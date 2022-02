Elenco delle partite previste per oggi sabato 12 febbraio 2022: la Lazio ospita il Bologna, in serata Torino – Venezia. Trasferta per Real Madrid, City e Bayern Monaco

Sabato 12 febbraio con la partita Napoli – Inter delle ore 18 in primo piano. Dopo l’interessante e per certi versi inaspettato responso nel derby di Milano e dopo la parentesi infrasettimanale di Coppa per i nerazzurri è tempo di un’altra partita chiave per il futuro in campionato. Solo una lunghezza separa le due squadre anche se quella di Inzaghi ha una gara in più da disputare. Gli azzurri vengono da un momento di grande forma se si esclusa la sciagurata uscita dalla Coppa Italia con la Fiorentina. Quattro successi consecutivi e una rosa che è gradualmente tornata al gran completo con il solo Lozano che ha iniziato il suo iter riabilitativo che prevede terapie e lavoro personalizzato in palestra. “Cervello e personalità” le chiavi di lettura secondo Spalletti che nella conferenza della vigilia chiama all’appello il pubblico per sostenere i propri beniamini che potranno beneficiare di una riduzione sui prezzi dei biglietti grazie all’abbassamento dei prezzi scelto dalla società. La gara può essere in questa maniera dal tecnico della squadra campana: “Loro hanno caratteristiche fisiche e di ferocia negli strappi improvvisi, soprattutto in ripartenza. Noi dovremo essere lucidi, calmi e incisivi cercando di imporre il nostro palleggio senza prestare il fianco alla potenza di alcuni dei loro uomini. Serve la testa accesa fino alla fine perchè molto spesso il cervello è più veloce della gambe. Noi siamo il Napoli e non è un caso se siamo qui a giocarci questa sfida da vertice”. Non parla di rivincita del match di andata ma di essere bravi a mantenere la calma, facendo uscire le qualità della squadra. I nerazzurri dovranno fare a meno di Bastoni fermato per squalifica e dovrebbe essere Dimarco a fare le sue veci mentre in avanti c’è il dubbio da risolvere tra Lautaro Martinez e Sanchez in attacco con Dzeko. Tra i convocati non figura Vecino che è rimasto a Milano in via precauzionale per un’infiammazione riscontrata al compartimento mediale del ginocchio sinistro.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

SERIE A

15:00

18:00

20:45

SERIE B

14:00

16:15

LEGA PRO

14:30

17:30

21:00

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

APRE LA LAZIO, I GRANATA OSPITANO IL VENEZIA

La giornata di Serie A sarà aperta da Lazio – Bologna alle ore 15. Per la squadra di Sarri L’occasione per riscattarsi dopo la parentesi nera di Coppa Italia che ha buttato acqua sulla fiammante vittoria di Firenze in campionato. Dall’altra parte i rossoblù hanno interrotto il filotto di sconfitte consecutive e proveranno a rendere la vita difficile agli avversari forti dei recuperi di alcuni giocatori, su tutti quello di Arnautovic che sarà regolarmente in campo a guidare l’attacco. Desta meno preoccupazione la situazione di Immobile che non al meglio prova a stringere i denti e nell’ultimo allenamento è rimasto con la squadra fino alla fine. Chiude la giornata Torino – Venezia delle 20.45. I granata vengono dalla beffarda sconfitta partorita nei minuti finali di Udine mentre i lagunari escono con due stop contro Napoli e Inter e guardano con preoccupazione la classifica visto che il Cagliari ha fatto il sorpasso e Samp e Spezia si mantengono distanti. Due assenze certe per parte visto che il giudice sportivo ha squalificato per la giornata da una parte Lukic e Mandragora e dall’altra Ceccaroni ed Ebuehi.

IN EVIDENZA CITTADELLA – CREMONESE, GARA CASALINGA PER IL PISA

Ricco programma in Serie B con cinque incontri alle ore 14 e due alle 16.15. Big match sarà Cittadella – Cremonese in chiave playoff e forse qualcosa di più visto che la classifica è molto corta. Quattro pareggi consecutivi per i padroni di casa che restano a sei punti dai grigiorossi lanciatissimi visto che nelle ultime cinque partite hanno totalizzato ben 4 successi. In attesa della gara del Lecce invece il Pisa proverà un temporaneo sorpasso in vetta anche se la Ternana è squadra imprevedibile. Sulla carta però sempre più complicato il turno per il Frosinone che forte dei 4 successi consecutivi proverà a proseguire la marcia a Perugia. Troveranno però i grifoni galvanizzati dal colpo esterno di Ascoli che li ha rimessi in corsa playoff.

