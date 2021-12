Elenco delle partite previste per oggi mercoledì 15 dicembre 2021: in Italia spazio alla Coppa Italia e a quella di Serie C. Si gioca il campionato in Germania e Inghilterra oltre alla Women’s Champions League

Seconda giornata dedicata ai sedicesimi di finale della Coppa Italia. Dopo i tre incontri di ieri che hanno visto la qualificazione di Venezia, Udinese e Genoa altri tre nomi usciranno dalle sfide del giorno a partire dalle ore 15 da Hellas Verona – Empoli, l’unica delle tre tra due squadre di Serie A. Due stati d’animo differenti alla vigilia con la squadra di Tudur sconfitta in rimonta dall’Atalanta in casa mentre prosegue il magic moment di quella di Andreazzoli con il colpo grosso a Napoli. Lo spirito di ambizione non tramonterà nemmeno per questo turno di Coppa Italia e infatti ha parlato di partita importante dove andare a vincerla. Alla vigilia del match ha sottolineato di preferire come è impostato il torneo in Inghilterra dove non ci sono squadre che possono partire in un secondo momento ma è più “paritaria”. Il pomeriggio proseguirà alle ore 18 con Cagliari – Cittadella. Anche se le due squadre di portano una categoria, i differenti stati d’animo e le varie assenze tra le fila sarde delle ultime settimane potrebbero rendere la sfida più imprevedibile. Gli ospiti vengono da due successi consecutivi in campionato che gli hanno consentito di raggiungere la settima posizione in classifica. Parlando di precedenti ricordiamo che si tratta del 4° tra le due squadre in Sardegna di cui uno proprio in Coppa Italia del 2000 quando sedeva in panchina un certo Ezio Glerean con il suo calcio 3-3-1-3. In quel caso fu netto il 3-0 per la squadra rossoblù. Stesso punteggio nello stesso anno ma in campionato e la stagione successiva 1-0 sempre per i padroni di casa. Alle 21 la Fiorentina ospita il Benevento. Due squadre che stanno facendo molto bene nei rispettivi campionati e che promettono di far divertire i tifosi. Italiano dovrebbe propendere per un ampio turn over tuttavia non dovrebbe essere stravolta la formazione proprio per non rischiare di incorrere in sgradite sorprese. Tra i giallorossi sicuri assenti per infortunio Letizia e Foulon.

Prosegue il turno infrasettimanale in Bundesliga con cinque incontri. Aprirà Monchengladbach – Francoforte alle 18.30 quindi tutte gare alle 20.30 con il Borussia Dortmund che ospita il Furth e il Leverkusen l’Hoffnheim. In Premier League tutti incontri serali, quattro in tutto e spicca tra questi il big match tra Arsenal e West Ham delle ore 21. Due le lunghezze che separano le due squadre in piena corsa per un posto in Champions League visto che ad oggi il trio di vetta ha staccato il resto del gruppo.

Le Lega Pro propone alle 14.30 il recupero di Lucchese – Carrarese anche se la partita si giocherà solo per i secondi 45 minuti in quanto era stata sospesa a fine tempo per mal tempo sul punteggio iniziale di 0-0. Saranno invece integrali le due attese semifinali di Coppa Italia di Serie C, sia quella delle 15.30 tra Padova e Catanzaro che quella tra Fidelis Andria e Sudtirol. Ricordiamo che il 19 dicembre è prevista la gara di ritorno. Se la prima sfida potrebbe avere un esito piuttosto incerto, la seconda vede sulla carta favorito il Sudtirol che sta volando in campionato.

Questa notte alle ore 04 in campo Comunicaciones (del Guatemala) e Motagua (dell’Honduras) per il ritorno della finale di CONCACAF League del Nord e Centro America. Ricordiamo che nella gara di andata Comunicaciones si era imposto in trasferta per 2-1. In Spagna invece nuova giornata dedicata alla Copa del Rey con i 32esimi di finale e gare distribuite tra le 19, 19.30, 20 e 21.

Prima delle due giornate decisive per la conclusione della fase a gironi della Women’s Champions League con il girone C e D. Nel primo Barcellona già qualificato come primo mentre Arsenal e Hoffenheim si giocano il secondo posto nello scontro diretto con gli inglesi che però hanno 3 punti in più oltre che un pesante 4-0 nel precedente scontro diretto. Nel secondo giochi fatti per il passaggio del turno tuttavia Lyon e Bayern Monaco giocheranno a sfide incrociate per portare a casa il primo posto.

