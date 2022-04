Elenco delle partite previste per oggi sabato 2 aprile 2022: spicca la sfida Lazio – Sassuolo, trasferta per Bayern e Real Madrid

Sabato 2 aprile ritornano i principali campionati in Europa. In primo piano la Serie A in Italia che propone tre incontri a partire dalle 15:30 con Spezia – Venezia quindi alle 18 si gioca Lazio – Sassuolo e alle 20:45 Salernitana – Torino. Dei principali campionati italiani parleremo di seguito negli approfondimenti ora vediamo le novità sugli altri campionati in Europa in particolare dove in Bundesliga troviamo ben 7 incontri, tutti validi per la 28ma giornata. Spicca la trasferta del Bayern Monaco contro il Friburgo quarta forza campionato mentre il Dortmund ospita il Lipsia anch’essa in quarta posizione. Due incontri che potrebbero decidere le sorti della stagione ormai agli sgoccioli. Passiamo alla Francia dove nella League1 si giocano tre anticipi a partire dalle ore 17 con Nizza Rennes dal sapore di Europa e le due squadre che si portano soltanto due lunghezze, rispettivamente in quarta e terza posizione molto vicine al Marsiglia che alle 21 affronterà in trasferta di Saint-Etienne avversario impegnato nella corsa salvezza che venderà cara la pelle. In Inghilterra oltre alla Championship torna anche la Premier League a partire dalle ore 13:30 con l’impegno casalingo del Liverpool contro il Watford. Il resto del programma si svolgerà praticamente tutto alle 16 con la trasferta del City e turno casalingo per il Chelsea mentre alle 18:30 troviamo un’interessante Manchester United – Leicester a chiudere il programma del giorno. In Spagna nella Liga si disputano 4 incontri a partire dalle ore 14 con Getafe – Maiorca. Nelle zone alte della classifica ricordiamo che il Real Madrid è ospite del Celta Vigo per rimediare alla batosta con Barcellona e dall’altra parte l’Atlético Madrid proverà ad allungare la lunga striscia di successi consecutivi affrontando in casa l’Alaves. Ricordiamo che il calcio sudamericano è già in campo in particolare con la Copa de la Liga professional e la Primera Division in Venezuela.

SERIE A TRA SCONTRI SALVEZZA E VOGLIA D’EUROPA

Si fanno sempre più decisivi gli incontri di campionato in Serie A. In questa 31esima giornata alle ore 15 in campo Spezia e Venezia, un bel proprio scontro diretto per la salvezza con i liguri che hanno raccolto solo un successo nelle ultime 5 partite. Non hanno fatto meglio i lagunari con quattro sconfitte consecutive. Thiago Motta alla vigilia ha fatto un appello ai tifosi di sostenere i bianconeri in una fase importante della stagione. Si aspetta un avversario molto carico e sarà importante giocare con la massima determinazione cercando di mantenere sempre alta la concentrazione. Dall’altra parte Zanetti si vede fiducioso perché con questa sosta è riuscito a recuperare diversi giocatori e la corsa alla salvezza è ancora lunga e anche se si attraversa un periodo difficile la squadra è pronta giocarsela al 100%. Questa sosta ha aiutato anche lavorare molto sull’aspetto psicologico dei giocatori perché la squadra ha accusato una grande pressione in queste ultime giornate. Alle ore 18 in campo la Lazio in una gara importante contro il Sassuolo, tra le squadre più in forma del momento con ben quattro successi e un pareggio nelle ultime 5 partite. Proveranno ad affrontarlo al meglio facendo affidamento alla informazioni tipo. Sarri deve sciogliere il dubbio circa la presenza di Luiz Felipe in difesa mentre in attacco scelte obbligate visto che Pedro deve scontare una giornata di squalifica quindi spazio a Zaccagni con Immobile e Felipe Anderson. Dall’altra parte Dionisi devi rinunciare all’ultimo a Berardi e pertanto dello scacchiere offensivo proporrà Defrel dal primo minuto con Raspadori e Traoré. Il programma si chiuderà in serata alle 20.45 con Salernitana – Torino. I granata nonostante il brutto periodo mantengono comunque un buon vantaggio sulla zona calda della classifica e potranno giocare con relativa tranquillità contro una squadra alla disperata ricerca di quel successo che potrebbe riaprire di molto la corsa salvezza. Nicola si affida all’equilibro e l’intensità per ottenere il massimo risultato. Ha sottolineato come contro una squadra tosta e molto reattiva servirà una prestazione importante e si vede ottimista perché ha notato come il gruppo ha acquisito una mentalità diversa rispetto a prima. Ha ottenuto meno di quello che meritava, pertanto questa sfida sarà un bel test per valutare il livello di crescita del gruppo.

