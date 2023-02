Elenco delle partite previste per oggi, domenica 26 febbraio 2023: si gioca al finale di Carabao Cup tra Manchester United e Newcastle, in Serie A Inter nel lunch match con il Bologna

Calcio italiano e inglese in primo piano da una parte per le quattro partite di Serie A in programma questa domenica 26 febbraio e dall’altra per l’attesa finale di EFL Cup alias Carabao Cup 2023 tra Manchester United e Newcastle in programma alle ore 17.30. Se del calcio italiano parleremo meglio di seguito di questa sfida possiamo dire che si disputa allo stadio di Wembley con i Red Devils alla decima finale e con la speranza di centrare il loro sesto titolo. Non il momento migliore per gli avversari che non vincono da tre turni e si preparano alla loro prima finale dalla sconfitta contro il City del 1976. Nell’ultimo precedente tra queste due squadre registriamo uno 0-0 in casa dello Uniter in Premier League. In Ligue 1 alle ore 20.45 spicca invece Marsiglia-PSG, il testa a testa decisivo per la coppa al titolo con i parigini che attualmente hanno un rassicurante +5 proprio sui prossimi avversari. In chiave Champions League proverà ad approfittarne il Monaco che gioca in casa alle ore 17.05 contro il Nizza. Due partite in Bundelisga molto interessanti: da una parte alle 15.30 il Friburgo ospita il Leverkusen e proverà a mettere pressioni a Bayern Monaco e Union Berlino che si affronteranno alle 17.30. Gara delicata perchè con la vittoria di ieri del Dortmund c’è l’obbligo di vincere per non perdere la vetta. In Liga invece si parte dalle 14 con Athletic Bilbao-Girona ma grande attenzione andrà alla trasferta del Barcellona con l’Almeria anche alla luce del pareggio nel derby del Real Madrid che potrebbe segnare una svolta decisiva alla corsa al titolo di campione di Spagna.

Indice



Alle 12.30 saranno Bologna e Inter ad aprire il programma odierno in Serie A. Trasferta molto insidiosa per la squadra di Inzaghi reduce dal successo in Champions League con il Porto. I rossoblù infatti oltre ad avere in più occasioni dato dispiaceri ai nerazzurri vengono da un momento positivo con 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, secondo solo al Napoli come mini bilancio. La squadra di Inzaghi ha la necessità di migliorare il suo score sopratutto in trasferta se vuole restare nella top 4 visto che sono tutte in un fazzoletto. Alle ore 15 la Salernitana ospita il Monza con l’ansia di una classifica sempre più complicata. Ben 4 sconfitte nelle ultime 5 gare hanno portato il Verona a -4 e i biancorossi in trasferta hanno centrato il successo sia con la Juventus che con il Bologna nelle ultime due. Il rendimento dei campani nelle ultime 10 gare è tra i più disastrosi della categoria con appena una vittoria e un pareggio tanto da costare la panchina a Nicola sostituito da Paulo Sousa. Alle 18 l’Udinese ospita lo Spezia. Se i friulani la classifica resta positiva nonostante non vinca da 4 turni per i bianconeri il +2 sull’Hellas non fa dormire sogni tranquilli e il rendimento di appena 1 punti nelle ultime 5 fa temere un tracollo psicologico. Ragione per cui questa sfida appare molto importante quasi chiave per la stagione. Alle 20.45 il big match tra Milan e Atalanta. Le due squadre sono separate da appena tre lunghezze e si daranno grande battaglia fino a fine stagione per un posto della top 4. La squadra di Pioli sembra aver smaltito l’inizio 2023 shock con 2 pareggi e 5 sconfitte ma affronta un avversario davvero imprevedibile capace di reagire alla sconfitta con il Sassulo dominando all’Olimpico con la Lazio per poi crollare in casa con il Lecce.

In Serie B alle 16.15 si gioca il posticipo Ascoli-Benevento. I bianconeri si trovano in un momento della stagione interlocutorio in bilico tra la zona playoff e playout mentre per i giallorossi una vittoria conseguita nell’ultimo turno con il Brescia che ha rotto il filotto di sconfitte consecutive e che dà la possibilità di raggiungere al 15esimo posto Perugia e Venezia. In Lega Pro non mancheranno le emozioni dei gironi A e B. Nel primo in particolare la classifica resta molto corta con il testa a testa fra Pro Sesto e FeralpiSalò che tuttavia hanno solo un punto di più del Pordenone e due del Lecco. Più delineata la situazione nel girone B alla luce dello scontro diretto vinto nella scorsa giornata dalla Reggiana sul Cesena che dovrebbe spostare l’attenzione soprattutto alla lotta playoff. Si gioca anche in Serie D così come nel Campionato Primavera 1 dove sono previsti ben 4 incontri. Si parte alel 10.45 dal big match Torino-Roma quindi alle 11 Lecce-Cesena e a seguire Cagliari-Empoli e Sassuolo-Sampdoria. Nella Serie A femminile invece alle 12.30 troviamo Sampdoria-Roma quindi alle 14.30 Como-Milan e alle 14.30 Juvenuts-Parma.