BIG MATCH MONOPOLI – BARI IN LEGA PRO

Vetrina del sabato quasi interamente per il girone C di Lega Pro visto che si giocano tutte e 10 gli incontri mentre nel girone A c’è solo l’anticipo tra Albinoleffe e Triestina. Su tutti spicca la trasferta del Bari e Monopoli in un derby che potrà dire molto sul futuro delle due squadre. I galletti hanno 9 punti di vantaggio e con un successo potrebbero escludere quasi definitivamente dalla lotta per il primo posto gli avversari. Dall’altra parte i biancoverdi sperano il contrario e di poter cancellare in fretta l’inaspettato 3-0 incassato con il Picerno in trasferta. Turno casalingo per l’Avellino e Palermo mentre Virtus Francavilla, Catanzaro e Turris saranno impegnate in trasferta. Si gioca anche nel Campionato Primavera 1 dove sarà la capolista Roma ad aprire alle ore 11 contro il Torino in casa, molto importanti anche le sfide tra Atalanta e Inter delle ore 13 e tra Juventus e Fiorentina delle 15. Nel calcio femminile si gioca invece la Coppa Italia con il ritorno dei quarti di finale. Da una parte alle 12.30 derby tra Fiorentina ed Empoli dopo lo 0-0 dell’andata e dell’altra Milan – Sampdoria alle ore 14.30 con i rossoneri che hanno già in tasca il passaggio del turno alla luce del 4-1 dell’andata.

TRASFERTE PER REAL MADRID, CITY E BAYERN MONACO

Diamo uno sguardo agli altri campionati principali in Europa. Nella Liga si parte alle 14 con Cadice – Celta Vigo mentre il Real Madrid sarà impegnato alle ore 16.15 nella trasferta con il Villareal. Nella Premier League si partirà come di consueto alle 13.30 con la sfida tra Manchester United e Southampton mentre il City alle 18.30 farà visita al Norwich. Nella Bundesliga il Bayern Monaco impegnato in trasferta con il Bochum alle ore 15.30 mentre in Ligue 1 solo due le gare in cartellone ovvero Montepellier – Lilla delle 17 e Lione – Nizza delle 21.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 12 FEBBRAIO 2022

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE

Esperance Tunis (Tun) – Jwaneng Galaxy (Bot) 14:00

Horoya (Gui) – Setif (Alg) 17:00

Zamalek (Egy) – Petro (Ang) 17:00

Raja Casablanca (Mar) – AmaZulu (Rsa) 20:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Taee – Al Batin 14:00

Al-Raed – Al-Taawon 16:30

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Banfield – San Lorenzo 01:30

Huracan – Lanus 21:00

Union Santa Fe – River Plate 23:15

AUSTRALIA A-LEAGUE

Wellington Phoenix – Adelaide United 06:50

Melbourne Victory – Newcastle Jets 09:45

Sydney FC – Western United 09:45

AUSTRIA BUNDESLIGA

Altach – Austria Vienna 17:00

Tirol – Sturm Graz 17:00

Wolfsberger – Ried 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Eupen – Gent 16:15

KV Mechelen – Oostende 18:30

Leuven – Cercle Brugge 18:30

Waregem – Anderlecht 20:45

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA

Oriente Petrolero – Aurora 01:00

Always Ready – Royal Pari 20:00

J. Wilstermann – Blooming 20:00

BRASILE CAMPEONATO CARIOCA – TACA GUANABARA

Bangu – Resende 19:30

Volta Redonda – Madureira 22:00

BRASILE CAMPEONATO PAULISTA

Botafogo SP – Agua Santa 20:00

Novorizontino – Guarani 20:00

Santo Andre – Ferroviaria 22:30

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Everton – Coquimbo 00:30

Huachipato – A. Italiano 22:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Bucaramanga – Pasto 00:05

Atl. Nacional – Petrolera 02:10

Cortulua – Patriotas 20:00

La Equidad – Ind. Medellin 22:05

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

ADR Jicaral – Guadalupe 22:00

CROAZIA 1. HNL

Lok. Zagreb – Istra 1961 15:00

Din. Zagabria – Gorica 17:05

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Wolkite Kenema – St. George 13:00

