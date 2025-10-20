Pagelle 7° giornata Serie A 2025/2026: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 7° giornata del Campionato di Serie A 2025-26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

MILANO – Il Milan batte la Fiorentina 2-1 in rimonta e si prende la vetta solitaria della Serie A. A San Siro, la squadra di Allegri supera l’ex Pioli al termine di una gara bloccata per un tempo, sbloccata nella ripresa da un errore tra Maignan e Gabbia che regala il vantaggio viola con Gosens. Il Milan reagisce: Leao pareggia con un destro da fuori e nel finale, dopo un ‘on field review’, è ancora lui a trasformare il rigore decisivo procurato da Gimenez. Rossoneri primi con 16 punti, davanti al terzetto composto da Inter, Roma e Napoli.

Nel big match dell’Olimpico, l’Inter espugna Roma 1-0 grazie a una rete di Thuram, agganciando i giallorossi e il Napoli a quota 15. Per la squadra di Conte, seconda sconfitta consecutiva in trasferta: a Torino decide l’ex Simeone, bravo a sfruttare una delle poche occasioni in una gara equilibrata. I granata avevano già sfiorato il vantaggio con Vlasic, fermato dal palo.

Prima sconfitta stagionale per la Juventus, battuta 2-0 dal Como. Dopo cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions, la squadra di Tudor crolla sotto i colpi di Nico Paz, protagonista assoluto. I bianconeri vengono agganciati proprio dai lombardi a quota 12.

Continua il buon momento del Bologna, che espugna Cagliari 2-0 e sale a 13 punti, consolidando il quinto posto.

Giornata avara di gol in diversi campi: Lecce-Sassuolo, Pisa-Verona, Genoa-Parma e Atalanta-Lazio finiscono tutte 0-0. A Marassi, il Genoa spreca un rigore allo scadere e non sfrutta la superiorità numerica. L’Atalanta sale all’ottavo posto con 11 punti, mentre la Lazio di Sarri aggancia l’Udinese a quota 8.

La settima giornata si è conclusa con il posticipo tra Cremonese e Udinese, in programma lunedì sera allo stadio Zini e terminato sul punteggio di 1-1.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 20 ottobre 2025.

