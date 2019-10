Elenco delle partite previste per oggi sabato 26 ottobre 2019: in primo piano le sfide di Serie A e Serie B oltre a quelle di Premier League, Liga e Bundesliga

MILANO – É un sabato ricco di match quello che ci attende a cominciare dalla Serie A. Alle ore 15 Lecce-Juventus con i padroni di casa che sono reduci dal pareggio esterno col Milan mentre i bianconeri vengono dalla vittoria in Champions League contro la Lokomotiv Mosca. Alle 18 Inter-Parma con i nerazzurri che sono reduci dal successo col Borussia Dortmund mentre i Ducali vengono dalla grande vittoria contro il Genoa. Alle 20.45 Genoa-Brescia con l’esordio di Thiago Motta sulla panchina del Grifone mentre le Rondinelle vengono dal pareggio con la Fiorentina.

In campo anche la Serie B alle ore 15 tante sfide con Empoli e Benevento che giocheranno fuori casa contro Trapani e Pescara; impegni casalinghi per Crotone e Salernitana che giocheranno contro Venezia e Perugia mentre il Chievo se la vedrà sul campo del Cosenza. A chiudere Pordenone-Cittadella e Spezia-Juve Stabia mentre alle ore 18 Livorno-Pisa. In Premier League in campo Manchester City e Chelsea con la squadra di Guardiola che giocherà contro l’Aston Villa mentre i Blues se la vedranno sul campo del Burnley. In Liga spicca il match tra Atletico Madrid e Athletic Bilbao mentre in Bundesliga c’è Schalke-Dortmund, il Bayern Monaco giocherà in casa contro l’Union Berlino. Di seguito l’elenco completo degli incontri che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

FRANCIA: Ligue 1

17:30 Lilla – Bordeaux

20:00

Brest – Dijon

Lione – Metz

Montpellier- Angers

Reims – Nimes

Strasburgo – Nizza

GERMANIA: Bundesliga

15:30

Bayern – Union Berlino

Friburgo – RB Lipsia

Hertha – Hoffenheim

Paderborn – Dusseldorf

Schalke – Dortmund

18:30 Leverkusen – Brema

INGHILTERRA: Premier League

13:30 Manchester City – Aston Villa

16:00

Brighton – Everton

Watford – Bournemouth

West Ham – Sheffield Utd

18:30 Burnley – Chelsea

ITALIA: Serie A

15:00 Lecce – Juventus [CRONACA DIRETTA]

18:00 Inter – Parma [CRONACA DIRETTA]

20:45 Genoa – Brescia [CRONACA DIRETTA]

ITALIA: Serie B [CRONACA DIRETTA]

15:00

Cosenza – Chievo

Crotone – Venezia

Pescara – Benevento [CRONACA DIRETTA]

Pordenone – Cittadella

Salernitana – Perugia

Spezia – Juve Stabia

Trapani – Empoli

18:00 Livorno – Pisa

OLANDA: Eredivisie

18:30 Willem II – Waalwijk

19:45

Sittard – Venlo

Vitesse – Den Haag

20:45 Heracles – Zwolle

SPAGNA: LaLiga

16:00 Leganes – Maiorca

18:30 Valladolid – Eibar

21:00 Atl. Madrid – Ath. Bilbao

INGHILTERRA: Championship

13:30 Sheffield Wed – Leeds

16:00

Birmingham – Luton

Huddersfield – Barnsley

Hull – Derby

Middlesbrough – Fulham

Millwall – Stoke

Nottingham – Reading

Preston – Blackburn

West Brom – Charlton

ITALIA: Serie C – Girone A

20:45 Monza – Renate

ITALIA: Serie C – Girone B

20:45 Piacenza – Padova

ITALIA: Primavera 1

11:00 Roma U19 – Genoa U19

13:00 Juventus U19 – Sassuolo U19

PORTOGALLO: Primeira Liga

16:30

Belenenses – Aves

Gil Vicente – Portimonense

19:00 Setubal – Maritimo

21:30 Moreirense – Boavista

SPAGNA: LaLiga2

16:00 Vallecano – Ponferradina

18:00

Mirandes – Tenerife

Racing Santander – La Coruna

20:00

Malaga – R. Oviedo

Numancia – Lugo