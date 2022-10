Elenco delle partite previste per oggi giovedì 20 ottobre 2022: in primo piano la sfida di Europa League e le tre di Tim Cup. Si gioca anche in Liga e Premier League, Roma in Women’s Champions League

Copertina di questo giovedì 20 ottobre per la sfida di Europa League tra Arsenal e PSV in programma alle ore 19. Ricordiamo che si tratta del recupero della 2° giornata visto che era stata rimandata per lutto nazionale. Un momento magico per gli inglesi che in campionato hanno conquistato ben 27 punti su 30 a disposizione ottenendo così la vetta della classifica. Non male anche il momento per gli olandesi che hanno realizzato bene 17 gol nelle ultime 4 partite e sono attualmente in seconda posizione a un punto dall’Ajax. Nella classifica a gironi invece le due squadre dovrebbero recitare fino in fondo il ruolo di protagoniste e ci si gioca molto del primo posto.

Passiamo in Italia dove sono previsti tre incontri dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Si parte alle ore 15 con Cremonese – Modena. Sono arrivate a questo punto superando da una parte la Ternana e dall’altra il Sassuolo. La vincente affronterà agli ottavi il Napoli. Alle ore 18 la Sampdoria ospita l’Ascoli. Non agevole il passaggio del turno ottenuto dai blucerchiati con la Reggina mentre i marchigiani avevano superato in trasferta il Venezia. C’è in palio un ottavo di finale con la Fiorentina. Alle 21 invece il Bologna sfida il Cagliari. Entrambe arrivano da qualificazioni sofferte con Cosenza e Perugia e possono sognare un’ottavo con la Lazio. Si giocano anche due posticipi di Serie C per il girone A ovvero Pordenone – Trento da una parte e Vicenza – Mantova dall’altro.

In Europa ci sono alcuni campionati che effettuano il turno infrasettimanale come in Premier League dove alle 20:30 si gioca Fulham – Aston Villa e alle 21:15 Leicester – Leeds. Nella Liga invece troviamo ben tre incontri a partire da Almeria – Girona delle 19 per terminare alle 21 con Barcellona – Villarreal. Il Real Madrid dopo la vittoria nello scontro diretto vuol provare a staccare i blaugrana e ieri hanno superato 3-0 in trasferta l’Elche. Anche se i bookmakers danno nettamente favoriti i padroni di casa non c’è da sottovalutare un avversario che la scorsa stagione ha giocato un brutto scherzetto vincendo 2-0 la Camp Nou e che è reduce dal successo sia in Europa League che in campionato. Nella notte si accende il calcio sudamericano in particolare con la Liga Profesional argentina e con la Coppa del Brasile dove alle 02:45 per il ritorno della finale dopo lo 0-0 dell’andata che lascia tutto aperto.

Per il calcio femminile ricordiamo che ci sarà alle ore 21 l’esordio per la Roma contro lo Sparta Praga. Ieri la Juventus è partita con il piede giusto superando 2-0 lo Zurigo in trasferta. Alla vigilia ha parlato il tecnico Alessandro Spugna che ha parlato di gara importante e che anche in considerazione della presenza del Wolfsburg nel girone bisognerà cercare di centrare il bottino pieno nonostante si affronti un avversario molto forte con diverse giocatrici della nazionale della Repubblica Ceca. Importante fare attenzione alle ripartenze, arma da sfruttare al meglio e c’è la consapevolezza e voglia di restare in questa competizione più a lungo possibile.

EUROPA LEAGUE

19:00

COPPA ITALIA

15:00

18:00

21:00

LIGA

21:00

LEGA PRO

18:30

Pordenone-Trento

21:00

Vicenza-Mantova

WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE

21:00

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 20 OTTOBRE

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE – QUALIFICAZIONE

AS Vita Club (Drc) – Kadiogo (Bfa) 16:30

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Talleres Cordoba – Union Santa Fe 02:30

Gimnasia L.P. – Boca Juniors 0-0 (Da finire)

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Alashkert – Lernayin Artsakh 13:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Antwerp – Oostende 18:30

Waregem – Anderlecht 20:45

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Isloch – BATE 14:00

Neman – Dnepr Mogilev 17:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – CLAUSURA

