Elenco delle partite previste per oggi, domenica 14 gennaio 2024: big match serale in Serie A, attesa per la finale della Supercoppa di Spagna

Domenica 14 gennaio in primo piano due incontri. Per la Serie A alle 20:45 si gioca e big match tra Milan e Roma mentre per la finale di Supercoppa di Spagna si sfideranno alle ore 20:00 Real Madrid e Barcellona. Parleremo in maniera più approfondita di queste due incontri.

Nella sfida di San Siro i rossoneri con il dente avvelenato dopo l’eliminazione per mezzo dell’Atalanta in Coppa Italia tra le mura amiche. Con questa eliminazione alla squadra di Pioli non resta che il campionato come unico obiettivo e in primis riuscire a blindare il terzo posto che al momento sembra abbastanza sicuro. Dall’altra parte di giallorossi si trovano un po’ in ritardo nella corsa all’Europa con tante squadre ravvicinate del ponteggio. Arrivano anche loro dà l’eliminazione di Coppa molto cocente e visto che è arrivata nel derby contro la Lazio.

Barcellona si apre un nuovo capitolo de El Clasico, il primo del 2024. Sono le squadre spagnole che hanno vinto più volte questo trofeo visto che i blaugrana con 14 titoli e il Blancos 12. E’ anche la ripetizione della finale dello scorso anno quando il Barcellona si impose 3-1 regalando a Xavi il primo trofeo da allenatore della squadra catalana. Se il Barcellona è riuscita a superare nei tempi nei regolamentari l’Osasuna con doppio scarto il Real Madrid ha ottenuto il doppio scarto contro l’Atletico soltanto al termine dei tempi supplementari.

La Serie A prevede anche altre tre sfide a partire dalle 12:30 con il lunch match tra Lazio e Lecce e proseguirà alle ore 15 con Cagliari – Bologna mentre alle ore 18:00 in campo Fiorentina e Udinese. Restando in Italia ricordiamo come in serie B alle ore 16:15 si giocano tre incontri la capolista Parma ospita l’Ascoli mentre suggestiva la sfida tra Venezia e Sampdoria. Il terzo incontro è quello tra Cremonese e Cosenza.

Diversi sono anche gli incontri in Serie C nei tre gironi in particolare nel girone B che presenta ben 8 partite. Partiamo dai girone A dove capolista Mantova ospita l’Arzignano alle 18:30. Stesso orario per la trasferta del Padova con il Legnago. Nel girone B il Cesena farà visita alla SPAL mentre la Torres al Rimini. Del girone C sono previsti solo due incontri con la Casertana impegnata dai in casa contro il Messina.

Si gioca anche del campionato di Serie D e in quello Primavera 1 dove sono previsti ben quattro incontri. Alle ore 11 suggestiva sfida tra Juventus e Inter e Lazio – Cagliari mentre alle ore 13 Milan-Torino e alle ore 14:30 Atalanta – Fiorentina. Per la serie A femminile alle 12:30 l’Inter ospita il Sassuolo e alle 15 il Como la Sampdoria.

Sguardo alle altre partite di campionati europei con la Ligue 1 francese che propone alle ore 20:45 Lens Paris Saint-Germain mentre in Bundesliga lo Stoccarda si recherà in casa del Borussia Mönchengladbach. In Premier League e due interessanti incontri alle ore 15:18 Aston Villa mentre alle ore 17:30 Manchester United ospita il Tottenham. Per i Red Devils c’è l’occasione ghiotta di recuperare punti dalla zona Europea attualmente distante 8 lunghezze. Nella Liga troviamo solo due incontri e seguiremo da vicino quello delle ore 14 tra Almeria e Girona con gli ospiti che troveranno a staccare seppur temporaneamente il Real Madrid in vetta la classifica visto che la squadra di Ancelotti è impegnata nella Supercoppa.

