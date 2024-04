Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 17 aprile 2024: terminano i quarti di ritorno di Champions League e spazio alla seconda semifinale di ritorno di Taça de Portugal

Ancora Champions League in primo piano quest’oggi mercoledì 17 aprile. Dopo le gare disputatesi ieri, si chiude questa sera il quadro dei quarti di finale della principale manifestazione continentale per club con le ultime due partite in programma. Non solo. Ricordiamo che in Portogallo è in agenda la seconda semifinale di ritorno della coppa nazionale, oltre alle solite partite di scena in nottata nel continente sudamericano.

Indice

La nostra analisi parte, per ordine di importanza, dalla Champions League e dal primo dei due match in palinsesto: Bayern Monaco-Arsenal, fischio d’inizio alle ore 21 all’Allianz Arena. Chi la spunterà tra le due formazioni sfiderà in semifinale la vincente del confronto tra Manchester City e Real Madrid. Si riparte dal 2 a 2 della gara d’andata, con i bavaresi bravi a ribaltare lo svantaggio iniziale ma sfortunati nell’occasione del pari degli inglesi a 10′ dal termine. Un punteggio che rende dunque possibile ogni scenario, vista anche l’abolizione della regola del valore doppio dei gol segnati in trasferta. I tedeschi si giocano tutto o quasi in questo incontro e cercano un modo per salvare una stagione fatta più di bassi che di alti. Pur tornato alla vittoria nell’ultimo turno di Bundesliga contro il Colonia, il Bayern è stato costretto nel week end ad assistere ai festeggiamenti del Bayer Leverkusen per la prima volta in 120 anni di storia, cedendo così ai rivali lo scettro di campione di Germania e interrompendo la striscia di undici campionati vinti consecutivamente. Nonostante la buona annata disputata fin qui, non se la passano meglio i Gunners, reduci invece dalla debacle interna contro l’Aston Villa. Un brutto k.o costato la testa della Premier League in favore del Manchester City e che ha portato i londinesi a non essere più padroni del loro destino. Si prospetta pertanto un match tra deluse, pronte però a prendersi la propria rivincita e a sognare alla grande in vista del finale della corrente annata.

Nell’altro incontro in palinsesto abbiamo invece, sempre alle ore 21 Manchester City-Real Madrid. Probabilmente uno degli incontri più atteso dell’anno quello dell’Eithad Stadium. E ciò sia per il blasone delle due squadre a confronto, considerate all’unanimità tra le favorite per la vittoria finale del torneo, sia per l’incredibile e pirotecnico 3-3 della sfida d’andata. Un risultato che sicuramente tiene ancora i giochi aperti. Stato di forma pressoché identico per Citizens e Blancos. Entrambi si presentano all’impegno forti delle prime posizioni in classifica occupate nei rispettivi campionati, con la compagine allenata da Guardiola, in particolare, capace sabato scorso di affermarsi in scioltezza contro il Luton e di andare appunto in testa, complici anche ai passi falsi di Liverpool e Arsenal. Molto più sudata ma comunque prezioso per Les Merengues il successo di Maiorca, che li avvicina sensibilmente al 36esimo titolo di Spagna della propria storia. A tutto ciò si aggiunge un curioso dato statistico: Real e City si scontrano per la terza stagione di fila. Il primo doppio confronto è andato ai Galacticos, il secondo agli Sky Blues, mentre questo è ancora tutta da giocarsi. L’equilibrio è evidente e, dietro l’angolo, ci sono dunque da aspettarsi gol e colpi di scena.

Parentesi ora coppa nazionale, con la seconda semifinale di ritorno in agenda in Portogallo. Alle 21.15 Porto e Guimaraes si contendono allo Stadio do Dragão la finale di Taça de Portugal. I biancoblu partono dal vantaggio di misura per 1-0 costruito nella gara d’andata e ambiscono a conquistare la finale: l’obiettivo quello di confermarsi campioni dopo l’affermazione dello scorso anno. In caso di trionfo, nell’ultimo atto del 25 maggio, ad attendere ci sarebbe lo Sporting, desideroso a sua volta di dare seguito con un “double” alla vittoria sempre più vicina della Liga de Portugal.

Spostiamo in Sud America. Riflettori puntati, per concludere la rassegna, sul ricco programma di sfide della Liga Profesional e della Copa Argentina. Non solo. Si scende in campo anche in Brasile, in Uruguay e in diversi campionati centroamericani.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

CHAMPIONS LEAGUE

21.00

Bayern Monaco-Arsenal

Manchester City-Real Madrid

17 aprile 2024