ARABIA SAUDITA DIVISION 1

Al Kholood – Al Ain 13:15

Al Akhdoud – Najran 13:30

Al Qadisiya – Al-Shoalah 15:25

ASIA AFF SUZUKI CUP

Cambogia – Laos 10:30

Indonesia – Vietnam 13:30

AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Gabala – Neftci Baku 13:00

Sumqayit – Keshla 16:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

KV Mechelen – Gent 18:45

Waregem – Royale Union SG 18:45

Leuven – Club Brugge 21:00

St. Liege – Beerschot VA 21:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN – SPAREGGIO

Copiapo – Curico Unido Posticipata

CINA SUPER LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE

Chongqing Liangjiang Athletic – Dalian Pro 08:30

Henan Songshan Longmen – Tianjin Jinmen Tiger 08:30

Cangzhou – Shanghai Shenhua 12:30

Qingdao FC – Wuhan FC 12:30

CROAZIA 1. HNL

Istra 1961 – Din. Zagabria 18:00

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Defence Force – Sidama Bunna 13:00

Bahir Dar Kenema – Fasil Kenema 16:00

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE DONNE

Bayern D – Benfica D 18:45

Lyon D – Hacken D 18:45

Barcellona D – Koge D 21:00

Hoffenheim D – Arsenal D 21:00

GERMANIA BUNDESLIGA

Monchengladbach – Francoforte 18:30

Augusta – RB Lipsia 20:30

Dortmund – Furth 20:30

Leverkusen – Hoffenheim 20:30

Union Berlino – Friburgo 20:30

GRECIA SUPER LEAGUE

Giannina – PAOK 16:15

Lamia – Volos 16:15

Atromitos – Olympiakos 18:30

Smyrnis – Panathinaikos Posticipata

INGHILTERRA FA CUP

Barrow – Ipswich 20:45

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Brighton – Wolves 20:30

Burnley – Watford 20:30

Crystal Palace – Southampton 20:30

Arsenal – West Ham 21:00

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Fajr Sepasi – Mes Rafsanjan 12:30

Nassaji Mazandaran – Aluminium Arak 12:30

Peykan – Persepolis 12:30

Tractor-Sazi – Naft M.I.S 12:30

Zob Ahan – Havadar SC 12:30

Sanat-Naft – Shahr Khodrou 13:30

Gol Gohar – Foolad 14:30

ITALIA COPPA ITALIA

Verona – Empoli 15:00

Cagliari – Cittadella 18:00

Fiorentina – Benevento 21:00

ITALIA COPPA ITALIA SERIE C

Padova – Catanzaro 15:30

Fidelis Andria – Südtirol 18:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Venezia U19 – Parma U19 14:30SRF

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Lucchese – Carrarese 0-0 (Da finire)

ITALIA SERIE D – GIRONE F

Castelnuovo Vomano – Fiuggi 14:30

KUWAIT PREMIER LEAGUE

Al Kuwait – Al-Fahaheel 15:25

Al Qadisiya – Yarmouk 17:40

MONDO FIFA ARAB CUP – PLAY OFF

Tunisia – Egitto 16:00

Qatar – Algeria 20:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF LEAGUE

Comunicaciones (Gtm) – Motagua (Hon) 04:00

NORVEGIA ELITESERIEN – SPAREGGIO

Brann – Jerv 19:00

PORTOGALLO COPPA DI LEGA

Benfica – Covilha 20:00

FC Porto – Rio Ave 22:00

REPUBBLICA CECA MOL CUP

Slavia Praga – Zlin 17:00

ROMANIA LIGA 1

Botosani – Gaz Metan 14:00

FC Arges – Sepsi Sf. Gheorghe 16:30

FCSB – Rapid Bucarest 19:30

SCOZIA PREMIERSHIP

Rangers – St. Johnstone 20:45

Ross County – Celtic 20:45

SERBIA SUPER LIGA

Mladost – Napredak 13:00

Metalac – Partizan 15:00

Cukaricki – Radnicki 1923 17:00

SPAGNA COPA DEL REY

Andratx – Siviglia 19:00

Bergantinos – Vallecano 19:00

Zamora – Real Sociedad 19:00

Leonesa – Leganes 19:30

Castellon – Cartagena 20:00

Gijon – Alcorcon 20:00

Ponferradina – UD Ibiza 20:00

Valladolid – Las Palmas 20:00

Sanluqueno – Villarreal 21:00

Tenerife – Eibar 21:00

Unionistas – Elche 21:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Young Boys – Basilea 20:30