenone in virtù delle reti di; la squadra siciliana sale così a 28 punti. a due punti dalla zona salvezza.



Festa di promozione in Serie A rinviata per il Benevento, che viene fermato sullo 0-0 ad Empoli. Lo Spezia vince per 3-1 sul campo del Chievo e sale in terza posizione: a Segre risponde Galabinov, autore di una tripletta in soli quindici minuti. Il Crotone non va oltre lo 0-0 contro il Perugia, in dieci per gran parte del secondo tempo. Il Frosinone cade in casa contro il Cittadella, che ora si trova a sole due lunghezze dalla dalla promozione diretta: decidono un rigore battuto da Iori e un gol di Luppi.

Successo di misura della Virtus Entella contro la Salernitana, grazie al gol decisivo di Mazzitelli mentre il Pisa supera nel finale di partita il Pescara con rete di Soddimo; Belli e Soddimo gli autori delle altre due marcature. Il Cosenza conquista tre punti preziosi in ottica salvezza sul campo della Cremonese e si porta al terzultimo posto: a segno Riviere e Baez. L’Ascoli perde per 2-1 a Venezia: per i lagunari gol di Aramu e Firenze; di Scamacca la rette del momentaneo pareggio. Il Livorno vince per 3-2 sul campo della Juve Stabia grazie al gol di Boben nei minuti di recupero di una gara con tre espulsi: la squadra toscana é sempre ultima mentre qualla campana deve guardarsi dalla zona playout.

TUTTE LE PAGELLE DELLA GIORNATA

Venerdì 26 giugno

18:45

Trapani – Pordenone (pagelle – tabellino)

21:00

Venezia – Ascoli (pagelle – tabellino)

Empoli – Benevento (pagelle – tabellino)

Frosinone – Cittadella (pagelle – tabellino)

Cremonese – Cosenza (pagelle – tabellino)

Perugia – Crotone (pagelle – tabellino)

Juve Stabia – Livorno (pagelle – tabellino)

Pisa – Pescara (pagelle – tabellino)

Virtus Entella – Salernitana (pagelle – tabellino)

Chievo Verona – Spezia (pagelle – tabellino)