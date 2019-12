I suggerimenti per le scommesse sulle partite di mercoledì 1° gennaio 2020 sono dedicati integralmente alla ventunesima giornata di Premier League

Martedì 1° gennaio la Premier League ritorna in campo: si gioca la ventunesima giornata. l pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Brighton – Chelsea 2 (ore 13.30)

I padroni di casa vengono dalla vittoria casalinga contro il Bornemouth e in classifica sono quattordicesimi con 23 punti. Doicesimi lunghezze in più per gli ospiti, quarti e reduci dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell’Arsenal.

Newcastle – Leicester (ore 16)

Il Newcastle proviene dalla sconfitta casalinga contro l’Everton e in classifica è undicesimo con 25 punti. Diciassette lunghezze in più per il Leicester, secondo e reduce dalla vittoria conquistata in trasferta sul campo del West Ham.

Southampton – Tottenham 2 (ore 16)

Il Southampton proviene dal pareggio casalingo contro il Crystal Palace e in classifica è quindicesimo con 22 punti. Otto lunghezze in più per il Tottenham, sesto e reduce dal pari ottenuto in trasferta sul campo del Norwich.

Manchester City – Everton 1 (ore 16)

Il Manchester City proviene dalla vittoria casalinga contro lo Sheffield e in classifica è terzo con 41 punti. Sedici lunghzze in meno per l’Everton, decimo e reduce dalla vittoria sul campo del Newcastle.

Norwich – Crystal Palace 1 (ore 18.30)

Il Norwich proviene dal pareggio casalingo contro il Tottenham ed è il fanalino di coda del torneo con 16 punti. Quattordici lunghezze in più per il Crystal Palace, nono e reduce dal pareggio sul campo del Southampton.

Arsenal – Manchester United over 2,5 (ore 21)

L’Arsenal proviene dalla sconfitta rimediata in casa dal Chelsea e in classifica è dodicesimo con 24 punti. Sette lunghezze in più per il Manchester United, quinto e reduce dalla vittoria in trasferta sul campo del Burnley.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 1° gennaio 2020

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro ->327 euro