SERIE A

12.30

15.00

18.00

20.45

PREMIER LEAGUE

15.00

Everton-Aston Villa

17.30

Manchester United-Tottenham

LIGUE 1

21.00

Lens-PSG

SERIE B

16.15

SERIE C

14.00

Alessandria-Virtus Verona

Casertana-Messina

Entella-Pineto

Recanatese-Juventus Next Gen

16.15

20.45

SERIE D

14.30

15.00

Team Altamura-Manfredonia

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 14 gennaio 2024

AFRICA AFRICAN NATIONS CUP

Nigeria – Guinea Equatoriale 15:00

Egitto – Mozambico 18:00

Ghana – Capo Verde 21:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Laci – Erzeni 13:30

Vllaznia – Kukesi 17:00

ALGERIA LIGUE 1

Belouizdad – MC Alger 19:00

ASIA COPPA D’ASIA

Giappone – Vietnam 12:30

Emirati arabi uniti – Hong Kong 15:30

Iran – Palestina 18:30

AUSTRALIA A-LEAGUE

Brisbane Roar – Newcastle Jets 09:45

Perth Glory – Wellington Phoenix 09:45

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

San Carlos – Liberia 02:00

Saprissa – Puntarenas FC 03:00

Herediano – Zeledon 23:00

FRANCIA LIGUE 1

Lilla – Lorient 13:00

Brest – Montpellier 15:00

Metz – Tolosa 15:00

Nantes – Clermont 15:00

Le Havre – Lione 17:05

Lens – PSG 20:45

GERMANIA BUNDESLIGA

Bochum – Brema 15:30

Monchengladbach – Stoccarda 17:30

GRECIA SUPER LEAGUE

Panetolikos – Aris 14:00

Kifisia – Olympiakos 16:00

Asteras T. – Volos 16:30

AEK – Panathinaikos 19:30

PAOK – Giannina 19:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

QPR – Watford 13:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Everton – Aston Villa 15:00

Manchester Utd – Tottenham 17:30

ISRAELE LIGAT HA’AL

Maccabi Bnei Raina – M. Tel Aviv 19:00

M. Haifa – M. Petach Tikva 19:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Juventus U19 – Inter U19 11:00

Lazio U19 – Cagliari U19 11:00

Milan U19 – Torino U19 13:00

Atalanta U19 – Fiorentina U19 14:30

ITALIA SERIE A

Lazio – Lecce 12:30

Cagliari – Bologna 15:00

Fiorentina – Udinese 18:00

Milan – Roma 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Inter D – Sassuolo D 12:30

Como D – Sampdoria D 15:00

ITALIA SERIE B

Cremonese – Cosenza 16:15

Parma – Ascoli 16:15

Venezia – Sampdoria 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Alessandria – Virtus Verona 14:00

L.R. Vicenza – Giana Erminio 18:30

Legnago Salus – Padova 18:30

Mantova – Arzignano 18:30

Pergolettese – Lumezzane 18:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Entella – Pineto 14:00

Recanatese – Juventus U23 14:00

Olbia – Vis Pesaro 16:15

Rimini – Torres 16:15

Gubbio – Ancona 18:30

Carrarese – Arezzo 20:45

Lucchese – Sestri Levante 20:45

Spal – Cesena 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Casertana – ACR Messina 14:00

Audace Cerignola – Sorrento 20:45

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Lavagnese – Citta di Varese 14:30

Vogherese – Fezzanese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Caravaggio – Club Milano 14:30

Ciserano-Bergamo – Ponte San Pietro 14:30

Real Calepina – Brusaporto 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Adriese – Mori 14:30

Bolzano – Dolomiti Bellunesi 14:30

Breno – Treviso 14:30

Campodarsego – Castegnato 14:30

Este – Montebelluna 14:30

Mestre – Luparense 14:30

Portogruaro – Bassano 14:30

Union Clodiense – Montecchio Maggiore 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE D

