Elenco delle partite previste per oggi mercoledì 5 ottobre 2022: sempre in Champions League c’è Juventus-Maccabi, gare interne per City e Real Madrid, trasferta per il PSG

Seconda giornata dedica al terzo turno della fase a gironi per la Champions League 2022/23. Prima di vedere il programma odierno vogliamo soffermarci su quello che è successo nella giornata di ieri e in particolare per le italiane. Bilancio decisamente positivo per Inter e Napoli. I nerazzurri hanno vinto una gara chiave della stagione per 1-0 contro il Barcellona tornando così a giocarsi al meglio le possibilità per lo meno di puntare al secondo posto. Decisiva la staffilata di Calhanoglu nel finale di primo tempo. A valanga il Napoli che sotto di un gol ne rifila ben 6 ad Amsterdam con doppietta per Raspadori. Goleada anche per il Bayern Monaco contro il malcapitato Plzen mentre più contenuti i successi per 2-0 del Liverpool sui Rangers, del Porto sul Leverkusene e del Club Brugge sull’Atletico Madrid. Poker in salsa francese del Marsiglia sullo Sporting mentre Francoforte e Tottenham restano inchiodati sullo 0-0.

In questo mercoledì 5 ottobre troviamo altre due italiane, entrambe in campo alle ore 21. Il Milan affronterà in trasferta il Chelsea. Pioli ha parlato di due squadre che praticano un calcio offensivo e provano a comandare la partita. Gara difficile vista l’alta qualità dell’avversario tuttavia il gruppo è in crescita e resta un buon test per capire il livello personale di maturazione. Ancora lunga la lista degli indisponibili da Calabria a Kjaer, da Florenzi a Maignan passando per Saelemaekers, Theo Hernandez e Ibrahimovic, In dubbio i recuperi di Messias e Origi. Questi i possibili titolari: Tătăruşanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Krunić, De Ketelaere, Rafael Leão; Giroud. Tra le fila inglesi out Kanté e Mendy con Jorginho, Cucurella e Chukwuemeka in dubbio. Così potrebbero scendere in campo: Kepa; James, Fofana, Silva, Chilwell; Loftus-Cheek, Kovačić; Havertz, Mount; Sterling, Aubameyang. Da dentro o fuori la gara della Juventus che deve assolutamente vincere con il Maccabi Haifa. “Nel girone abbiamo zero punti dopo due partite, domani dobbiamo vincere. Non dovremo avere fretta e ansia, il Maccabi ha una rosa importante, quella di domani non è una partita semplice, bisogna avere rispetto per loro” ha riferito Allegri. A parte i tre infortunati di lungo periodo dovrebbero essere tutti arruolabili e pertanto i bianconeri potrebbero presentarsi così: Szczęsny; Cuadrado, Bremer, Bonucci, Danilo; McKennie, Paredes, Rabiot, Kostić; Vlahović, Di Marìa. Di contro tra i turchi assente Podgoreanu dovrebbero risponde con il seguente undici: Cohen; Haziza, Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Chery, Lavi, Abu Fani; Pierrot, David.

Tra gli altri incontri troviamo quelli delle 18:45 che vedranno Lipsia e Celtic giocarsi le residue speranze di restare in corsa mentre Salisburgo e Dinamo Zagabria potrebbero meglio delineare il secondo posto. In serata spicca la sfida tra Siviglia e Dortmund con gli spagnoli partiti male nella competizione mentre il City può staccare già il biglietto qualificazione battendo il Copenaghen. Il PSG fa visita a Benfica in una doppia sfida che potrebbe delineare la prima nel girone mentre il Real Madrid deve evitare passi falsi con lo Shakhtar per non mettere a rischio il primo posto nel gruppo F.

