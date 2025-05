Pagelle 35° giornata Serie A 2024/2025: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 35a giornata del Campionato di Serie A 2024-2025: statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili

MILANO – La trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025 si é aperta venerdì sera con il pareggio per 1-1 tra Torino e Venezia, finita sul risultato di 1-1. Il Torino, con questo risultato, ha mantenuto l’imbattibilità in casa nel 2025, salendo a quota 44 punti in classifica, dieci in meno rispetto al Milan, attualmente nono. Dall’altro lato, il Venezia ha conquistato un punto prezioso che gli ha consentito di staccare l’Empoli, rimanendo in solitaria al terzultimo posto e portandosi a un solo punto dal Lecce, squadra attualmente salva.

Sabato è stato il giorno in cui il Napoli ha conquistato una vittoria fondamentale contro il Lecce, vincendo 1-0 al Via del Mare. La rete decisiva è arrivata grazie a un eccellente calcio di punizione di Giacomo Raspadori Anche l’Inter ha vinto, battendo il Verona con lo stesso punteggio. Il gol dei nerazzurri è stato realizzato da Asllani nel primo tempo, consegnando così tre punti preziosi per mantenere accesa la lotta per lo Scudetto. Il Como ha espugnato il campo del Parma con il risultato di 1-0 mentre l’Udinese, dopo un periodo complicato, ha ritrovato il sorriso battendo Cagliari per 2-1.

La trentacinquesima giornata è continuata domenica con altre quattro partite di grande interesse. Il primo incontro della giornata, Empoli-Lazio, si è concluso con un 0-1 per gli ospiti. La Lazio è andata in vantaggio dopo nemmeno un minuto di gioco con una rete di Dia e poi ha mantenuto il vantaggio.

Alle 15, il match tra Monza e Atalanta ha visto una netta affermazione della squadra bergamasca, che ha trionfato con un clamoroso 0-4. Questa sconfitta segna l’aritmetica retrocessione del Monza in Serie B, mentre l’Atalanta ha messo in mostra una prestazione straordinaria, con De Ketelaere che ha realizzato due gol nel primo tempo; Lookman e Brescianini hanno fatto il resto.

La partita tra Roma e Fiorentina si è chiusa con un 1-0, dove il gol decisivo è stato segnato da Dovbyk nel recupero del primo tempo. Infine, Bologna e Juventus hanno pareggiato 1-1 in una gara combattuta: i bianconeri sono passati in vantaggio grazie a un gol di Thuram nei primi dieci minuti mentre i felsinei hanno risposto con Freuler ad inizio ripresa.

Stasera a Marassi in campo Genoa e Milan per il Monday Night.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 5 maggio 2025. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 2 maggio

20:45

Torino-Venezia (pagelle – tabellino)

Sabato 3 maggio

15:00

Cagliari-Udinese (pagelle – tabellino)

Parma-Como (pagelle – tabellino)

18:00

Lecce-Napoli (pagelle – tabellino)

20:45

Inter-Verona (pagelle – tabellino)

Domenica 4 maggio

12:30

Empoli-Lazio (pagelle – tabellino)

15:00

Monza-Atalanta (pagelle – tabellino)

18:00

Roma-Fiorentina (pagelle – tabellino)

20:45

Bologna-Juventus (pagelle – tabellino)

Lunedì 5 maggio

20:45

Genoa-Milan (pagelle – tabellino)