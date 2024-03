Elenco delle partite previste per oggi, domenica 24 marzo 2024: seconda amichevole per la Nazionale di Spalletti, continua la 33esima giornata di Serie C e spareggio per la Copa America 2024

Palinsesto calcistico atipico, ma piuttosto denso di impegni quello offerto da quest’oggi, domenica 24 marzo. In primo piano non ci sono la Serie A ed i principali campionati europei, a causa degli impegni delle varie rappresentative nazionali, a cui, tra le altre, sarà chiamata anche l’Italia di Luciano Spalletti. Nonostante ciò, non mancano gli incontri di un certo rilievo nel nostro Paese, soprattutto considerando i tornei minori dove continua a disputarsi la 33esima giornata di terza serie, in attesa del posticipo di domani che chiuderà il quadro. Andiamo, pertanto, a fare il consueto punto della situazione sulle squadre di club del calcio italiano, per poi compiere una panoramica più ampia sulle Nazionali e sulle partite di spessore internazionale.

Iniziando, dunque, dalla Serie C, anticipavamo che in giornata, tra le 14 e le 18.30, sono in programma 8 match. Nel Girone A oltre a Pergolettese-Novara e Renate-Arzignano, il Padova di Torrente è atteso dalla trasferta di Vercelli per cementificare ulteriormente la seconda posizione occupata in graduatoria e per tornare a conquistare l’intera posta in palio, dopo quasi un mese di astinenza (l’ultima vittoria lo scorso 3 marzo). Nel Gruppo B abbiamo due sole partite: Arezzo-Fermana e la capolista Cesena in trasferta contro la Lucchese. Nel Girone C sono in agenda invece tre gare: Turris-Catania, Audace Cerignola-Potenza e l’acceso derby pugliese Brindisi-Taranto. Si gioca anche in Serie D e in Serie A femminile con Milan-Pomigliano alle ore 12.30 e Fiorentina-Inter alle 15.

Restando sempre in tema di club, ricordiamo che in nottata, tra la mezza e le 3.30, va in scena un turno di MLS: Charlotte-Columbus Crew, Cincinnati-New York City, Orlando City-Austin FC, Toronto FC-Atlanta Utd, Vancouver Whitecaps-Real Salt Lake, Sporting Kansas City-LOs Angeles Galaxy, St. Louis City-DC United, Colorado Rapids-Houston Dynamo, Los Angeles FC-Nashville SC, Portland Timbers-Philadelphia Union, San Jose Earthquakes-Seattle Sounders, match validi per il massimo campionato di calcio di Stati Uniti e Canada.

Capitolo Nazionali. Numerosi i test amichevoli in giornata, tra cui quello che vede impegnata l’Italia contro l’Ecuador alle 21 alla Red Bull Arena di New York. Dopo la vittoria per 2-1 di venerdì in Florida contro il Venezuela e il quarto successo raccolto nell’era Spalletti, continua il tour negli Stati Uniti per la nostra Nazionale per prepararsi in vista di Euro 2024. Si tratta della terza sfida nella storia tra le due compagini. Il primo incontro avvenne nella partita d’esordio della fase a gruppi dei Mondiali di Giappone e Corea del Sud del 2002, con gli Azzurri che riuscirono ad imporsi per 2-0 grazie ad una doppietta di Vieri. Il secondo fu ancora una volta un friendly match, nel lontano 2005 a New York, e si concluse con il punteggio di 1-1. Ancora sperimentazioni di formazione per mister Luciano Spalletti, pronto ad operare qualche cambio rispetto all’11 iniziale che ha avuto la meglio sul Venezuela, con Bastoni, Barella, Dimarco e Pellegrini in campo dal primo minuto. Tra le altre amichevoli in programma, spazio anche alla nazionale italiana U18 di Franceschini, di scena di nuovo al ‘Gianpiero Combi’ di Merano per affrontare alle ore 11 i pari categoria dell’Austria, replay del match giocato martedì scorso e vinto per 2-1 dagli Azzurrini.

