Elenco delle partite previste per oggi mercoledì 23 giugno 2021: in primo piano le sfide di Euro 2020 e di Copa America

BUDAPEST – Euro 2020 in primo piano nella giornata odierna con quattro match in programma. Alle ore 18 Slovacchia-Spagna: da una parte c’è la Nazionale di Tarkovic che viene dalla vittoria contro la Polonia e dalla sconfitta contro la Svezia ed in classifica occupa la seconda posizione con 3 punti. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Luis Enrique che viene da due pareggi contro Svezia e Polonia ed in classifica occupa il terzo posto con 2 punti. In contemporanea Svezia-Polonia: da una parte c’è la Nazionale di Andersson che viene dal pareggio contro la Spagna e dalla vittoria contro la Slovacchia ed in classifica occupa la prima posizione con 4 punti. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Paulo Sousa che è reduce dalla sconfitta contro la Slovacchia e dal pareggio contro la Spagna ed in classifica occupa l’ultima posizione con 1 punto. Alle ore 21 Portogallo-Francia: da una parte c’è la Nazionale di Fernando Santos che viene dalla vittoria contro l’Ungheria e dalla sconfitta contro la Germania ed in classifica occupa la seconda posizione, insieme ai tedeschi, con 3 punti. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Deschamps che è reduce dalla vittoria contro la Germania e dal pareggio contro l’Ungheria ed in classifica occupano la prima posizione con 4 punti. In contemporanea Germania-Ungheria: da una parte c’è la Nazionale di Low che viene dalla sconfitta con la Francia e dalla vittoria con il Portogallo ed in classifica occupa la seconda posizione, insieme ai lusitani, con 3 punti. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Rossi che è reduce dalla sconfitta con il Portogallo e dal pareggio con la Francia ed in classifica occupa l’ultimo posto con 1 punto. In evidenza anche la Copa America con il match tra Ecuador e Perù, calcio d’inizio alle ore 23. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