Jimma Aba Jifar – Sidama Bunna 16:00

FRANCIA LIGUE 1

Montpellier – Lilla 17:00

Lione – Nizza 21:00

FRANCIA LIGUE 2

Valenciennes – Tolosa 15:00

AC Ajaccio – Guingamp 19:00

Amiens – Niort 19:00

Auxerre – Nancy 19:00

Caen – Nimes 19:00

Dijon – Pau FC 19:00

Dunkerque – Rodez 19:00

Grenoble – Sochaux 19:00

Paris FC – Quevilly Rouen 19:00

GALLES CYMRU PREMIER

Cardiff Metropolitan – Newtown 15:30

Caernarfon – Bala Town 18:15

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Amburgo – Heidenheim 13:30

Karlsruher – Norimberga 13:30

Paderborn – Dresda 13:30

Regensburg – St. Pauli 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Bochum – Bayern 15:30

Francoforte – Wolfsburg 15:30

Friburgo – Magonza 15:30

Furth – Hertha 15:30

Monchengladbach – Augusta 15:30

Leverkusen – Stoccarda 18:30

GIAPPONE SUPERCOPPA

Kawasaki – Urawa 05:35

GIBILTERRA NATIONAL LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE

Manchester 62 – College 1975 FC 18:30

GIBILTERRA NATIONAL LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Europa FC – Glacis United 16:00

GRECIA SUPER LEAGUE

Asteras T. – Ionikos 18:30

Smyrnis – Panetolikos 18:30

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Coban Imperial – Iztapa 22:00

INDONESIA LIGA 1

Bhayangkara Solo – Bali United 12:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Huddersfield – Sheffield Utd 13:30

Barnsley – QPR 16:00

Birmingham – Luton 16:00

Blackpool – Bournemouth 16:00

Hull – Fulham 16:00

Middlesbrough – Derby 16:00

Millwall – Cardiff 16:00

Nottingham – Stoke 16:00

Peterborough – Preston 16:00

Reading – Coventry 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Manchester Utd – Southampton 13:30

Brentford – Crystal Palace 16:00

Chelsea – Arsenal Posticipata

Everton – Leeds 16:00

Watford – Brighton 16:00

Norwich – Manchester City 18:30

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Sepahan – Naft M.I.S 12:30

Shahr Khodrou – Mes Rafsanjan 12:30

Sanat-Naft – Tractor-Sazi 13:30

ISRAELE LIGAT HA’AL

Netanya – Hapoel Jerusalem 14:00

Ashdod – H. Beer Sheva 16:30

Nof Hagalil – Hapoel Hadera 17:00

H. Tel Aviv – M. Tel Aviv 19:00

ITALIA COPPA ITALIA FEMMINILE – PLAY OFF

Fiorentina D – Empoli D 12:30

Milan D – Sampdoria D 14:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Roma U19 – Torino U19 11:00

Atalanta U19 – Inter U19 13:00

Pescara U19 – Genoa U19 14:30

Juventus U19 – Fiorentina U19 15:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Reggina U19 – Ternana U19 10:30

Ascoli U19 – Benevento U19 11:00

Perugia U19 – Crotone U19 11:00

Pisa U19 – Cosenza U19 11:00

Spezia U19 – Frosinone U19 11:00

Monza U19 – Udinese U19 14:00

Alessandria U19 – Cremonese U19 14:30

Cittadella U19 – Como U19 14:30

Entella U19 – Reggiana U19 14:30

Lazio U19 – Salernitana U19 14:30

Parma U19 – Pordenone U19 14:30

ITALIA SERIE A

Lazio – Bologna 15:00

Napoli – Inter 18:00

Torino – Venezia 20:45

ITALIA SERIE B

Cittadella – Cremonese 14:00

L.R. Vicenza – Cosenza 14:00

Monza – Spal 14:00

Parma – Pordenone 14:00

Pisa – Ternana 14:00

Perugia – Frosinone 16:15

Reggina – Crotone 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

AlbinoLeffe – Triestina 14:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Latina – Turris 14:30

ACR Messina – Foggia 17:30

Avellino – Monterosi Tuscia 17:30

Catania – Picerno 17:30

Fidelis Andria – Catanzaro 17:30

Monopoli – Bari 17:30

Paganese – Campobasso 17:30

Palermo – Juve Stabia 17:30

Potenza – Vibonese 17:30

Taranto – Virtus Francavilla 21:00

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Borgosesia – HSL Derthona 14:30

