Elenco delle partite previste per oggi, sabato 18 marzo 2023: in Serie A si gioca anche Monza-Cremonese e Salernitana-Bologna, turno casalingo per il Dortmund e Atletico Madrid

La 27esima giornata di Serie A si è aperta con due anticipi che hanno visto da una parte il successo di misura del Sassuolo sullo Spezia e dall’altro quello in rimonta dell’Atalanta sull’Empoli a scacciare un periodo no soprattutto dal punto di vista dei risultati conseguiti. Sabato 18 marzo daremo grande spazio ai tre incontri del massimo campionato italiano dove spicca Udinese-Milan ma anche una rassegna sugli altr campionati nazionali ed esteri. Partiamo subito da quest’ultimi con la Liga ad aprire per primo tra i principali campionati europei. Alle 14 c’è Almeria-Cadice mentre tra gli incontri più attesi troviamo il turno casalingo dell’Atletico Madrid alle ore 21 con il Valencia. Alle 15.30 parte invece la Bundesliga con Augusta-Schalke ma grande attenzione sarà per la trasferta dell’RB Lipsia con il Bochum dopo la sonora batosta contro il City in Champions League e il Dortumund che insegue il Bayern Monaco in vetta a -2 e che ospita il Colonia. In Premier League giocano ben quattro incontri alle 16 con il Tottenham nella tana del Southampton fanalino di coda ma ancora in piena corsa per la salvezza mentre il Chelsea proverà a dare seguito alle gesta in CL affrontando in casa l’Everton. In Inghilterra c’è anche il quarto di finale di FA Cup tra Manchester City e Burnley alle ore 18.45. Appena due gli incontri in Ligue 1 dove apre alle 17 Tolosa-Lione e alle 21 Lens-Angers. C’è anche il Benfica in campo in Liga Portugal alle ore 19 in casa contro il Guimaraes, quinta forza del campionato.

Indice



Il pomeriggio di Serie A si apre alle ore 15 con Monza–Cremonese. Se per i brianzoli il campionato potrà regalare ancora soddisfazioni nel tentativo di migliorare una classifica già di per sé positiva per una neo promossa, per i grigiorossi la voglia per lo meno di non chiudere la stagione all’ultimo posto dove si contende questo poco piacevole primato con la Sampdoria. Al Brianteo solo una sconfitta da novembre a significare l’ottimo momento con appena 2 sconfitte in 12 partite di campionato e una Juventus a 5 punti che è una posizione potenzialmente da qualificazione in Europa. Alle ore 18 la Salernitana ospita il Bologna. La squadra granata si mantiene a +7 dal Verona grazie al punto d’oro conquistato a San Siro contro il Milan e nell’ultimo turno casalingo aveva sconfitto per 3-0 il Monza facendo un buon passo in avanti nella corsa salvezza. Thiago Motta spera di avere il miglior Arnautovic e non quello rabbioso per essere stato sostituito per la seconda volta consecutiva. Sousa ha parlato di freschezza, unione e intensità per affrontare una partita tatticamente difficile: “Il Bologna è una squadra in salute che fa un gioco moderno con un sistema di gioco molto chiaro e una pressione molto intensa”. Ha sottolineato come sarà importante mettere in campo le idee della squadra anche se possono cambiare alcuni interpreti. Alle 20.45 trasferta con l’Udinese per il Milan che non è riuscito ad approfittare del ko di Inter e Roma e del pari della Lazio per raggiungere il secondo posto. Pioli si affida a Ibrahimovic che dovrebbe giocare avanti con Leao vista la giornata di squalifica combinata a Giroud, quindi ha dato dei consigli a Rafa: “Se posso dargli un consiglio è quello di stare vicino alle persone che gli vogliono bene e che vogliono farlo crescere. Da lui ci si aspetta sempre il gol o la giocata vincente ma, come ho detto, anche quando non segna è pericoloso“. Prima della sosta sarà importante chiudere con un risultato importante in primis. Sottil, forte dei buoni risultati conseguiti negli ultimi turni ha visti il gruppo molto determinato per affrontare questa partita: “Non dobbiamo guardare gli altri giocare, ma dobbiamo affrontare la sfida con coraggio, con la giusta e sana spregiudicatezza ed essere concentrati al massimo, con e senza il possesso della palla“.