EURO 2020

18.00

21.00

COPA AMERICA

23.00

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV



FIFA > Freundschaft Vereine 2021 > Kalenderwoche

18:00 Schalke 04 - PSV Wesel-Lackhausen



FIFA > U16 Amichevoli 2021 > Giugno

14:00 Slovenia - Russia



UEFA > EURO 2020 > Gruppo E



18:00



Svezia - Polonia

Slovacchia - Spagna



UEFA > EURO 2020 > Gruppo F



21:00



Portogallo - Francia

Germania - Ungheria



AFC > AFC Champions League Qual. 2021 > Playoff-Runde

Daegu FC - Chiangrai United

16:00 Shanghai Port FC - Kaya FC–Iloilo



AFC > AFC Cup 2021 > Gruppo J

10:00 Tainan City FC - Athletic 220 FC

14:00 Eastern SC - Lee Man FC



Algeria > Ligue 1 2020/2021

CR Bélouizdad - JS Kabylie

18:45 MC Alger - Paradou AC



18:00



NA Hussein Dey - USM Alger

CS Constantine - CR Bélouizdad



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo A

00:00 Estudiantes de Río Cuarto - Belgrano de Córdoba

02:10 Gimnasia de Mendoza - Deportivo Riestra

19:00 Temperley - San Martín de Tucumán

20:00 Deportivo Maipú - Almirante Brown de Isidro Casanova

21:00 Tigre - Atlanta



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo B

19:00 All Boys - Independiente Rivadavia



20:00



Instituto de Córdoba - Guillermo Brown

Deportivo Morón - San Telmo



20:30



Ferro Carril Oeste - Villa Dálmine

Güemes de SdE - Defensores de Belgrano



Bielorussia > Kubok 2021/2022 > 3. Giornata

15:30 Naftan Novopolotsk - Dinamo Brest

16:45 FK Malorita - FK Slutsk

17:00 Belshina Bobruisk - Rukh Brest

17:15 FK Belita-Vitex Uzda - Shakhter Soligorsk



17:30



Lokomotiv Gomel - FK Isloch Minsk

Dyush-3 Stenles Pinsk - Torpedo-BelAZ Zhodino

17:45 FK Smolevichy-STI - FK Vitebsk

18:00 FK Lida - Dinamo Minsk

18:30 Partizan Soligorsk - Sputnik Rechytsa



Brasile > Série B 2021



00:00



Goiás - Avaí - SC

Ponte Preta - Operário Ferroviário - PR



02:30



Coritiba FC - Vitória - BA

CR Brasil - AL - Brasil de Pelotas - RS

Remo - PA - Guarani - SP

21:00 Londrina - PR - Náutico - PE



Brasile > Série D 2021 > Gruppo C

21:00 Sousa - PB - Campinense - PB



Cina > Super League 2021







Hebei FC - Changchun Yatai

Wuhan FC - Shanghai Port FC



Corea del Sud > K League 2 2021

12:00 Chungnam Asan FC - Ansan Greeners



Ecuador > Serie B 2021



22:00



Chacaritas FC - Guayaquil SC

Liga de Portoviejo - Atlético Santo Domingo

Atlético Porteño - El Nacional



Finlandia > Veikkausliiga 2021



17:30



Ilves Tampere - Inter Turku

FC Lahti - Helsingfors IFK



Georgia > Erovnuli Liga 2021

17:00 FC Telavi - FC Samtredia

17:30 Dinamo Tbilisi - Samgurali Tskhaltubo

18:30 FC Saburtalo - Lokomotiv Tbilisi



Giappone > J1 League 2021

Hokkaido Consadole Sapporo - Cerezo Osaka

11:00 Vissel Kobe - Yokohama FC



12:00



Kashiwa Reysol - Urawa Red Diamonds

Oita Trinita - Kashima Antlers

Tokushima Vortis - FC Tokyo

Vegalta Sendai - Shimizu S-Pulse

Yokohama F. Marinos - Sagan Tosu



Giappone > Japan Football League 2021

06:00 Kochi United - Nara Club



Islanda > Bikar 2021 > 3. Giornata



20:00



KFS Vestmannaeyjar - Víkingur Ólafsvík

UMF Stjarnan - KA Akureyri

Afturelding - IF Vestri

20:15 ÍR Reykjavík - ÍBV Vestmannaeyjar



21:15



ÍA Akranes - Fram Reykjavík

FH Hafnarfjörður - UMF Njarðvík

HK Kópavogur - Grótta

Augnablik - Fjölnir Reykjavík

22:00 Keflavík ÍF - Breiðablik



Italia > Serie D Girone A 2020/2021 Playoff > Semifinali

16:00 PDHAE - Bra

17:30 Castellanzese - Sanremese



Italia > Serie D Girone D 2020/2021 Playoff > Semifinali



16:00



Aglianese Calcio - Rimini

Lentigione Calcio - Prato



Italia > Serie D Girone E 2020/2021 Playoff > Finale

16:00 ASD Trastevere - Trestina



Italia > Serie D Girone F 2020/2021 Playoff > Semifinali

16:00 ASD Pineto Calcio - CynthiAlbalonga

17:00 SN Notaresco - Matese



Italia > Serie D Girone I 2020/2021 Playoff > Semifinali

Gelbison - ASD San Luca



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2020/2021 Playout > Finale

17:00 Lazio - Bologna



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2020/2021 Playoffs > 1. Giornata

18:00 Juventus - Empoli



Kazakhstan > Premier Liga 2021

14:00 Zhetysu Taldykorgan - FK Atyrau

15:00 FK Kairat - Kaspiy Aktau

16:00 FK Taraz - FK Turan

17:00 Kaysar Kyzylorda - Tobyl Kostanay



Lituania > Coppa 2021 > Ottavi di finale

17:00 Saned Joniškis - FA Šiauliai

19:00 Neptūnas Klaipėda - Babrungas Plungė



Nigeria > Professional League 2020/2021

17:00 Abia Warriors - Enyimba Aba



Svezia > Division 1 Södra 2021

19:00 Ljungskile SK - Tvååkers IF

19:30 Torns IF - Assyriska Turabdin IK



Svezia > Primavera Allsvenskan Norra 2021

17:00 Degerfors IF - IFK Norrköping

19:00 Hammarby IF - Täby FK



Svezia > Primavera Allsvenskan Södra 2021

14:00 Malmö FF - Örgryte IS

19:00 Östers IF - IFK Göteborg



Svizzera > Prima Liga Group 1 2020/2021

20:00 Olympique Genève - FC La Chaux-de-Fonds

20:15 FC Bulle - FC Naters



20:30



Martigny Sports - Team Vaud

BSC Young Boys II - CS Chênois



Svizzera > Erste Liga Gruppe 2 2020/2021



20:00



FC Solothurn - FC Schötz

FC Bassecourt - SR Delémont

Grasshopper Club Zürich II - FC Biel/Bienne



Svizzera > Erste Liga Gruppe 3 2020/2021



20:00



FC Balzers - USV Eschen/Mauren

FC Dietikon - FC Linth 04

FC Red Star Zürich - FC Kosova Zürich

19:30 FC Paradiso - FC Gossau



Uruguay > Primera División 2021 Apertura

00:30 Cerrito - Boston River

18:00 Villa Española - Rentistas

20:45 Montevideo City Torque - Peñarol



USA > Major League Soccer 2021

01:30 Orlando City - San Jose Earthquakes



USA > USL Championship 2021

03:00 Austin Bold - Colorado Springs Switchbacks



USA > Femminile National Women's Soccer League 2021

04:00 OL Reign - Chicago Red Stars

20:00 Kansas City NWSL - Orlando Pride



Uzbekistan > Super League 2021



17:00



Pakhtakor Tashkent - Andijon PFK

Metallurg Bekobod - Nasaf Qarshi