In Youth League di italiane c’è solo Milan che al momento guida il Gruppo E mentre parlando di U19 troviamo nelle donne alcune gare di qualificazione agli Europei. Grande curiosità per la prima fase di qualificazione agli Europei U17 con l’Italia che affronta i pari età del Kosovo. In Europa si gioca il turno di Championship mentre in Russia si gioca la Coppa. In Italia oltre a diversi incontri di Serie D ci sarà un ricco programma di Coppa Italia Serie C per i 32esimi di finale. Per il calcio sud americano già in campo Sarmiento Junin e Tigre per la Liga Profesional argentina mentre in Brasile per la Serie A alle 02:30 c’è Juventude – Corinthians. Si gioca anche in Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela mentre in Giappone c’è la Coppa dell’Imperatore.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

CHAMPIONS LEAGUE

18:45

Lispia-Celtic

21:00

COPPA ITALIA SERIE C

14:30

Alessandria-Novara

Ancona-Rimini

15:00

Cesena-Fermana

Entella-Carrarese

18:00

Lecco-Juventus U23

Pescara-Vis Pesaro

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 5 OTTOBRE

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Sarmiento Junin – Tigre 00:00

Velez Sarsfield – Banfield 02:30

Colon – Patronato 21:30

ASIA AFC CUP – PLAY OFF

Sogdiana (Uzb) – Kuala Lumpur City (Mys) 15:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – CLAUSURA

Nacional Potosi – Guabira 00:15

J. Wilstermann – Bolivar 02:30

BRASILE SERIE A

Juventude – Corinthians 02:30

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Colo Colo – U. Catolica 00:00

CINA SUPER LEAGUE

Changchun Yatai – Guangzhou FC 09:30

Meizhou Hakka – Shandong Taishan 13:30

Shanghai Port – Beijing Guoan 13:30

Wuhan FC – Chengdu Rongcheng 13:30

DANIMARCA COPPA DI DANIMARCA

Saedding/Guldager – Middelfart 15:45

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Bahir Dar Kenema – Wolkite Kenema 12:00

Arba Menche – Ethiopian Insurance 15:00

EUROPA CAMPIONATI EUROPEI U19 – DONNE – QUALIFICAZIONE – ROUND 1 – LEGA A

Inghilterra U19 D – Slovenia U19 D 12:00

Svizzera U19 D – Finlandia U19 D 14:00

Galles U19 D – Ungheria U19 D 15:00

Italia U19 D – Serbia U19 D 15:00

Norvegia U19 D – Malta U19 D 15:00

Slovacchia U19 D – Danimarca U19 D 17:00

Portogallo U19 D – Belgio U19 D 18:00

Spagna U19 D – Scozia U19 D 19:00

EUROPA CAMPIONATI EUROPEI U19 – DONNE – QUALIFICAZIONE – ROUND 1 – LEGA B

Kazakistan U19 D – Repubblica Ceca U19 D 10:00

Romania U19 D – Armenia U19 D 12:00

Albania U19 D – Lettonia U19 D 14:30

Bosnia-Erzegovina U19 D – Moldavia U19 D 14:30

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE – FASE A GIRONI

RB Lipsia – Celtic 18:45

Salzburg – Din. Zagabria 18:45

Benfica – Paris SG 21:00

Chelsea – Milan 21:00

Juventus – M. Haifa 21:00

Manchester City – FC Copenhagen 21:00

Real Madrid – Shakhtar 21:00

Siviglia – Dortmund 21:00

EUROPA EUROPEI U17 – QUALIFICAZIONE – PRIMA FASE

Finlandia U17 – Grecia U17 13:00

Italia U17 – Kosovo U17 16:00

EUROPA UEFA YOUTH LEAGUE – FASE A GIRONI

RB Lipsia U19 – Celtic U19 13:00

Real Madrid U19 – Shakhtar U19 14:00

Salzburg U19 – Din. Zagabria U19 14:30

Benfica U19 – PSG U19 16:00

Chelsea U19 – Milan U19 16:00

Manchester City U19 – FC Copenhagen U19 16:00

Siviglia U19 – Dortmund U19 16:00

EUROPA UEFA YOUTH LEAGUE – PLAY OFF VINCENTI

Jelgava U19 – MTK Budapest U19 13:00

Apolonia Fier U19 – FC Astana U19 14:00

Galatasaray U19 – Csikszereda M. Ciuc U19 14:00

Pobeda U19 – Coleraine U19 14:00

Pyunik U19 – Nantes U19 14:00

Slavia Praga U19 – Genk U19 14:00

Omonia U19 – Stella Rossa U19 16:00

Slavia Sofia U19 – Panathinaikos U19 16:00

Domzale U19 – Young Boys U19 18:00

Trencin U19 – Zalgiris U19 18:00

Zaglebie U19 – Rukh Lviv U19 18:00

Racing Luxembourg U19 – AIK U19 19:00

Hibernian U19 – Molde U19 20:00

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

KuPS – Haka 17:00

GIAPPONE COPPA DELL’IMPERATORE

Kofu – Kashima 10:30

Kyoto – Hiroshima 12:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Burnley – Stoke 20:45