SERIE A

12:30

15:00

18:00

20:45

PREMIER LEAGUE

17:30

LIGUE 1

20:45

SERIE B

16:15

LEGA PRO

14:30

17:30

SERIE D

15:00

Programma delle partite del 26 febbraio 2023

AFRICA CAF CONFEDERATION CUP

Mazembe (Drc) – Monastir (Tun) 14:00

St Eloi Lupopo (Drc) – Al Akhdar (Lby) 14:00

ASEC Mimosas (Ivo) – Diables Noirs (Con) 17:00

Pyramids (Egy) – Kara (Tog) 17:00

Real Bamako (Mli) – Young Africans (Tan) 17:00

FAR Rabat (Mar) – Future FC (Egy) 20:00

Motema Pembe (Drc) – Rivers United (Nga) 20:00

USM Alger (Alg) – Marumo Gallants (Rsa) 20:00

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Velez Sarsfield – Boca Juniors 01:30

Colon – Huracan 21:00

Defensa y Justicia – Atl. Tucuman 21:00

River Plate – Arsenal Sarandi 23:15

ASIA AFC CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Al-Duhail (Qat) – Al-Hilal (Sau) 16:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Melbourne Victory – Adelaide United 05:00

Brisbane Roar – Perth Glory 07:00

AUSTRALIA E OCEANIA OFC CHAMPIONS LEAGUE – PRELIMINARE – PLAY OFF

Rewa – Suva 04:00

AUSTRIA BUNDESLIGA

Altach – Tirol 14:30

Wolfsberger – Rapid Vienna 14:30

Salzburg – Ried 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Club Brugge – Gent 13:30

Leuven – Antwerp 16:00

Anderlecht – St. Liege 18:30

Charleroi – St. Truiden 19:15

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Independiente Petrolero – Blooming 01:00

Universitario de Vinto – Aurora 20:00

Bolivar – Oriente Petrolero 22:30

BULGARIA PARVA LIGA

Slavia Sofia – Hebar 11:30

Botev Plovdiv – Beroe 13:45

Septemvri Sofia – CSKA Sofia 16:15

CILE PRIMERA DIVISIÓN

U. Catolica – Palestino 00:15

Magallanes – Cobresal 22:00

U. Calera – Nublense 22:00

CIPRO FIRST DIVISION

Paralimni – Chloraka 16:00

Nea Salamis – Ol. Nicosia 18:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Jaguares de Cordoba – Pereira 00:10

America De Cali – Envigado 02:20

Santa Fe – U. Magdalena 20:00

Once Caldas – Millonarios 22:10

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Cartagines – Grecia 18:00

Guadalupe – AD Santos 22:00

Saprissa – Sporting San Jose 23:00

CROAZIA HNL

Din. Zagabria – Hajduk Split 15:00

Osijek – Varazdin 17:30

DANIMARCA SUPERLIGA

Horsens – Viborg 14:00

Randers – Lyngby 14:00

FC Copenhagen – Aalborg 16:00

Aarhus – Silkeborg 18:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Gualaceo – Barcellona SC 01:00

Tecnico U. – U. Catolica 20:00

Aucas – El Nacional 22:30

EGITTO PREMIER LEAGUE

Smouha – Haras El Hodood 16:00

ESTONIA SUPERCOPPA

Flora – Paide 11:00

FRANCIA LIGUE 1

Lorient – Auxerre 13:00

AC Ajaccio – Troyes 15:00

Clermont – Strasburgo 15:00

Nantes – Rennes 15:00

Reims – Tolosa 15:00

Monaco – Nizza 17:05

Marsiglia – Paris SG 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Bielefeld – Heidenheim 13:30

Hannover – Magdeburg 13:30

St. Pauli – Rostock 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Friburgo – Leverkusen 15:30

Bayern – Union Berlino 17:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Hiroshima – Albirex Niigata 06:00