DUE BIG MATCH IN SERIE B, SUDITOR E PADOVA ALLE BATTUTE FINALI

Riprende anche la serie cadetta e lo fa con la 32esima giornata e ben 7 incontri in programma sei di questi alle ore 14 tra questi spicca lo scontro diretto fra Lecce e Frosinone con i giallorossi che sono alle prese con la sindrome dei pareggio, ben 4 consecutivi che hanno fatto perdere la retta e retrocedere addirittura in quarta posizione. Dall’altra parte i ciociari sono in piena lotta playoff e proveranno a conquistare alcune posizioni in classifica. Alle 16:15 il secondo big match di giornata quello tra Benevento e Pisa. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta con Frosinone troveranno tra le mura amiche la squadra Toscana che insegue la vetta a una sola lunghezza ed è galvanizzata dal successo di misura con Cittadella nell’ultima giornata.

In Lega Pro si gioca prevalentemente nel girone A con un ricco programma che vede tutte le partite della 35a giornata. Tre di queste al via alle 14:30 con la capolista Sudtirol che ospita Lecco quinta forza del campionato mentre il Padova giocherà a partire dalle ore 15 nella trasferta contro la Pro Vercelli. Ricordiamo che la prima seconda in classifica ha un vantaggio di 4 punti sulla seconda. Si gioca anche Monopoli e Paganese per il girone C. La squadra pugliese è tra le più in forma del campionato con un filotto di successi consecutivi (ben 5) sta gli sta consentendo di scalare posizioni fino a portarsi a ridosso dal podio. La Paganese di contro è a caccia di punti salvezza. Si gioca il Campionato Primavera 1 con la 26a giornata dove la capolista Roma affronta in trasferta il Bologna mentre il Cagliari in casa ospita l’Atalanta. Tra i match più attesi Juventus – Milan delle ore 13 e i due derby ovvero quello delle ore 15 tra Fiorentina ed Empoli e quello delle 17 tra Sampdoria e Genova. C’è spazio anche per la Serie A Femminile con la diciannovesima giornata e tre incontri previsti con Pomigliano Sassuolo ad aprire alle ore 12:30 quindi Inter – Fiorentina e Napoli – Lazio alle ore 14:30.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 2 APRILE 2022

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE

Mamelodi (Rsa) – Al-Merreikh (Sud) 15:00

Esperance Tunis (Tun) – Belouizdad (Alg) 23:00

Wydad (Mar) – Petro (Ang) 23:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Kukesi – Tirana 13:45

Din. Tirana – Egnatia 16:45

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Central Cordoba – Huracan 00:00

Patronato – Union Santa Fe 00:00

Banfield – Argentinos Jrs 02:30

Barracas Central – Independiente 02:30

Racing Club – Sarmiento Junin 19:00

Godoy Cruz – Estudiantes 21:30

Velez Sarsfield – Lanus 21:30

ARMENIA COPPA

Ararat – Noravank 16:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Noah – Alashkert 12:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Western United – Central Coast Mariners 05:05

Wellington Phoenix – Melbourne City 07:35

Adelaide United – Melbourne Victory 10:45

Sydney FC – WS Wanderers 10:45

AUSTRIA BUNDESLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Altach – Admira 17:00

