Elenco delle partite previste per oggi mercoledì 31 agosto 2022: si gioca la 4° giornata di Serie A in Italia, turno infrasettimanale anche in Premier League e Ligue 1

Il mese di agosto di chiude con un ricco programma di incontri che coinvolgeranno soprattutto tre massimi campionati europei. Se della Serie A con le cinque partite della 4° giornata parleremo di seguito, la nostra attenzione è focalizzata soprattutto su Premier League e Ligue 1. In Inghilterra partite al via tutte in serata con cinque partite. La capolista Arsenal, unico team a punteggio pieno ospita l’Aston Villa che la momento ha raccolto appena tre punti. Ci sono tutti i presupposti per proseguire con il filotto di successi, in passato si ricorda la storica stagione 2003/2004 quando oltre a una partenza analoga la squadra rimase imbattuta. Tra i giocatori che potrebbero illuminare la serata annoveriamo Martin Odegaard (tre gol nelle ultime due partite). Turno casalingo anche per il Manchester City che ospita il Nottingham. Reduce dal 4-2 casalingo in rimonta contro il Crystal Palace per la squadra di Guardiola un segnale importante di reazione. Molto buona anche la classifica del Tottenham di Conte che fa parte del terzetto in seconda posizione ma che avrà un turno non troppo agevole con un West Ham che però solo nell’ultimo punto ha conquistato punti. Alle 21 c’è Liverpool – Newcastle con i Reds che nello scorso turno si sono scatenati con un perentorio 9-0 al malcapitato Bounemouth. Molto interessante il programma in Ligue 1 con la quinta giornata al completo. Metà incontri alle 19 e l’altra metà alle ore 21. Classifica interessante con PSG, Marsiglia e Lens in vetta con 10 punti. Solo i parigini giocheranno in trasferta e precisamente a Tolosa mentre le altre due ospiteranno rispettivamente Clermont e Lorient. Per molte nazioni sarà una giornata invece di coppa come in Croazia dove sono davvero tanti gli incontri validi per i 32esimi di finale. Si gioca anche in Danimarca oltre che in Polonia e Russia mentre parlando di Sud America troviamo la Copa Uruguay e quella Argentina. Nella mattina invece si giocano tre incontri di Australia Cup con i quarti di finale.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

SERIE A

18:30

20:45

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

GLI IMPEGNI DI LAZIO, JUVENTUS E NAPOLI

Si è aperta ieri la quarta giornata di Serie A con i turni casalinghi agevoli per Inter e Roma mentre il Milan si ferma a Sassuolo, 0-0 il finale. Lazio e Napoli hanno la chance ti mantenersi in vetta con i giallorossi mentre Juventus e Fiorentina di migliorare la classifica dopo due pareggi consecutivi. La squadra di Sarri giocherà al Ferraris contro una Sampdoria ancora frastornata dai quattro schiaffi incassati a Salerno forte anche dello scontro diretto vinto contro l’Inter nella scorsa giornata. Più complicata la trasferta dei viola che a Udine affrontano una squadra molto ostica e che sta puntellando la rosa con gli ultimi colpi di mercato. I bianconeri sono chiamati a fare bottino pieno all’Allianz Stadium. Allegri ha sottolineato come sono stati persi punti per strada e c’è la necessità di recuperare ma contro ci sarà un avversario che sta facendo vedere buone cose soprattutto in attacco. Torna disponibile Di Maria che aveva impressionato nella prima con il Sassuolo. C’è curiosità nel vedere se sarà messa in campo una formazione con Vlahovic e Milik di punta. Turno sulla carta abbordabile per la squadra di Spalletti in casa con il Lecce che ha faticato con l’Empoli a conquistare il primo punto stagionale. Potrebbe essere spazio per un pò di turn over soprattutto in attacco dove scalpita Politano mentre Simeone potrebbe avere la sua chance dall’inizio. Restando in Italia ricordiamo che proseguono gli incontri del Campionato Primavera 1 con quattro in programma ovvero alle 11:00 Napoli – Sassuolo e Udinese – Frosinone mentre alle 16:30 Torino – Inter e Verona – Bologna. Ci sono anche altrettanti incontri validi per 64esimi di finale della Coppa Italia Primavera.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 31 AGOSTO

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Batin – Al-Fateh 17:55

Al-Hilal – Al Feiha 20:00

ARGENTINA COPA ARGENTINA

Godoy Cruz – Belgrano 21:00

Banfield – Gimnasia Jujuy 23:30

AUSTRALIA AUSTRALIA CUP

Adelaide United – Brisbane Roar 11:30

Macarthur FC – Wellington Phoenix 11:30

Oakleigh – Sydney FC 11:30

BELGIO JUPILER LEAGUE

Antwerp – Royale Union SG 20:30

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Neman – Din. Minsk 18:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – CLAUSURA