Kashiwa – Tokyo 07:00

GRECIA SUPER LEAGUE

Ionikos – OFI Crete 15:00

Levadiakos – Panetolikos 15:00

Aris – Atromitos 18:30

INGHILTERRA EFL CUP

Manchester Utd – Newcastle 17:30

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Tottenham – Chelsea 14:30

ISOLE FAR OER SUPERCOPPA

Klaksvik – Vikingur 16:00

ISRAELE LIGAT HA’AL

Hapoel Jerusalem – H. Haifa 19:15

ITALIA PRIMAVERA 1

Torino U19 – Roma U19 10:45

Lecce U19 – Cesena U19 11:00

Cagliari U19 – Empoli U19 13:00

Sassuolo U19 – Sampdoria U19 15:00

ITALIA SERIE A

Bologna – Inter 12:30

Salernitana – Monza 15:00

Udinese – Spezia 18:00

Milan – Atalanta 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Sampdoria D – Roma D 12:30

Como D – Milan D 14:30

Juventus D – Parma D 14:30

ITALIA SERIE B

Ascoli – Benevento 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Lecco – Arzignano 14:30

Novara – Padova 14:30

Piacenza – Trento 14:30

AlbinoLeffe – Renate 17:30

Pergolettese – Mantova 17:30

Pro Sesto – Pro Vercelli 17:30

Virtus Verona – Pro Patria 17:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Alessandria – Vis Pesaro 14:30

Ancona – Entella 14:30

Fermana – Rimini 14:30

Fiorenzuola – Cesena 14:30

Imolese – Gubbio 14:30

Montevarchi – Lucchese 14:30

Olbia – Torres 14:30

Pontedera – San Donato 14:30

Reggiana – Carrarese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Bra – Castellanzese 14:30

Castanese – Asti 14:30

Gozzano – Chieri 14:30

Legnano – Derthona FbC 14:30

Ligorna – Vado 14:30

Pinerolo – Borgosesia 14:30

Sanremese – Chisola 14:30

Sestri Levante – PDHA 14:30

Stresa Vergante – Casale 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Arconatese – Villa Valle 14:30

Brusaporto – Breno 14:30

Caronnese – Real Calepina 14:30

Ciserano-Bergamo – Sona 14:30

Citta di Varese – Desenzano 14:30

Franciacorta – Alcione Milano 14:30

Lumezzane – USD Casatese 14:30

Ponte San Pietro – Varesina 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Caldiero Terme – Mestre 14:30

Este – Dolomiti Bellunesi 14:30

Legnago Salus – Campodarsego 14:30

Levico Terme – Cartigliano 14:30

Luparense – Torviscosa 14:30

Montebelluna – Adriese 14:30

Montecchio Maggiore – Portogruaro 14:30

Union Clodiense – Villafranca 14:30

Cjarlins Muzane – Bolzano 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE D

AC Carpi – Real Forte Querceta 14:30

Aglianese Calcio – Correggese 14:30

Corticella – Fanfulla 14:30

Forlì – Pistoiese 14:30

G.S. Bagnolese – Giana Erminio 14:30

Prato – Mezzolara 14:30

Ravenna – United Riccione 14:30

Salsomaggiore – Lentigione 14:30

Sant’Angelo – Scandicci 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Citta di Castello – Tau 14:30

Ghivizzano Borgo – Poggibonsi 14:30

Grosseto – Livorno 14:30

Mobilieri Ponsacco – Arezzo 14:30

Montespaccato – Ostia Mare 14:30

Sangiovannese – Orvietana 14:30

Seravezza Pozzi – Pianese 14:30

Terranuova Traiana – Trestina 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE F

ASD Pineto Calcio – Cynthialbalonga 14:30

Nuova Florida – Chieti 14:30

Porto D’Ascoli – Vigor Senigallia 14:30

Roma City – Vastogirardi 14:30

Termoli – AJ Fano 14:30

Trastevere Calcio – Sambenedettese 14:30

US Tolentino – Montegiorgio 14:30

Vastese – Matese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Ilvamaddalena – Paganese 14:00

Angri – Real Monterotondo 14:30

Aprilia – Sarrabus Ogliastra 14:30

Casertana – Pomezia 14:30

Palmese 1914 – Cassino 14:30

Portici 1906 – Lupa Frascati 14:30

Sorrento – SS Nola 1925 14:30

Vis Artena – Arzachena 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Bitonto – Molfetta Calcio 14:30

Casarano – Matera 14:30

Cavese – Gladiator 14:30

Francavilla – A.C Nardò 14:30

Lavello – Afragolese 14:30

Nocerina – Barletta 14:30

Brindisi – Altamura 15:00

Gravina – Citta di Fasano 15:00

Martina Calcio – Puteolana 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Mariglianese – Locri 1909 14:30