Hartberg – Tirol 17:00

LASK – Ried 17:00

AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Qarabag – Sabail 14:00

Sumqayit – Sabah Baku 16:15

BELGIO JUPILER LEAGUE

Waregem – St. Truiden 16:15

KV Mechelen – Kortrijk 18:30

Oostende – Seraing 18:30

Leuven – Antwerp 20:45

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Slutsk – Neman 12:00

Din. Minsk – Arsenal Dzyarzhynsk 14:00

Belshina – BATE 16:15

Dynamo Brest – Isloch 18:15

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA

Nacional Potosi – Aurora 00:00

Blooming – Always Ready 02:30

Santa Cruz – Oriente Petrolero 21:00

Universitario de Vinto – Independiente Petroleros 21:00

J. Wilstermann – Tomayapo 23:15

BRASILE CAMPEONATO CARIOCA – TACA GUANABARA – PLAY OFF

Fluminense – Flamengo 23:00

BULGARIA PARVA LIGA

Slavia Sofia – Arda 16:30

CSKA Sofia – Beroe 19:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

O’Higgins – Coquimbo 01:30

Nublense – Antofagasta 20:00

U. Catolica – U. De Chile 23:00

CIPRO FIRST DIVISION – GRUPPO RETROCESSIONE

Achnas – Ol. Nicosia 16:00

CIPRO FIRST DIVISION – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Anorthosis – APOEL 18:00

COLOMBIA COPA COLOMBIA

Aguilas – Pereira 03:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

La Equidad – Dep. Cali 02:40

Ind. Medellin – Envigado 21:00

Pereira – Tolima 23:05

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Alajuelense – Santos DG 02:00

Saprissa – Grecia 04:30

CROAZIA 1. HNL

Sibenik – Gorica 17:00

Istra 1961 – Rijeka 19:05

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

U. Catolica – Barcellona SC 02:00

Emelec – LDU Quito 04:00

Gualaceo – Ind. del Valle 23:30

ESTONIA MEISTRILIIGA

Legion – Kalju 13:30

Levadia – Tammeka 18:30

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Welayta Dicha – Dire Dawa 14:00

Jimma Aba Jifar – Hawassa 17:00

FRANCIA LIGUE 1

Nizza – Rennes 17:00

Lilla – Bordeaux 19:00

St. Etienne – Marsiglia 21:00

FRANCIA LIGUE 2

Tolosa – Paris FC 15:00

Bastia – Auxerre 19:00

Caen – Dunkerque 19:00

Dijon – Grenoble 19:00

Nimes – Guingamp 19:00

Pau FC – Le Havre 19:00

Quevilly Rouen – Sochaux 19:00

Rodez – Niort 19:00

Valenciennes – Amiens 19:00

GALLES CYMRU PREMIER – GRUPPO RETROCESSIONE

Barry – Druids 15:30

Cardiff Metropolitan – Haverfordwest 15:30

GALLES CYMRU PREMIER – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Newtown – Flint 13:45

Penybont – Bala Town 15:30

GEORGIA CRYSTALBET EROVNULI LIGA

Torpedo Kutaisi – Samgurali 17:00

Dinamo Batumi – Telavi 18:30

Dila Gori – Saburtalo Tbilisi 19:00

Din. Tbilisi – Loco. Tbilisi 19:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Amburgo – Paderborn 13:30

Darmstadt – Kiel 13:30

Hannover – Regensburg 13:30

Rostock – St. Pauli 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Bielefeld – Stoccarda 15:30

Francoforte – Furth 15:30

Friburgo – Bayern 15:30

Hoffenheim – Bochum 15:30

Leverkusen – Hertha 15:30

Dortmund – RB Lipsia 18:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

G-Osaka – Nagoya 07:00

Kashiwa – Iwata 08:00

Kawasaki – C-Osaka 08:00

Shonan – Hiroshima 08:00

Kashima – Shimizu 09:00

Kobe – Kyoto 09:00

Sapporo – Urawa 12:00

Yokohama M. – Tokyo 12:00

GRECIA SUPER LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE

Lamia – OFI Crete 15:00

Asteras T. – Atromitos 16:15

Ionikos – Volos 17:15

Smyrnis – Panetolikos 19:30

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Nueva Concepcion – Antigua 23:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Blackpool – Nottingham 13:30

