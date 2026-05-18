Pagelle 37° giornata Serie A 2025/2026: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 37° giornata del Campionato di Serie A 2025-26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La trentasettesima giornata di Serie A 2025-2026 si é giocata tutta d’un fiato domenica 17 maggio. Il principio di contemporaneità ha ridisegnato l’intero palinsesto, costringendo a un incastro perfetto le squadre impegnate negli stessi obiettivi. Ne è uscita una giornata intensa, che ha consegnato all’Inter la cornice ideale per la sua festa scudetto ma ha lasciato ancora in sospeso tanti verdetti.

Alle 15 il Meazza ha vissuto una di quelle giornate che restano nella memoria collettiva. L’Inter, già campione d’Italia, ha pareggiato 1‑1 con il Verona, una partita giocata più con la testa alla celebrazione che al risultato. Il gol scaligero e la risposta nerazzurra hanno fatto da preludio alla grande festa: cori, bandiere, una città che si è accesa appena dopo il triplice fischio.

La giornata si era aperta alle 12, mezz’ora prima rispetto al programma originario, a causa della complessa gestione dell’ordine pubblico legata al derby della Capitale e alla finale degli Internazionali d’Italia. Cinque partite, un unico filo narrativo: la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Como ha battuto 1‑0 il Parma. Il Milan ha espugnato Marassi superando 2‑1 il Genoa, mentre la Roma ha conquistato un derby pesantissimo, imponendosi 2‑0 sulla Lazio. Il Napoli ha travolto 3‑0 il Pisa. La nota stonata è arrivata da Torino: la Juventus è caduta 0‑2 in casa contro la Fiorentina, un ko che ha fatto scivolare la squadra di Spalletti dal terzo al sesto posto

Alle 18, a Bergamo, il Bologna ha vinto 1‑0, ma è stata l’Atalanta a sorridere: grazie ai risultati paralleli, la squadra di Palladino ha staccato il pass per i preliminari di Conference League.

In serata si è consumato il capitolo più emotivo: la lotta per non retrocedere. Il Cagliari ha battuto 2‑1 il Torino e ha conquistato la salvezza matematica con un turno d’anticipo. Il Lecce ha espugnato Reggio Emilia vincendo 3‑2 contro il Sassuolo, mentre la Cremonese ha ottenuto un successo vitale sul campo dell’Udinese, 1‑0, che tiene aperta ogni prospettiva fino all’ultima giornata.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 18 maggio 2026. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero nella versione classica con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Domenica 17 maggio

12.00

Como‑Parma (pagelle-tabellino)

Genoa‑Milan (pagelle-tabellino)

Juventus‑Fiorentina (pagelle-tabellino)

Roma‑Lazio (pagelle-tabellino)

Pisa‑Napoli (pagelle-tabellino)

15.00

Inter‑Verona (pagelle-tabellino)

18.00

Atalanta‑Bologna (pagelle-tabellino)

20.45

Cagliari‑Torino (pagelle-tabellino)

Sassuolo‑Lecce (pagelle-tabellino)

Udinese‑Cremonese (pagelle-tabellino)