Nacional Potosi – U. Sucre 01:00

Guabira – Bolivar 02:30

Aurora – Universitario de Vinto 21:00

BRASILE COPPA DEL BRASILE

Flamengo – Corinthians 02:45

CILE PRIMERA DIVISIÓN

U. Espanola – U. Catolica 00:00

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

Millonarios – Pereira 01:00

Ind. Medellin – Bucaramanga 03:05

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA – PLAY OFFS

Saprissa – Herediano 04:30

DANIMARCA COPPA DI DANIMARCA

Vendsyssel – Randers 18:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Arab Contractors – Ghazl El Mahallah 15:00

Haras El Hodood – Future FC 17:00

El Daklyeh – El Gaish 19:00

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Ethiopia Bunna – Sidama Bunna 12:00

Ethio Electric – Legetafo Legedadi 15:00

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE DONNE

Vllaznia D – Real Madrid D 18:45

Wolfsburg D – St. Polten D 18:45

Paris SG D – Chelsea D 21:00

Roma D – Slavia Praga D 21:00

EUROPA EUROPA LEAGUE – FASE A GIRONI

Arsenal – PSV 19:00

EUROPA EUROPEI U17 – QUALIFICAZIONE – PRIMA FASE

Svezia U17 – Albania U17 11:00

Bielorussia U17 – Norvegia U17 13:00

Galles U17 – Croazia U17 13:00

Austria U17 – Andorra U17 15:00

Montenegro U17 – Polonia U17 15:00

Irlanda U17 – Armenia U17 18:00

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA – SPAREGGIO

TPS Turku – Lahti 17:30

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Fulham – Aston Villa 20:30

Leicester – Leeds 21:15

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Sepahan – Tractor-Sazi 13:30

Malavan – Persepolis 15:30

Mes Kerman – Sanat-Naft 15:30

Nassaji Mazandaran – Foolad 16:00

ITALIA COPPA ITALIA

Cremonese – Modena 15:00

Sampdoria – Ascoli 18:00

Bologna – Cagliari 21:00

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Pordenone – Trento 18:30

L.R. Vicenza – Mantova 21:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA – PLAY OFFS

Venados – Tepatitlan de Morelos 02:00

Zacatecas Mineros – Tapatio 02:00

Atl. Morelia – Alebrijes Oaxaca 02:00

Dorados – Alacranes 04:15

MESSICO LIGA MX – APERTURA – PLAY OFFS

Toluca – Club America 04:06

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Svizzera U19 – Germania U19 17:00

PARAGUAY COPA PARAGUAY

Guarani – Nacional Asuncion 00:30

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

Melgar – Sport Boys 00:15

AD Cantolao – Cienciano 18:00

Sporting Cristal – Grau 20:15

Cajamarca – ADT Tarma 22:30

POLONIA COPPA DI POLONIA

Pogon Siedlce – Chrobry Glogow 14:30

Zawisza – Radomiak Radom 17:30

Katowice – Gornik Z. 20:30

RUSSIA COPPA DI RUSSIA – FASE A GIRONI

Sochi – Ural 17:00

Zenit – Samara 19:30

SERBIA SUPER LIGA

Partizan – Napredak 16:45

Vojvodina – Stella Rossa 18:55

SPAGNA LALIGA

Almeria – Girona 19:00

Osasuna – Espanyol 20:00

Barcellona – Villarreal 21:00

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – WOMEN

Corinthians D – Olimpia Asuncion D 00:15

Dep. Cali D – Always Ready D 00:15

America de Cali D – A. Lima D 22:00

S. Morning D – Lara D 22:00

SVEZIA ALLSVENSKAN

Degerfors – Göteborg 19:00

Hammarby – Sirius 19:00

Kalmar – Mjallby 19:00

Malmo FF – Djurgarden 19:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Basilea – Zurigo 20:30

Grasshoppers – Servette 20:30

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Olympique Beja – Monastir 16:00

TURCHIA COPPA DI TURCHIA

Genclerbirligi – Nigde Anadolu 12:00

Menemenspor – Bulvarspor 13:00

Tuzlaspor – Bursa 13:00

Yeni Malatyaspor – Agri 1970 14:00

Giresunspor – Yeni Amasyaspor 16:30

Gaziantep – Sariyer 19:30

VENEZUELA PRIMERA DIVISION – COPA LIBERTADORES – PLAY OFF

Carabobo – Metropolitanos 00:00

Monagas – Zamora 00:00