Trasferendoci, per concludere la rassegna, nel continente americano, segnaliamo che nel match in corso dalle 00.15 al Toyota Stadium di Frisco, in Texas, Costa Rica e Honduras si stanno giocando un pass di qualificazione per la fase a gironi della Copa America 2024, in programma in estate negli USA. La vincente di questa sfida sarà inserita nel Gruppo D, uno dei più competitivi della manifestazione, assieme a Brasile, Colombia e Paraguay. Alle 23 si gioca anche la CONCACAF Nations League, torneo calcistico a cadenza biennale tra le nazionali affiliate alla confederazione nord e centroamericana, con la finale per il 3° posto in agenda: Giamaica e Panama si affrontano per una medaglia di bronzo, dopo essere uscite sconfitte nelle semifinali della competizione, rispettivamente, contro Stati Uniti e Messico.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

AMICHEVOLI

21.00

SERIE C

14.00

16.15

Audace Cerignola-Potenza

Renate-Arzignano

18.30

Brindisi-Taranto

SERIE D

14.30

15.00

Sant’Agata-Siracusa

15.30

16.00

Fidelis Andria-Gallipoli

17.00

Martina Calcio-Città di Fasano

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 24 marzo 2024

ALGERIA LIGUE 1

Magra – Constantine 15:30

JS Kabylie – Belouizdad 22:00

Setif – Chlef 22:00

USM Alger – Biskra 22:00

ARGENTINA COPA ARGENTINA

Boca Juniors – Central Norte 00:30

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Jaguares de Cordoba – Fortaleza 00:20

America De Cali – Chico 02:30

Bucaramanga – Envigado 22:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

El Nacional – Dep. Cuenca 00:00

Tecnico U. – Macara 21:30

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

RB Lipsia D – Duisburg D 14:00

SGS Essen D – Leverkusen D 18:30

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Portmore – Vere United 19:00

Mount Pleasant – Arnett Gardens 21:30

Treasure Beach – Cavalier 21:30

Waterhouse – Dunbeholden 22:00

Montego Bay – Molynes 23:30

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Xinabajul – Guastatoya 01:00

Coatepeque – Deportivo Mixco 22:00

ITALIA SERIE A FEMMINILE – GRUPPO RETROCESSIONE

Milan D – Pomigliano D 12:30

ITALIA SERIE A FEMMINILE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Fiorentina D – Inter D 15:00

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Pergolettese – Novara 14:00

Pro Vercelli – Padova 14:00

Renate – Arzignano 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Arezzo – Fermana 14:00

Lucchese – Cesena 14:00

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Turris – Catania 14:00

Audace Cerignola – Potenza 16:15

Brindisi – Taranto 18:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

PDHA – Citta di Varese 14:30

Vogherese – Borgosesia 14:30

Alba – Ligorna 15:00

Gozzano – Vado 15:00

Sanremese – Fezzanese 15:00

Lavagnese – Alcione Milano 15:30

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Brusaporto – Caldiero Terme 14:30

Castellanzese – Legnano 14:30

Ciserano-Bergamo – Desenzano 14:30

Clivense – Tritium 14:30

Folgore Caratese – Caravaggio 14:30

Piacenza – Ponte San Pietro 14:30

USD Casatese – Arconatese 14:30

Varesina – Crema 14:30

Villa Valle – Pro Palazzolo 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Cjarlins Muzane – Campodarsego 14:30

Treviso – Bassano 14:30

Union Clodiense – Mori 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE D

AC Carpi – Mezzolara 14:30

Fanfulla – San Donnino 14:30

Pistoiese – Prato 14:30

Ravenna – Sammaurese 14:30

Sant’Angelo – Imolese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Figline – SC Cenaia 14:30

Mobilieri Ponsacco – Vivi Altotevere 14:30

Pianese – Montevarchi 14:30

Poggibonsi – Tau 14:30

Sangiovannese – Follonica Gavorrano 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE F

