Il 18 marzo 2023 gli anticipi della ventisettesima giornata di Serie A saranno trasmessi in diretta su DAZN; Udinese – Milan anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 18 marzo 2023 ci sono gli anticipi della ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Si comincia alle 15 con Monza – Cremonese. I brianzoli, dopo le sconfitte contro Milan e Salernitana, prima hanno battuto l’Empoli e poi hanno pareggiato contro il Monza. Gli uomini sono dodicesimi con 33 punti, frutto di nove vittorie, sei pareggi e undici sconfitte, trentuno gol fatti e trentasei subiti. I grigiorossi, che per l’occasione indosseranno una divisa biancolilla per celebrare il 120° compleanno della società, dopo aver battuto la Roma ottenendo la prima vittoria stagionale in campionato, prima sono caduti sul campo del Sassuolo e poi in casa contro la Fiorentina. La squadra di Ballardini, che nelle ultime cinque partite ha raccolto quattro punti, é ultima a pari merito con la Sampdoria e a -12 dalla quartultima, con 12 punti, con un percorso di una partita vinta nove pareggiate, sedici perse, ventuno gol fatti e quarantotto subiti.

Alle 18 Salernitana – Bologna. La Salernitana, dopo aver perso quattro delle cinque sfide precedenti, con conseguente cambio di allenatore, prima ha battuto il Monza e poi pareggiato contro la Sampdoria e contro il Milan. Ora é sedicesima a +7 dalla zona calda della classifica, con 26 punti, frutto di sette vittorie, otto pareggi e dodici sconfitte, ventinove gol fatti e quarantacinque subiti. Il Bologna, dopo aver battuto Sampdoria nei minuti finali e l’Inter a San Siro prima ha prima a Torino e poi non é andato oltre lo 0-0 in casa contro la Lazio. É nono a quota 36 grazie a un percorso di dieci partite vinte, cinque pareggiate e nove perse, trentuno reti realizzate e trentaquattro incassate.

In serata va in scena Udinese – Milan. I friulani, dopo aver pareggiato contro lo Spezia e contro l’Atalanta, hanno espugnato il campo dell’Empoli grazie alla rete decisiva di Becao; attualmente sono decimi con 32 punti, frutto di otto vittorie, undici pareggi e sette sconfitte, trentaquattro reti realizzate e trenta incassate. I rossoneri, dopo la sconfitta rimediata sul campo della Fiorentina non sono andati oltre l’1-1 in casa contro la Salernitana, sprecando l’occasione di raggiungere l’Inter al secondo posto. Ora sono quarti a quota 48 grazie a un percorso di quattordici partite vinte, sei pareggiate e sei perse, quarantatré reti realizzate e trentatré incassate.

Si giocano la trentesima giornata di Serie B. La capolista Frosinone ospita il Cosenza mentre il Genoa, secondo, farà visita al Brescia, coinvolto nella lotta per la salvezza. Il Sudtirol, quarto con sei punti sulle quinte, affronterà la SPAL in cerca di punti preziosi per evitare la retrocessione. Reggina e Cagliari, appaiate a 42 punti se la vedranno tra di loro. Il Pisa, sempre a quota 42 punti, ospiterà il Benevento. Il Parma, ottavo, sarà impegnato sul campo del Como. Venezia e Perugia cercheranno di risalire la classifica contro, rispettivamente, Ascoli e Cittadella.

Si disputa anche la trentatreesima giornata del Girone B di Serie C con l’avvincente duello in testa alla classifica tra Reggiana e Entella: gli emiliani affronteranno la Torres mentre i liguri ospiteranno il San Donato.

Uno sguardo ai campionati esteri: in Liga l’Atletico Madrid riceverà il Valencia mentre in Premier League il Manchester City ospiterà il Burnley.

07.00

Brisbane Roar-Western United, Newcastle Jets-Perth Glory (A-League) – ONEFOOTBALL

09.45

Sydney-Western Sydney (A-League) – ONEFOOTBALL

11.00

Fiorentina-Frosinone (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Udinese-Sassuolo (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

12.00

Real Madrid-Tenerife (Liga femminile) – DAZN

Madrid-Athletic Bilbao (Liga femminile) – DAZN

12.30

Sassuolo-Sampdoria (Serie A femminile) – TIMVISION

13.00

Sampdoria-Juventus (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.30

Motherwell-Rangers (Scottish Premiership) – ONEFOOTBALL

14.00

Zona Serie B – DAZN

Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 258)

Brescia-Genoa (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Frosinone-Cosenza (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 252), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Ascoli-Venezia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 253), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Sudtirol-SPAL (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 254), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Como-Parma (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 255), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Pisa-Benevento (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 256), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Cittadella-Perugia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 257), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Almeria-Cadice (Liga) – DAZN

14.30

Montevarchi-Imolese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Reggiana-Torres (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Siena-Alessandria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00

Monza-Cremonese (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Torino-Verona (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Juventus-Milan (Serie A femminile) – JUVENTUS TV, MILAN TV, LA7 e TIMVISION

15.30

Bochum-Lipsia (Bundesliga) – SKY SPORT FOOTBALL

16.00

Southampton-Tottenham (Premier League) – SKY SPORT UNO

16.15

Reggina-Cagliari (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Rayo Vallecano-Girona (Liga) – DAZN

17.30

Diretta Gol Serie C – SKY SPORT (canale 252)

Fermana-Vis Pesaro (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Fiorenzuola-Pontedera (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 253)

Gubbio-Lucchese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Olbia-Carrarese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Rimini-Recanatese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Entella-San Donato Tavarnelle (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

18.00

Salernitana-Bologna (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30

Chelsea-Everton (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Espanyol-Celta Vigo(Liga) – DAZN

Borussia D.-Colonia (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 254)

Al Nassr-Abha (Saudi Pro League) – SPORTITALIA

18.45

Manchester City-Burnley (FA Cup) – DAZN

Emmen-Sparta Rotterdam (Eredivisie) – MOLA

19.00

Benfica-Vitoria Guimarães (Campionato portoghese) – ONEFOOTBALL

20.45

Udinese-Milan (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

21.00

Atletico Madrid-Valencia (Liga) – DAZN

Lens-Angers (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

Seattle Sounders-Los Angeles FC (MLS) – APPLE TV

Gli incontri trasmessi da potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Quelli trasmessi da DAZN saranno visibili sulla app disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale