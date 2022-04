Elenco delle partite previste per oggi martedì 19 aprile 2022: si gioca il ritorno della semifinale di Coppa Italia. In Premier League si recupera Liverpool – Manchester United, si gioca nella Liga

Martedì 19 aprile in primo piano della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan. Di questo incontro parleremo in maniera dettagliata di seguito. In Europa si gioca alle ore 21 la gara di recupero per la trentesima giornata di Premier League tra Liverpool e Manchester United. La squadra di casa è reduce dal pareggio contro il City fuori casa per 2 a 2 che gli ha consentito di restare sempre a un punto di distacco. Il Manchester United ha vinto invece la sfida contro il Norwich non senza difficoltà riuscendo ad agguantare la quinta posizione in classifica a pari merito con l’Arsenal anche se quest’ultima ha disputato una giornata in meno. In Spagna invece si giocano tre partite valide per la 33esima giornata de la Liga. Si inizia alle ore 19 con Mallorca – Alavés, un vero e proprio spareggio salvezza quindi alle ore 21 il Betis ospita l’Elche, gara molto importante in chiave Europea per la squadra di Pellegrini. Alle 21:30 il Villareal ospita il Valencia. Per la spada di casa una delle ultime occasioni per cercare di raggiungere Betis e Real Sociedad in corsa per l’Europa. In Inghilterra invece si disputa una partita per la 43esima giornata tra Fulham e Preston quindicesima forza del campionato. Reduce da due sconfitte la squadra di casa mantiene comunque 10 punti di distacco da la terza posizione con due partite ancora da disputare. In Germania si gioca la gara di semifinale della DFB-Pokal del calcio femminile tra Amburgo e Friburgo con la vincente che affronterà quella tra Lipsia e Union Berlino. In Francia ricco cartellone con la Ligue 2. Ricordiamo che in Italia si apre anche la trentesima giornata del Campionato Primavera 1 con due partite in programma. Alle ore 14 l’Inter attualmente terzo in classifica ospita il Lecce 15esimo con un punto dietro al Genova che occupa la prima posizione​ per la salvezza diretta. Alle ore 16 il Bologna gioca contro il Torino, partita importante soprattutto per i rossoblù che hanno sono un minimo margine di vantaggio dalla zona retrocessione.

COPPA ITALIA

21.00

UN DERBY CHE VALE LA FINALE

Alle ore 21 in campo Inter e Milan per la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Lo 0-0 dell’andata lascia aperto ogni scenario per raggiungere la finale della Coppa nazionale. Ricordiamo tuttavia che ancora per questa edizione è valida la regola dei gol in trasferta pertanto i rossoneri in caso di realizzazione di almeno un gol può accontentarsi del pareggio per superare il turno. Sono 26 precedenti tra le due squadre con 8 vittorie dell’Inter, 8 pareggi e 10 vittorie dei rossoneri. Si tratta della seconda volta che le due squadre si sfidano in semifinale. Nella precedente, datata 1984-85, ebbero la meglio i rossoneri mentre nell’ultimo presidente di Coppa Italia i nerazzurri si imposero ai quarti di finale grazie una punizione di Eriksen. Alla vigilia di questo incontro chiave per la stagione hanno parlato i due tecnici. Da una parte Inzaghi ha sottolineato come la squadra è carica e motivata, consapevole dell’importanza di questa sfida per la società e per i tifosi. C’è voglia di grande riscatto dopo l’esito degli altri derby in questa stagione. Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo ha sottolineato come dovrà essere brava a indirizzare di episodi determinanti e mantenere la concentrazione massima in ogni momento della partita. Parlando di Brozovic ha rimarcato l’importanza del giocatore per la squadra per il suo ruolo fondamentale play e non a caso con la sua mancanza si è registrato un momento meno brillante della squadra. Formazione sulla carta pronta con de Vrij che dovrebbe tornare dal primo minuto e con Lautaro – Dzeko candidato a essere la coppia offensiva. Dall’altra parte Pioli ha evidenziato come i dettagli saranno decisivi: “All’interno della partita troveremo momenti in cui accelerare e altri in cui rallentare. L’Inter, in campo aperto, può essere pericolosa e noi dovremo essere bravi a gestire al meglio il pallone”. Grande importanza del gioco di squadra, ci dovrà essere un grande senso di sacrificio. Per quanto riguarda la situazione di Calabria e Romagnoli si deciderà all’ultimo. C’è grande energia positiva nell’ambiente. Parlando di Rebic ha detto come attraversando una buona condizione fisica è ha le qualità per essere un giocatore decisivo. Sarà una partita dove servirà applicazione intensità e concentrazione mantenuta al massimo livello. Per quanto riguarda le scelte dovrebbe presentarsi la formazione tipo con Kessie o Krunic invece di Diaz sulla trequarti.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 19 APRILE 2022