Barnsley – Reading 16:00

Bournemouth – Bristol City 16:00

Cardiff – Swansea 16:00

Coventry – Blackburn 16:00

Derby – Preston 16:00

Luton – Millwall 16:00

Peterborough – Middlesbrough 16:00

QPR – Fulham 16:00

Stoke – Sheffield Utd 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Liverpool – Watford 13:30

Brighton – Norwich 16:00

Burnley – Manchester City 16:00

Chelsea – Brentford 16:00

Leeds – Southampton 16:00

Wolves – Aston Villa 16:00

Manchester Utd – Leicester 18:30

ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

Toftir – HB Torshavn 17:00

Argir – Skala Itrottarfelag 18:00

ISRAELE LIGAT HA’AL – GRUPPO RETROCESSIONE

Hapoel Jerusalem – Nof Hagalil 15:00

M. Petach Tikva – H. Haifa 17:00

ISRAELE LIGAT HA’AL – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

H. Tel Aviv – Sakhnin 19:00

Netanya – M. Tel Aviv 19:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Cagliari U19 – Atalanta U19 10:30

Bologna U19 – Roma U19 11:00

Juventus U19 – Milan U19 13:00

Verona U19 – Pescara U19 13:00

Fiorentina U19 – Empoli U19 15:00

Sampdoria U19 – Genoa U19 17:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Spezia U19 – Salernitana U19 11:00

Reggina U19 – Ascoli U19 11:30

Benevento U19 – Lazio U19 14:00

Cittadella U19 – Cremonese U19 15:00

Crotone U19 – Pisa U19 15:00

Entella U19 – Alessandria U19 15:00

Frosinone U19 – Perugia U19 15:00

Monza U19 – Vicenza U19 15:00

Reggiana U19 – Como U19 15:00

Udinese U19 – Parma U19 15:00

Venezia U19 – Pordenone U19 15:00

ITALIA SERIE A

Spezia – Venezia 15:00

Lazio – Sassuolo 18:00

Salernitana – Torino 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Pomigliano D – Sassuolo D 12:30

Inter D – Fiorentina D 14:30

Napoli D – Lazio D 14:30

ITALIA SERIE B

Alessandria – Spal 14:00

Ascoli – Pordenone 14:00

Cittadella – Ternana 14:00

Cosenza – Parma 14:00

Cremonese – Reggina 14:00

Lecce – Frosinone 14:00

Benevento – Pisa 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Pro Patria – Triestina 14:30

Südtirol – Lecco 14:30

Virtus Verona – Juventus U23 14:30

Pro Vercelli – Padova 15:00

Giana Erminio – Seregno 17:30

Legnago Salus – Fiorenzuola 17:30

Pergolettese – FeralpiSalò 17:30

Piacenza – AlbinoLeffe 17:30

Renate – Mantova 17:30

Trento – Pro Sesto 17:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Paganese – Monopoli 17:30

KOSOVO SUPERLIGA

KF Ulpiana – Drita 14:00

Prishtina – KF Llapi 14:00

LITUANIA A LYGA

FK Panevezys – Suduva 12:00

Dziugas Telsiai – Hegelmann 14:00

Kauno Zalgiris – Zalgiris 16:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Leones Negros – Tampico Madero 02:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Atl. San Luis – Mazatlan FC 04:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Ham-Kam – Lilleström 16:00

Molde – Vålerenga 18:00

OLANDA EREDIVISIE

Groningen – Ajax 16:30

Twente – PSV 18:45

Alkmaar – Vitesse 20:00

Waalwijk – Utrecht 20:00

Feyenoord – Willem II 21:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Cerro Porteno – 12 de Octubre 00:00

Resistencia – Olimpia Asuncion 02:15

PERU LIGA 1 – APERTURA

Sport Boys – Binacional 18:00

Alianza Atl. – Dep. Municipal 20:15

Melgar – Carlos Stein 22:30

POLONIA DIVISION 1

Legnica – R. Rzeszow 12:40

Stomil Olsztyn – Odra Opole 15:00

Katowice – Polkowice 18:00

Sosnowiec – GKS Jastrzebie 20:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Belenenses – Portimonense 16:30

Arouca – Gil Vicente 19:00

Estoril – Vizela 19:00

Famalicao – Boavista 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Ceske Budejovice – Zlin 16:00

Liberec – Teplice 16:00

Slovacko – Sigma Olomouc 16:00

Sparta Praga – Ostrava 19:00

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

UTA Arad – Gaz Metan 11:00

Rapid Bucarest – Botosani 19:30

ROMANIA LIGA 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

FC Voluntari – Farul Constanta 16:30

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Arsenal Tula – Akhmat Grozny 13:00

Samara – Ufa 13:00

FK Rostov – Nizhny Novgorod 15:30

Lok. Mosca – Sp. Mosca 18:30

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Domagnano – Folgore 15:00

Fiorentino – Cailungo 15:00

Libertas – La Fiorita 15:00

Pennarossa – Faetano 15:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Dundee FC – Aberdeen 16:00

Hibernian – Dundee Utd 16:00

Motherwell – St. Mirren 16:00

Ross County – Hearts 16:00

St. Johnstone – Livingston 16:00

SENEGAL LIGUE 1

Dakar SC – Douanes 18:30

Generation F. – Linguere 18:30

Jaraaf – Casa 18:30

Mbour Petite Cote – Pikine 18:30

Teungueth – US Goree 18:30

SERBIA SUPER LIGA

Partizan – TSC Backa Topola 14:00

Radnicki 1923 – Vojvodina 14:00

Radnicki Nis – Stella Rossa 16:15

Metalac – Sp. Subotica 18:30

SLOVACCHIA FORTUNA LIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

L. Mikulas – Trencin 16:00

Michalovce – Pohronie 18:00

Z. Moravce-Vrable – Senica 18:00

SLOVACCHIA FORTUNA LIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Dun. Streda – Sered 18:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Celje – Tabor Sezana 17:30

Domzale – Maribor 20:15

SPAGNA LALIGA

Getafe – Maiorca 14:00

Levante – Villarreal 16:15

Celta Vigo – Real Madrid 18:30

Atl. Madrid – Alaves 21:00

SPAGNA LALIGA2

R. Sociedad B – Alcorcon 16:00

Valladolid – Lugo 16:00

Amorebieta – UD Ibiza 18:15

Tenerife – Saragozza 20:30

SUD COREA K LEAGUE 1

Incheon – Ulsan Hyundai 07:00

Jeju – Daegu 07:00

Gimcheon Sangmu – Suwon 09:30

Gangwon – Jeonbuk 12:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Stellenbosch – Sekhukhune 15:00

TS Galaxy – Royal AM 15:00

Chippa United – Kaizer 17:00

Golden Arrows – Supersport 19:30

Maritzburg Utd – Swallows 20:15

SVEZIA ALLSVENSKAN

Hammarby – Helsingborg 15:00

Hacken – AIK Stockholm 17:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Zurigo – Grasshoppers 17:30

Sion – St. Gallen 20:30

TURCHIA SUPER LIG

Giresunspor – Sivasspor 12:30

Altay – Antalyaspor 15:00

Kayserispor – Fenerbahce 15:00

Galatasaray – Karagumruk 19:30

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Rentistas – Penarol 01:00

Albion – Boston River 18:15

Danubio – Wanderers 20:30

Nacional – Plaza Colonia 23:30

USA MLS

Chicago Fire – FC Dallas 21:30

Cincinnati – CF Montreal 22:00

Toronto FC – New York City 22:00

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Lok. Tashkent – Nasaf Qarshi 15:30

Sogdiana – Olympic 15:30

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

La Guaira – Estudiantes M. 01:30

Aragua – Zulia 23:15