AC Carpi – San Donnino 14:30

Aglianese Calcio – Imolese 14:30

Corticella – Fanfulla 14:30

Lentigione – Sant’Angelo 14:30

Mezzolara – Certaldo 14:30

Ravenna – Prato 14:30

Sammaurese – Forlì 14:30

SCD Progresso – Sangiuliano City 14:30

Victor San Marino – Pistoiese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Ghivizzano Borgo – Figline 14:30

Grosseto – Livorno 14:30

Mobilieri Ponsacco – Sangiovannese 14:30

Montevarchi – Tau 14:30

Orvietana – Vivi Altotevere 14:30

Pianese – Follonica Gavorrano 14:30

Poggibonsi – Trestina 14:30

Real Forte Querceta – SC Cenaia 14:30

San Donato – Seravezza Pozzi 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE F

AJ Fano – Fossombrone 14:30

Atletico Ascoli – Termoli 14:30

Avezzano – Real Monterotondo 14:30

Campobasso – Matese 14:30

L’Aquila – Chieti 14:30

Roma City – United Riccione 14:30

Sora – Vastogirardi 14:30

Tivoli Calcio – Sambenedettese 14:30

Vigor Senigallia – S. N. Notaresco 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Boreale – Anzio Calcio 1924 14:30

Budoni – Romana 14:30

Cavese – Cassino 14:30

Flaminia – Ischia 14:30

Nocerina – Gladiator 14:30

Nuova Florida – Atletico Uri 14:30

Ostia Mare – Trastevere Calcio 14:30

San Marzano – Cynthialbalonga 14:30

Sarrabus Ogliastra – Latte Dolce 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Angri – Matera 14:30

Casarano – Gelbison 14:30

Gravina – Rotonda 14:30

Martina Calcio – Bitonto 14:30

Paganese – A.C Nardò 14:30

Santa Maria Cilento – Barletta 14:30

Altamura – Manfredonia 15:00

Citta di Fasano – Gallipoli 15:00

Fidelis Andria – Palmese 1914 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Akragas – Gioiese 14:30

Canicatti – Portici 1906 14:30

Locri 1909 – Siracusa 14:30

Reggio Calabria – AS Acireale 14:30

Sancataldese – San Luca 14:30

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Atlante – Celaya 23:05

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Cruz Azul – Pachuca 02:00

Guadalajara – Santos Laguna 02:05

Monterrey – Puebla 04:00

Tijuana – Club America 04:00

U.N.A.M. – Juarez 19:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Guatemala – Islanda 0-0 01:00

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Dep. Tachira (Ven) – Bucaramanga (Col) 00:00

Gimnasia y Tiro (Arg) – Boca Juniors (Arg) 01:00

LASK (Aut) – FCSB (Rou) 09:00

Francoforte (Ger) – Sandhausen (Ger) 14:00

Legia (Pol) – Elblag (Pol) 14:00

Basilea (Sui) – Furth (Ger) 16:30

Estudiantes M. (Ven) – Portuguesa (Ven) 21:00

Zamora (Ven) – Hermanos Colmenarez (Ven) 22:00

Sporting Cristal (Per) – U. Catolica (Chi) 23:00

OLANDA EREDIVISIE

FC Volendam – Almere City 12:15

G.A. Eagles – Ajax 14:30

Vitesse – Utrecht 14:30

Feyenoord – Nijmegen 16:45

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Gil Vicente – Estrela 16:30

Benfica – Rio Ave 19:00

Vizela – Boavista 19:00

FC Porto – Braga 21:30

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Tre Fiori – Domagnano 15:00

Virtus – Tre Penne 15:00

SPAGNA LALIGA

Almeria – Girona 14:00

Cadice – Valencia 16:15

SPAGNA LALIGA2

Andorra – Leganes 14:00

Cartagena – Villarreal B 16:15

Gijon – Huesca 16:15

SPAGNA SUPERCOPPA

Real Madrid – Barcellona 20:00

TURCHIA SUPER LIG

Istanbulspor – Konyaspor 11:30

Antalyaspor – Trabzonspor 14:00

Samsunspor – Sivasspor 14:00

Gaziantep – Fenerbahce 17:00