Hull – Wigan 20:45

Middlesbrough – Birmingham 20:45

Rotherham – Millwall 20:45

Watford – Swansea 20:45

Preston – West Brom 21:00

ITALIA COPPA ITALIA SERIE C

L.R. Vicenza – Virtus Verona 14:00

Alessandria – Novara 14:30

Ancona – Rimini 14:30

Gubbio – Recanatese 14:30

Mantova – Trento 14:30

Pergolettese – Sangiuliano City 14:30

Renate – Pro Sesto 14:30

Viterbese – San Donato 14:30

Cesena – Fermana 15:00

Fiorenzuola – Lucchese 15:00

Pordenone – Imolese 15:30

Entella – Carrarese 18:00

Lecco – Juventus U23 18:00

Montevarchi – Monterosi Tuscia 18:00

Pescara – Vis Pesaro 18:00

Piacenza – Pro Vercelli 18:00

Pro Patria – AlbinoLeffe 18:00

Siena – Pontedera 18:00

Triestina – Arzignano 18:00

Olbia – Torres 21:00

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Bra – HSL Derthona 15:00

Castanese – Pinerolo 15:00

Fezzanese – PDHA 15:00

Gozzano – Fossano 15:00

Legnano – Chisola 15:00

Ligorna – Casale 15:00

Sestri Levante – Castellanzese 15:00

Stresa Vergante – Chieri 15:00

Vado – Borgosesia 15:00

Sanremese – Asti 16:00

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Aglianese Calcio – AC Carpi 15:00

Corticella – United Riccione 15:00

G.S. Bagnolese – Forlì 15:00

Lentigione – Correggese 15:00

Ravenna – Giana Erminio 15:00

Real Forte Querceta – Fanfulla 15:00

Sammaurese – Mezzolara 15:00

Sant’Angelo – Salsomaggiore 15:00

Scandicci – Crema 15:00

Prato – Pistoiese 20:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Canicatti – Real Aversa 15:00

Castrovillari – AS Acireale 15:00

Catania – Vibonese 15:00

Cittanovese – Santa Maria Cilento 15:00

Lamezia Terme – Sancataldese 15:00

Mariglianese – Licata 15:00

Paternò – USD Ragusa 15:00

S. Agata – Trapani 15:00

Locri 1909 – San Luca 19:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA

Leones Negros – Celaya 00:05

Pumas Tabasco – Dorados 02:05

Venados – Tlaxcala 04:05

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF LEAGUE

Real Espana (Hon) – Alajuelense (Cos) 03:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

General Caballero JLM – Guairena FC 22:30

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

Cienciano – Huancayo 00:30

Cesar Vallejo – A. Lima 03:00

ADT Tarma – Melgar 22:00

Ayacucho – Sporting Cristal 22:30

RUSSIA COPPA DI RUSSIA – REGIONS PATH

Dynamo Vladivostok – SKA Khabarovsk 11:30

Zenit-Izhevsk – Kamaz 12:00

Kosmos – Rodina Moscow 13:00

Kholding – Ufa 14:00

Ulyanovsk – Kazan 14:00

Tyumen – Volgar-Astrakhan 16:00

D. Bryansk – Arsenal Tula 17:00

Kursk – Dynamo Makhachkala 17:00

Peresvet Podolsk – Baltika 17:00

Vladimir – Akron Togliatti 17:00

Chernomorets Novorossijsk – Yenisey 17:30

Tekstilshtik – Kuban 17:30

Dynamo Petersburg – Alania Vladikavkaz 18:00

R. Volgograd – Yaroslavl 18:00

Zvezda St. Peterburg – Veles Moscow 18:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Kilmarnock – St. Johnstone 20:45

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

AmaZulu – Richards Bay 17:00

Swallows – Kaizer 19:30

URUGUAY COPA URUGUAY

Montevideo City – Progreso 21:00

VENEZUELA PRIMERA DIVISION – COPA LIBERTADORES – PLAY OFF

Metropolitanos – Carabobo 23:00

VENEZUELA PRIMERA DIVISION – COPA SUDAMERICANA – PLAY OFF

Hermanos Colmenares – Caracas 01:15