Chieri – Asti 14:30

Fossano – Bra 14:30

Gozzano – Citta di Varese 14:30

PDHA – Ticino 14:30

Saluzzo – Sestri Levante 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Arconatese – Olginatese 14:30

Franciacorta – Brusaporto 14:30

Real Calepina – Desenzano Calvina 14:30

Leon – SG City Nova 16:00

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Spinea – Mestre 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Aglianese Calcio – Sammaurese 14:30

Alcione Milano – Tritium 14:30

Correggese – San Donnino 14:30

Lentigione – Ravenna 14:30

Mezzolara – Real Forte Querceta 14:30

Rimini – Forlì 14:30

Seravezza Pozzi – Sasso Marconi 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Rieti – San Donato 14:30

Trestina – Tiferno Lerchi 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Cynthialbalonga – Arzachena 14:30

R. Monterotondo – Ostia Mare 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Francavilla – San Giorgio 14:30

Mariglianese – Citta di Fasano 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Real Aversa – Troina 14:30

KOSOVO SUPERLIGA

Drenica – Gjilani 13:00

Drita – Feronikeli 13:00

FC Ballkani – Dukagjini 13:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Agadir – Difaa El Jadidi 16:00

Chabab Mohammedia – Tanger 18:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Mazatlan FC – Tijuana 02:00

Puebla – Atlas 04:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Tagikistan U16 – Kyrgyzstan U16 09:00

Georgia U17 – Uzbekistan U17 11:20

Bielorussia U16 – Moldavia U16 13:40

Germania U16 – Inghilterra U16 15:00

Belgio U17 – Irlanda U17 15:30

Bielorussia U17 – Israele U17 16:00

MONDO COPPA DEL MONDO FIFA PER CLUB

Al-Hilal – Al Ahly 14:00

Chelsea – Palmeiras 17:30

OLANDA EREDIVISIE

Cambuur – Zwolle 18:45

Groningen – Sittard 18:45

Vitesse – PSV 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Ameliano – Resistencia 00:30

Guairena FC – Olimpia Asuncion 22:30

PERU LIGA 1 – APERTURA

U. de Deportes – U. San Martin 01:00

Alianza Atl. – Cajamarca 19:15

ADT Tarma – Cesar Vallejo 21:00

Ayacucho – Carlos Stein 21:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Braga – Ferreira 16:30

Benfica – Santa Clara 19:00

Portimonense – Boavista 19:00

Estoril – Tondela 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Bohemians – Zlin 15:00

Hradec Kralove – Ceske Budejovice 15:00

Liberec – Pardubice Posticipata

Ostrava – Teplice 18:00

ROMANIA LIGA 1

Farul Constanta – FC Voluntari 13:00

Gaz Metan – CFR Cluj 18:55

RUANDA PREMIER LEAGUE

Gasogi United – Marines 11:30

Gorilla – Kiyovu 14:00

Mukura Victory Sports – Rayon Sport 14:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Domagnano – Juvenes/Dogana 15:00

Folgore – Cailungo 15:00

Libertas – Murata 15:00

San Giovanni – Faetano 15:00

SERBIA SUPER LIGA

Radnicki 1923 – Proleter 13:00

Radnicki Nis – Partizan 14:30

Stella Rossa – Cukaricki 17:00

SLOVACCHIA FORTUNA LIGA

L. Mikulas – Z. Moravce-Vrable 15:00

Slovan Bratislava – Senica 15:00

Trencin – Pohronie 15:00

SPAGNA LALIGA

Cadice – Celta Vigo 14:00

Villarreal – Real Madrid 16:15

Vallecano – Osasuna 18:30

Atl. Madrid – Getafe 21:00

SPAGNA LALIGA2

Mirandes – Gijon 16:00

UD Ibiza – Cartagena 18:15

Valladolid – Girona 18:15

Malaga – Almeria 20:30

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES U20

Millonarios U20 – LDU Quito U20 21:00

Internacional U20 – Penarol U20 23:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Lausanne – Grasshoppers 18:00

St. Gallen – Servette 20:30

TURCHIA SUPER LIG

Basaksehir – Gaziantep 14:00

Giresunspor – Fenerbahce 14:00

Galatasaray – Kayserispor 17:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Montevideo City – Fenix 00:15

Plaza Colonia – River Plate 21:00