In Serie B il venerdì ha aperto con un pirotecnico 5-2 del Palermo sul Modena. I rosanero, per due volte in svantaggio sono stati bravi a cambiare la marcia nella ripresa. Ben otto gli incontri in programma con la capolista Frosinone che ospita un Cosenza a caccia di punti salvezza mentre il big match ci sarà dopo le sette partite delle 14 ovvero alle 16.15 con Reggina-Cagliari. I granata non hanno giocato l’ultimo turno a Perugia e hanno avuto più tempo per ricaricare le energie. Il periodo resta molto difficile e per non vedere compromessa anche la permanenza nella zona playoff sarà importante in primis non perdere lo scontro diretto con i sardi che invece dopo un tempo un pò sofferto avevano piegato nell’ultimo turno per 4-1 in casa l’Ascoli. In Lega Pro in campo il girone B con la corsa a tre per la vetta tra Reggiana, Entella e Cesena. I granata ospitano la Torre, i liguri il San Donato mentre i bianconeri saranno protagonisti lunedì dell’interessante posticipo con l’Ancona. Si giocano alcuni anticipi in Serie D e nei campionati Primavera dove nell’1 sono attesi quattro incontri: alle 11 Fiorentina-Frosinone e Udinese-Sassuolo; alle 13 Sampdoria-Juventus e alle 15 Torino-Verona. Nella Serie A femminile alle ore 12.30 si gioca Sassulo-Sampdoria per il gruppo retrocessione mentre alle 15 Juventus-Milan per i playoff Championship.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

15.00

18.00

20.45

SERIE B

14.00

16.15

LEGA PRO

14.30

17.30

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 18 marzo 2023

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE

Al-Hilal Omdurman (Sud) – Mamelodi (Rsa) 14:00

AS Vita Club (Drc) – Wydad (Mar) 14:00

Simba (Tan) – Horoya (Gui) 17:00

Vipers (Uga) – Raja Casablanca (Mar) 17:00

JS Kabylie (Alg) – Petro (Ang) 20:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Bylis – Tirana 14:00

Erzeni – Kukesi 17:00

ALGERIA LIGUE 1

Chelghoum – Khenchela 15:00

Setif – Chlef 15:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al-Fateh – Al-Ittihad FC 14:00

Al Nassr Riyadh – Abha 18:30

Al-Hilal – Al-Ettifaq 18:30

Al-Raed – Al Shabab 18:30

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Union Santa Fe – Racing Club 01:00

Arsenal Sarandi – Tigre 20:30

Independiente – Colon 23:00

Platense – Defensa y Justicia 23:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Noah – Ararat 12:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Brisbane Roar – Western United 07:00

Newcastle Jets – Perth Glory 07:00

Sydney FC – WS Wanderers 09:45

AUSTRALIA E OCEANIA OFC CHAMPIONS LEAGUE – PRELIMINARE – PLAY OFF

Auckland City – Wellington Olympic 04:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Kortrijk – Club Brugge 16:00

Oostende – Westerlo 18:15

St. Truiden – Seraing 18:15

St. Liege – Waregem 20:45

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Soligorsk – Naftan 12:00

Gomel – BATE 14:00

Din. Minsk – Isloch 16:00

Dynamo Brest – Zhodino 18:00

BRASILE CAMPEONATO CARIOCA – TACA GUANABARA – PLAY OFF

Fluminense – Volta Redonda 20:00

BRASILE CAMPEONATO CARIOCA – TACA RIO

Nova Iguacu – Audax RJ 19:30

Portuguesa RJ – Botafogo RJ 22:00

BRASILE CAMPEONATO PAULISTA – TROFÉU INTERIOR – PLAY OFF

Mirassol – Guarani 00:00

BULGARIA PARVA LIGA

Beroe – CSKA 1948 Sofia 11:00

Hebar – Ludogorets 13:30

CSKA Sofia – Spartak Varna 16:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Huachipato – Everton 16:00

Cobresal – Colo Colo 22:00

O’Higgins – Coquimbo 22:00

CIPRO FIRST DIVISION – GRUPPO RETROCESSIONE

Nea Salamis – AEL Limassol 18:00

CIPRO FIRST DIVISION – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Apollon – Omonia 16:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Pereira – Atl. Nacional 02:00

Envigado – Chico 20:00

La Equidad – U. Magdalena 22:10

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Sporting San Jose – Zeledon 03:00