Campobasso – Vastogirardi 14:30

Chieti – United Riccione 14:30

L’Aquila – Fossombrone 14:30

Matese – Sambenedettese 14:30

Roma City – Sora 14:30

Termoli – S. N. Notaresco 14:30

Vigor Senigallia – AJ Fano 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Atletico Uri – Latte Dolce 14:30

Flaminia – Cavese 14:30

Ischia – Romana 14:30

Nuova Florida – Budoni 14:30

Ostia Mare – Boreale 14:30

Sarrabus Ogliastra – Cynthialbalonga 14:30

Trastevere Calcio – Cassino 14:30

Gladiator – Anzio Calcio 1924 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Casarano – Paganese 14:30

Gelbison – Manfredonia 14:30

Rotonda – Bitonto 14:30

Altamura – Santa Maria Cilento 15:00

Gravina – Barletta 15:00

Fidelis Andria – Gallipoli 16:00

Martina Calcio – Citta di Fasano 17:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Castrovillari – AS Acireale 14:30

Gioiese – Portici 1906 14:30

Vibonese – Reggio Calabria 14:30

Akragas – Igea Virtus 15:00

Canicatti – Locri 1909 15:00

S. Agata – Siracusa 15:00

USD Ragusa – San Luca 15:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Zacatecas Mineros – Dorados 00:00

Correcaminos – Venados 02:05

Tlaxcala – Leones Negros 04:05

Atlante – Atl. Morelia 19:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Juarez – Puebla 02:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Russia U16 – Burkina Faso U17 10:00

Finlandia U18 – Georgia U18 11:00

Italia U18 – Austria U18 11:00

Portogallo U18 – Marocco U18 13:00

Alanyaspor – Curacao 13:30

Cipro U18 – Polonia U18 14:00

Croazia U18 – Finlandia U18 14:00

Etiopia – Lesotho 14:00

Malawi U20 – Kenya U20 14:00

Svizzera U18 – Arabia Saudita U18 15:30

Georgia U18 – Danimarca U18 16:00

Norvegia U18 – Romania U18 16:00

Suriname – Martinica 18:30

San Marino – Saint Kitts e Nevis 20:45

Italia – Ecuador 21:00

USA U19 – Inghilterra U19 21:30

Portorico – Belize 22:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF NATIONS LEAGUE – LEAGUE A – PLAY OFF

Giamaica – Panama 23:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF NATIONS LEAGUE – PLAY OFF PROMOZIONE

Costa Rica – Honduras 00:15

SPAGNA LALIGA2

Amorebieta – Gijon 14:00

Huesca – Burgos CF 16:15

Valladolid – Eibar 16:15

Levante – Elche 18:30

Mirandes – Saragozza 18:30

Racing Santander – Eldense 21:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Maldonado – Defensor Sp. 01:00

Cerro CA – Cerro Largo 14:00

Danubio – Wanderers 20:00

USA MLS

Charlotte – Columbus Crew 00:30

Cincinnati – New York City 00:30

Orlando City – Austin FC 00:30

Toronto FC – Atlanta Utd 00:30

Vancouver Whitecaps – Real Salt Lake 00:30

Sporting Kansas City – Los Angeles Galaxy 01:30

St. Louis City – DC United 01:30

Colorado Rapids – Houston Dynamo 02:30

Los Angeles FC – Nashville SC 03:30

Portland Timbers – Philadelphia Union 03:30

San Jose Earthquakes – Seattle Sounders 03:30

USA USL CHAMPIONSHIP

Indy Eleven – Sacramento Republic 00:00

North Carolina – Tampa Bay 00:00

Charleston – New Mexico 00:30

Las Vegas Lights – El Paso 01:00

San Antonio – Colorado Springs 01:30

Orange County SC – Miami FC 03:00

Phoenix Rising – Oakland Roots 03:00

Monterey Bay – Rhode Island 23:00

VENEZUELA LIGA FUTVE – APERTURA

Carabobo – Estudiantes M. 00:00

La Guaira – Zamora 20:00

Monagas – Caracas 22:45