The Strongest – Guabira 00:00

U. Sucre – Bolivar 02:15

Always Ready – Oriente Petrolero 21:00

CINA SUPER LEAGUE

Shanghai Shenhua – Shandong Taishan 13:30

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

Herediano – Guanacasteca 23:00

CROAZIA COPPA DI CROAZIA

Belisce – BSK Buk 16:30

Bijelo Brdo – Marsonia 16:30

Bistra – Vodice 16:30

Bjelovar – Gaj Mace 16:30

Moslavina – Medjimurje 16:30

Nedelisce – Varteks Varazdin 16:30

Nehaj Senj – Primorac Biograd 16:30

Neretva – Grobnican 16:30

Papuk Orahovica – Karlovac 16:30

Radnik Krizevci – Dubrava 16:30

Sava Strmec – Bednja Beletinec 16:30

Slavonac Bukovlje – Borinci 16:30

Solin – Funtana 16:30

Tehnicar Cvetkovec – Mladost Petrinja 16:30

Virovitica – Zdralovi 16:30

Vuteks Sloga – Jadran Porec 16:30

DANIMARCA COPPA DI DANIMARCA

Allerod – FA 2000 17:15

Culpa – Roskilde 17:15

Jammerbugt – Saedding/Guldager Rinviata

Næsby – Skive 17:15

Ringkobing – Horsens 17:15

Viby – Viborg 17:15

BK Frem – Nordsjaelland 18:00

Frederikshavn – Vendsyssel 19:00

Nakskov – Vanløse 19:00

ESTONIA MEISTRILIIGA

Paide – Levadia 16:30

Flora – Kalju 18:30

FRANCIA LIGUE 1

Angers – Reims 19:00

Lione – Auxerre 19:00

Monaco – Troyes 19:00

Montpellier – AC Ajaccio 19:00

Strasburgo – Nantes 19:00

Lens – Lorient 21:00

Lilla – Nizza 21:00

Marsiglia – Clermont 21:00

Rennes – Brest 21:00

Tolosa – Paris SG 21:00

GERMANIA DFB POKAL

Viktoria Koln – Bayern 20:46

GIAPPONE J1 LEAGUE

Avispa Fukuoka – G-Osaka 12:00

Kawasaki – Sagan Tosu 12:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Bristol City – Huddersfield 20:45

Coventry – Preston 20:45

Stoke – Swansea 20:45

Sunderland – Rotherham 20:45

Blackpool – Blackburn 21:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Arsenal – Aston Villa 20:30

Bournemouth – Wolves 20:30

Manchester City – Nottingham 20:30

West Ham – Tottenham 20:45

Liverpool – Newcastle 21:00

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Persepolis – Sanat-Naft 16:00

Tractor-Sazi – Havadar SC 16:00

Sepahan – Foolad 16:30

Mes Rafsanjan – Aluminium Arak 17:00

ISRAELE LIGAT HA’AL

H. Beer Sheva – Ashdod 18:45

ITALIA COPPA ITALIA PRIMAVERA

Crotone U19 – Viterbese U19 11:00

Como U19 – AlbinoLeffe U19 15:00

Pordenone U19 – Padova U19 15:00

Perugia U19 – Ascoli U19 17:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Napoli U19 – Sassuolo U19 11:00

Udinese U19 – Frosinone U19 11:00

Torino U19 – Inter U19 16:30

Verona U19 – Bologna U19 16:30

ITALIA SERIE A

Empoli – Verona 18:30

Sampdoria – Lazio 18:30

Udinese – Fiorentina 18:30

Juventus – Spezia 20:45

Napoli – Lecce 20:45

MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

Akademija Pandev – FK Skopje 16:00

Makedonija GP – Rabotnicki 16:00

Shkupi – Pobeda 16:00

Struga – Sileks 16:00

Tikves – Shkendija 16:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA

Zacatecas Mineros – Correcaminos 00:05

Cancun – Venados 02:05

Cimarrones de Sonora – Atletico La Paz 04:05

NORVEGIA ELITESERIEN

Kristiansund – Viking 19:00

Tromsø – Strömsgodset 19:00

OLANDA EREDIVISIE

PSV – FC Volendam 18:45

Twente – Excelsior 21:00

POLONIA COPPA DI POLONIA

KS Wieczysta Krakow – Stezyca 16:00

Pogon Siedlce – Chojniczanka 16:00

Pogon Szczecin II – Katowice 16:00

Sroda – Motor Lublin 16:00

W. Mazowieckie – Slask 16:00

LKS Lagow – Cracovia 16:30

Skra – Plock 16:30

GKS Jastrzebie – Warta 18:00

Polkowice – Sandecja 18:00

KKS Kalisz – Widzew Lodz 18:15

Zawisza – Tychy 19:00

R. Rzeszow – Legnica 19:05

LKS Lodz – Stal Mielec 20:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Rakow – Pogon Szczecin 18:00

Lechia – Lech 20:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Mlada Boleslav – Hradec Kralove 17:30

Ostrava – Brno 17:30

Plzen – Slovacko 17:30

Sigma Olomouc – Liberec 17:30

Slavia Praga – Teplice 20:00

ROMANIA LIGA 1

Chindia Targoviste – Petrolul 15:30

CFR Cluj – FC Voluntari 18:15

Farul Constanta – FCSB 21:00

RUSSIA COPPA DI RUSSIA – FASE A GIRONI

Ural – Sochi 14:00

Khimki – Krasnodar 15:30

Torpedo Moscow – CSKA Mosca 16:00

Nizhny Novgorod – Lok. Mosca 17:30

Zenit – F. Voronezh 18:00

Akhmat Grozny – Orenburg 19:30

FK Rostov – Din. Mosca 20:00

SERBIA SUPER LIGA

FK Vozdovac – Radnik 16:30

Javor – Kolubara 16:30

TSC Backa Topola – Radnicki 1923 18:30

Partizan – Stella Rossa 20:00

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – PLAY OFF

Athletico-PR (Bra) – Palmeiras (Bra) 02:30

URUGUAY COPA URUGUAY

La Luz – Fenix 18:45

Juventud – Albion 20:00

Uruguay Montevideo – Montevideo City 20:00

Progreso – Danubio 20:15