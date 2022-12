Le giallorosse affrontano il Sankt Polten in Women’s Champions League, spicca Liverpool-Milan per la Dubai Super Cup. In campo anche Lazio, Torino, Empoli, Atalanta e Roma

In attesa di vivere un grande weekend tra Mondiale 2022 e campionati, vediamo quali sono gli appuntamenti più importanti di venerdì 16 dicembre. Si conclude la quinta giornata della fase a gironi per la Women’s Champions League con l’impegno della Roma alle ore 18.45 in casa contro le austriache del St. Polten. Nella notte alle ore 02 in campo Club America a Necaxa per la Copa por Mexico mentre alle ore 09.45 c’è Newcastle Jets – Brisbane Road in A-League. Si gioca Birmingham – Reading in Championship mentre nella Coppa di Lega in Portogallo troviamo ben quattro incontri, due alle 19.30 ovvero Feirense-Leeixoes e Santa Clara-Arouca e due alle 21.30 con Chaves-Mafra e Porto-Vileza. Anticipo della 21esima giornata di Liga 2 alle ore 21 con Tenerife – Andorra mentre per le amichevoli di club sono tante le squadre italiane che giocheranno.

Passo indietro a vedere cosa è successo ieri nei gironi C e D. Nel primo c’è stato il brillante 5-0 della Juventus Women contro lo Zurigo mentre il Lione ha superato l’Arsenal, 1-0 in trasferta. Un punteggio che complica di molto il cammino delle bianconere costrette a battere proprio le francesi nell’ultimo turno in trasferta per conquistare il secondo posto (salvo sorprese della squadre svizzera per un possibile primo posto). Percorso sulla carta molto più agevole per le giallorosse che possono conquistare anticipatamente la qualificazione battendo in casa il St. Polten che avevano già battuto 4-3 in trasferta nella seconda giornata. Ottima la prevendita per il match che si giocherà al Francioni di Latina con 2.100 biglietti staccati e possibile raggiungimento della capienza massima di 3.400 posti, superando così anche il precedente record di 3.350 con il Wolfsurg. Per il tecnico Spugna l’incontro al momento più importante della sua carriera. Un successo che oltre a regalare il passaggio tra le migliori otto in Europa darebbe anche una bella spina morale visto che la squadra è reduce da due sconfitte consecutive con le tedesche e con la Juventus, quest’ultima in campionato.

Abbiamo accennato delle amichevoli in programma oggi e in particolare che sono impegnate diverse squadre italiane. In primo piano la suggestiva sfida Liverpool – Milan delle ore 16.30 e valida per la Dubai Cup. Ricordiamo che questa manifestazione prevede quattro incontri, due per squadre e sono previsti eventuali rigori in caso di parità. Il successo consente di conquistare 3 punti, il pareggio 2 e la vittoria ai rigori un punto. Al termine delle sfide vince che ha totalizzato più punti. Prosegue invece il ritiro in Turchia della Lazio che alle 16 affronta l’Hatayspor. Suggestiva amichevole per l’Empoli che alle 17 affronta i francesi del Monaco mentre un’altra francese, il Nizza alle ore 20 giocherà contro l’Atalanta. Gli spagnoli del Cadice invece per la Roma di Mourinho con fischio d’inizio sempre alle ore 20.

WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE

18:45

AMICHEVOLI

16:00

16:30

17:00

20:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Egnatia – Bylis 13:00

Kastrioti – Vllaznia 13:00

Teuta – Tirana 15:45

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Abha – Al Taee 13:30

Al-Raed – Al Nasr Riyadh 16:00

Al-Hilal – Al Batin 18:30

AUSTRALIA A-LEAGUE

Newcastle Jets – Brisbane Roar 09:45

CIPRO FIRST DIVISION

AEK Larnaca – Omonia 18:00

Ol. Nicosia – Aris 18:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Haras El Hodood – Al Masry 13:45

Ismaily – Pyramids 13:45

National Bank Egypt – Zamalek 16:00

Al Ahly – Future FC 18:00

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Bahir Dar Kenema – Defence Force 14:00

Ethio Electric – Hadiya Hossana 17:00

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE DONNE

Roma D – St. Polten D 18:45

Vllaznia D – Chelsea D 18:45

Paris SG D – Real Madrid D 21:00

Wolfsburg D – Slavia Praga D 21:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Birmingham – Reading 21:00

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Ballymena – Larne Posticipata

C. Rangers – Glentoran 20:45

Newry City – Coleraine Posticipata

MESSICO COPA POR MEXICO

Club America – Necaxa 02:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Bolivia U20 – Venezuela U20 01:00

Croazia U17 – Montenegro U17 11:00

Uruguay U20 – Cile U20 21:00

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Electron VN (Rus) – Peresvet (Rus) 09:00

Cambuur (Ned) – Lilla (Fra) 11:00

Widzew Lodz (Pol) – Chojniczanka (Pol) 11:00

Paris SG (Fra) – Paris FC (Fra) 11:30

Legia (Pol) – Ruch (Pol) 12:00

Stomil Olsztyn (Pol) – Jaguar Gdansk (Pol) 12:00

Kolomna (Rus) – Balashikha (Rus) 12:30

Regensburg (Ger) – Ried (Aut) 13:00

Kaiserslautern (Ger) – Wehen (Ger) 13:30

Offenbach (Ger) – Aue (Ger) 13:30

Augusta (Ger) – Heidenheim (Ger) 14:00

Duisburg (Ger) – Vitesse (Ned) 14:00

Monaco 1860 (Ger) – Norimberga (Ger) 14:00

Montpellier (Fra) – Rodez (Fra) 14:00

Paderborn (Ger) – Bochum (Ger) 14:00

Rennes (Fra) – Feyenoord (Ned) 14:00

Sparta Praga (Cze) – Zilina (Svk) 14:00

St. Truiden (Bel) – Westerlo (Bel) 14:00

Galatasaray (Tur) – Tolosa (Fra) 15:00

Nimes (Fra) – Bastia (Fra) 15:00

Reims (Fra) – Charleroi (Bel) 15:00

Nantes (Fra) – Laval (Fra) 15:30

Hatayspor (Tur) – Lazio (Ita) 16:00

Stoccarda (Ger) – Luzern (Sui) 16:00

Boavista (Por) – Bordeaux (Fra) 16:30

Liverpool (Eng) – Milan (Ita) 16:30

Empoli (Ita) – Monaco (Fra) 17:00

Guingamp (Fra) – Lorient (Fra) 17:00

Torino (Ita) – Almeria (Esp) 17:00

Hajduk Split (Cro) – Schalke (Ger) 18:00

Caen (Fra) – Quevilly Rouen (Fra) 19:00

Crystal Palace (Eng) – Valladolid (Esp) 19:00

Valencia (Esp) – Nottingham (Eng) 19:30

Nizza (Fra) – Atalanta (Ita) 20:00

Roma (Ita) – Cadice (Esp) 20:00

Leeds (Eng) – Real Sociedad (Esp) 20:45

PORTOGALLO COPPA DI LEGA

Feirense – Leixoes 19:30

Santa Clara – Arouca 19:30

Chaves – Mafra 21:30

FC Porto – Vizela 21:30

ROMANIA LIGA 1

FC Voluntari – Farul Constanta 19:00

SPAGNA LALIGA2

Tenerife – Andorra 21:00