Real Aversa – Castrovillari 14:30

San Luca – Canicatti 14:30

Santa Maria Cilento – Sancataldese 14:30

Trapani – AS Acireale 14:30

USD Ragusa – Lamezia Terme 14:30

Vibonese – S. Agata 14:30

Catania – Paternò 15:00

Licata – Cittanovese 15:00

LITUANIA SUPERCOPPA

Zalgiris – Kauno Zalgiris 16:55

LUSSEMBURGO NATIONAL DIVISION

Dudelange – Racing Luxembourg 15:00

Differdange – Ettelbruck 16:00

Fola – Mondercange 16:00

Hesperange – UNA Strassen 16:00

Kaerjeng – Hostert 16:00

Mondorf – Union Titus Petange 16:00

Victoria Rosport – Niedercorn 16:00

Wiltz – Jeunesse Esch 16:00

MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

FK Skopje – Tikves 14:00

Rabotnicki – Bregalnica 14:00

Shkendija – Pobeda 14:00

Sileks – Shkupi 14:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Jeunesse Sportive Soualem – Maghreb Fez 18:15

Safi – Berkane 20:30

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Cruz Azul – Juarez 00:00

Tigres – Guadalajara 02:05

Atlas – Club America 04:05

Toluca – Atl. San Luis 19:00

MESSICO LIGA PREMIER SERIE A – CLAUSURA

UA Zacatecas – Halcones de Zapopan 00:00

Lobos ULMX – La Piedad 01:00

Montaneses – Leviatan 19:00

Tulancingo – Inter de Queretaro 19:00

Real de Arteaga – Canamy 23:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Grenada – Barbados 21:00

OLANDA EREDIVISIE

Sittard – Feyenoord 12:15

FC Emmen – G.A. Eagles 14:30

Vitesse – Ajax 14:30

PSV – Twente 16:45

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Libertad – Tacuary 00:30

General Caballero JLM – Sportivo Trinidense 21:30

PERU LIGA 1 – APERTURA

Union Comercio – Cajamarca 19:00

ADT Tarma – Dep. Municipal 21:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Stal Mielec – Gornik Z. 12:30

Plock – Pogon Szczecin 15:00

Slask – Lech 17:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Rio Ave – Chaves 16:30

Ferreira – Boavista 19:00

FC Porto – Gil Vicente 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Jablonec – Teplice 15:00

Sigma Olomouc – Pardubice 15:00

Slavia Praga – Slovacko 15:00

Ostrava – Hradec Kralove 18:00

ROMANIA LIGA 1

FC Voluntari – Univ. Craiova 16:45

FC Arges – FCSB 19:30

RUSSIA COPPA DI RUSSIA – REGIONS PATH – PLAY OFF

Akron Togliatti – Torpedo Moscow 10:00

Ufa – Akhmat Grozny 12:30

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cosmos – Libertas 15:00

Domagnano – Cailungo 15:00

Tre Fiori – Pennarossa 15:00

SERBIA SUPER LIGA

Partizan – Radnicki 1923 16:30

SLOVENIA PRVA LIGA

Maribor – Celje 15:00

Gorica – Domzale 17:30

SPAGNA LALIGA

Ath. Bilbao – Girona 14:00

Celta Vigo – Valladolid 16:15

Almeria – Barcellona 18:30

Siviglia – Osasuna 21:00

SPAGNA LALIGA2

UD Ibiza – Huesca 14:00

Levante – Lugo 16:15

Saragozza – Burgos CF 16:15

Las Palmas – Ponferradina 18:30

R. Oviedo – Albacete 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Jeju – Suwon FC 06:00

Pohang – Daegu 06:00

Daejeon – Gangwon 08:30

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Chippa United – Swallows 14:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Luzern – Grasshoppers 14:15

Lugano – Basilea 16:30

Servette – Winterthur 16:30

TURCHIA SUPER LIG

Umraniyespor – Adana Demirspor 14:00

Besiktas – Antalyaspor 17:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Defensor Sp. – Penarol 00:00

Danubio – Plaza Colonia 13:45

Maldonado – Boston River 21:00

USA MLS

Atlanta Utd – San Jose Earthquakes 01:30

Charlotte – New England Revolution 01:30

Cincinnati – Houston Dynamo 01:30

DC United – Toronto FC 01:30

Inter Miami – CF Montreal 01:30

Orlando City – New York Red Bulls 01:30

Philadelphia Union – Columbus Crew 01:30

Austin FC – St. Louis City 02:30

FC Dallas – Minnesota 02:30

Los Angeles Galaxy – Los Angeles FC Posticipata

Vancouver Whitecaps – Real Salt Lake 04:30

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Carabobo – Dep. Tachira 00:30

Universidad Central – Caracas 20:00

Rayo Zuliano – Mineros 22:15