AD Santos – Puntarenas FC 23:00

CROAZIA HNL

Osijek – Sibenik 16:00

Hajduk Split – Slaven Belupo 18:10

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Gualaceo – Orense 01:00

Orense – Guayaquil City Posticipata

Cumbaya – El Nacional Posticipata

Delfin – Libertad 20:00

Guayaquil City – Mushuc Runa 22:30

Libertad – Aucas Posticipata

ESTONIA MEISTRILIIGA

Narva – Levadia 16:00

Tallinna Kalev – Flora 18:30

FRANCIA LIGUE 1

Tolosa – Lilla 17:00

Lens – Angers 21:00

FRANCIA LIGUE 2

Le Havre – St. Etienne 15:00

Amiens – Rodez 19:00

Annecy – Guingamp 19:00

Bordeaux – Nimes 19:00

Caen – Valenciennes 19:00

Dijon – Pau FC 19:00

Niort – Laval 19:00

Paris FC – Bastia 19:00

Quevilly Rouen – Metz 19:00

Sochaux – Grenoble 19:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Amburgo – Kiel 13:00

Furth – Magdeburg 13:00

Regensburg – Paderborn 13:00

Darmstadt – Kaiserslautern 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Augusta – Schalke 15:30

Bochum – RB Lipsia 15:30

Hoffenheim – Hertha 15:30

Stoccarda – Wolfsburg 15:30

Dortmund – Colonia 18:30

GERMANIA BUNDESLIGA – DONNE

Colonia D – Bayern D 13:00

GIAPPONE J1 LEAGUE

Nagoya – Tokyo 06:00

Yokohama FC – Kyoto 06:00

Yokohama M. – Kashima 06:00

G-Osaka – Sapporo 07:00

Sagan Tosu – Kobe 07:00

Urawa – Albirex Niigata 07:00

Kawasaki – C-Osaka 08:00

GRECIA SUPER LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE

Asteras T. – Panetolikos 16:00

OFI Crete – Levadiakos 16:30

Atromitos – Ionikos 18:30

Lamia – Giannina 20:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Blackpool – Coventry 16:00

Middlesbrough – Preston 16:00

Millwall – Huddersfield 16:00

QPR – Birmingham 16:00

Reading – Hull 16:00

Rotherham – Cardiff 16:00

Stoke – Norwich 16:00

Sunderland – Luton 16:00

Watford – Wigan 16:00

INGHILTERRA FA CUP

Manchester City – Burnley 18:45

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Aston Villa – Bournemouth 16:00

Brentford – Leicester 16:00

Liverpool – Fulham Posticipata

Southampton – Tottenham 16:00

Wolves – Leeds 16:00

Chelsea – Everton 18:30

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

C. Rangers – Glentoran 16:00

Cliftonville – Dungannon 16:00

Glenavon – Coleraine 16:00

Linfield – Newry City 16:00

Portadown – Crusaders 16:00

ISRAELE LIGAT HA’AL – GRUPPO RETROCESSIONE

Hapoel Hadera – Nes Tziona 17:30

B. Jerusalem – H. Tel Aviv 18:30

ISRAELE LIGAT HA’AL – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

H. Beer Sheva – Hapoel Jerusalem 14:00

M. Tel Aviv – Netanya 16:30

M. Haifa – Ashdod 19:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Fiorentina U19 – Frosinone U19 11:00

Udinese U19 – Sassuolo U19 11:00

Sampdoria U19 – Juventus U19 13:00

Torino U19 – Verona U19 15:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Benevento U19 – Crotone U19 11:00

Monopoli U19 – Salernitana U19 11:00

Pescara U19 – Spezia U19 11:00

Ternana U19 – Entella U19 11:00

Genoa U19 – Spal U19 14:00

Perugia U19 – Ascoli U19 14:00

Reggina U19 – Cosenza U19 14:00

Alessandria U19 – FeralpiSalò U19 14:30

Brescia U19 – Pordenone U19 14:30

Cittadella U19 – AlbinoLeffe U19 14:30

Cremonese U19 – Padova U19 14:30

Lazio U19 – Pisa U19 14:30

Parma U19 – Como U19 14:30

Vicenza U19 – Reggiana U19 14:30

Monza U19 – Venezia U19 15:00

Imolese U19 – Viterbese U19 15:30

ITALIA SERIE A

Monza – Cremonese 15:00

Salernitana – Bologna 18:00

Udinese – Milan 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE – GRUPPO RETROCESSIONE

Sassuolo D – Sampdoria D 12:30

ITALIA SERIE A FEMMINILE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Juventus D – Milan D 15:00

ITALIA SERIE B

Ascoli – Venezia 14:00

Brescia – Genoa 14:00

Cittadella – Perugia 14:00

Como – Parma 14:00

Frosinone – Cosenza 14:00

Pisa – Benevento 14:00

Südtirol – Spal 14:00

Reggina – Cagliari 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Montevarchi – Imolese 14:30

Reggiana – Torres 14:30

Siena – Alessandria 14:30

Entella – San Donato 17:30

Fermana – Vis Pesaro 17:30

Fiorenzuola – Pontedera 17:30

Gubbio – Lucchese 17:30

Olbia – Carrarese 17:30

Rimini – Recanatese 17:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Arezzo – Montespaccato 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Real Monterotondo – Portici 1906 15:00

LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Metta/LU – Auda 12:00

Valmiera – FK Liepaja 14:00

Riga FC – RFS 16:00

LITUANIA A LYGA

Hegelmann – Dziugas Telsiai 14:00

Dainava Alytus – Banga 16:00

MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

Akademija Pandev – Shkupi 15:00

Pobeda – Sileks 15:00

Rabotnicki – Struga 15:00

Tikves – Makedonija GP 15:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Puebla – Atlas 02:00

Tijuana – Toluca 04:05

Mazatlan FC – Necaxa 04:10

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Guatemala – Bolivia 22:00

MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Jedinstvo – Decic 14:00

Arsenal Tivat – Rudar 15:00

Jezero – Buducnost 15:00

Mornar – Iskra 18:00

OFK Petrovac – Sutjeska 18:00

OLANDA EREDIVISIE

Utrecht – G.A. Eagles 16:30

FC Emmen – Sparta Rotterdam 18:45

Waalwijk – Nijmegen 21:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Guairena FC – Ameliano 22:00

PERU LIGA 1 – APERTURA

Alianza Atl. – AD Cantolao 19:00

Cajamarca – Melgar 21:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Slask – Stal Mielec 12:30

Jagiellonia – Zaglebie 15:00

Pogon Szczecin – Korona 17:30

Rakow – Cracovia 20:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Portimonense – Vizela 16:30

Arouca – Ferreira 19:00

Benfica – Guimaraes 19:00

Estoril – Chaves 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Ceske Budejovice – Ostrava 15:00

Hradec Kralove – Sparta Praga 15:00

Sigma Olomouc – Mlada Boleslav 15:00

Liberec – Slavia Praga 18:00

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Botosani – Chindia Targoviste 13:30

ROMANIA LIGA 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

FCSB – Univ. Craiova 19:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Orenburg – Sp. Mosca 10:00

Ural – Din. Mosca 12:15

F. Voronezh – Sochi 14:30

Lok. Mosca – Krasnodar 17:30

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cailungo – Folgore 15:00

Fiorentino – Cosmos 15:00

Juvenes/Dogana – Faetano 15:00

La Fiorita – Pennarossa 15:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Motherwell – Rangers 13:30

Aberdeen – Hearts 16:00

Celtic – Hibernian 16:00

Dundee Utd – St. Mirren 16:00

Kilmarnock – St. Johnstone 16:00

Livingston – Ross County 16:00

SERBIA SUPER LIGA

Novi Pazar – Kolubara 14:00

Javor – Vojvodina 16:00

TSC Backa Topola – Mladost 18:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Radomlje – Maribor 15:00

Celje – Domzale 17:30

SPAGNA LALIGA

Almeria – Cadice 14:00

Vallecano – Girona 16:15

Espanyol – Celta Vigo 18:30

Atl. Madrid – Valencia 21:00

SPAGNA LALIGA2

Andorra – UD Ibiza 14:00

Albacete – Granada 16:15

Leganes – R. Oviedo 16:15

Tenerife – Las Palmas 18:30

Ponferradina – Alaves 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Gwangju – Incheon 06:00

Pohang – Gangwon 06:00

Jeju – Seoul 08:30

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Sekhukhune – Chippa United 14:30

Orlando – Supersport 16:45

Maritzburg Utd – Kaizer Chiefs 19:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Zurigo – Luzern 18:00

Sion – Grasshoppers 20:30

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Esperance Tunis – Monastir Posticipata

Olympique Beja – Ben Guerdane 14:30

US Tataouine – Etoile Sahel 14:30

TURCHIA SUPER LIG

Kasimpasa – Umraniyespor 11:30

Adana Demirspor – Antalyaspor 14:00

Besiktas – Istanbulspor 17:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Vorskla – Metalist 1925 12:00

Dyn. Kyiv – Zorya 13:00

Lviv – Kryvbas 13:00

Veres-Rivne – Dnipro-1 14:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Liverpool M. – Montevideo City 13:45

Maldonado – Nacional 21:00

Penarol – River Plate 23:30

USA MLS

Seattle Sounders – Los Angeles FC 21:00

USA USL CHAMPIONSHIP

Birmingham – FC Tulsa 01:00

Memphis – Pittsburgh 22:00

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Sogdiana – Neftchi Fargona 11:00

Andijan – Bunyodkor 13:00

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Hermanos Colmenarez – Carabobo 00:30

La Guaira – Zamora 22:00