In primo piano il 17 febbraio 2020 la sfida di Premier League ma si sono anche i posticipi in Serie A con Milan – Torino così come in B e C

Al via una nuova settimana con diversi posticipi che animeranno questo 17 febbraio. In Italia c’è Milan – Torino per la Serie A mentre in B interessante ChievoVerona – Salernitana. Tra le partite che seguiremo con la webcronaca anche il big match di C Carrarese – Renate mentre nelle Premier League fari puntati su Chelsea – Manchester United. In campo anche in Olanda e altri campionati minori. Prima di entrare nel dettaglio con tutti i risultati aggiornati in tempo reale, spazio agli incontri che si sono già disputati. Partiamo dall’Argentina dove in Superliga il Boca Juniors passa 4-0 in casa del Central Cordoba: gara sbloccata dopo appena 4 minuti da Tevez quindi raddoppio di Salvio e rigore fallito da Tevez al 37′. Quest’ultimo si riscatta nella ripresa siglando la sua doppietta quindi Villa per il poker finale. C’è spazio anche nel finale per un altro errore dal dischetto, questa volta di Soldano. In Colombia finiscono senza reti Junior – Once Caldas e Cucuta – Pasto mentrre in Messico 2-1 del Santos Laguna sul Tigres e 3-2 del Queretaro sul Necaxa. In Paraguay 4-0 dell’Olimpia Asuncion sul 12 de Octubre mentre 1-0 del Cerro Largo sul Danubio.

FIFA > U16 Amichevoli 2020 > febbraio



15:00 Galles - Norvegia



18:00 Repubblica Ceca - Slovacchia



CONMEBOL > U20 Copa Libertadores 2020 > Gruppo B



00:15 Millonarios - Cerro Porteño 2-2



CONMEBOL > U20 Copa Libertadores 2020 > Gruppo C



22:00 Independiente del Valle - Libertad



Algeria > Ligue 1 2019/2020



15:00 AS Aïn M'lila - USM Alger



16:00 ES Sétif - CA Bordj Bou Arreridj



17:00



CS Constantine - MC Oran

USM Bel Abbes - NC Magra

ASO Chlef - US Biskra

JS Kabylie - Paradou AC



18:45 CR Bélouizdad - NA Hussein Dey



Argentina > Primera División 2019/2020



01:50 Central Córdoba SdE - Boca Juniors 0-4



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona A



00:00 Boca Unidos - Unión de Sunchales 1-2



21:00 Defensores de Pronunciamiento - Gimnasia de Concepción del Uruguay



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona B



00:30 Desamparados de San Juan - Juventud Unida Universitario 0-1



Bolivia > Liga Profesional 2020 Apertura



00:30 Blooming - Bolívar 2-1



Bulgaria > Parva Liga 2019/2020



16:00 Arda Kardzhali - Slavia Sofia



Cile > Primera División 2020



01:00 Universidad de Concepción - Curicó Unido 1-2



Colombia > Primera A 2020 Apertura



00:10 Atlético Junior - Once Caldas 0-0



02:15 Cúcuta Deportivo - Deportivo Pasto 0-0



Colombia > Primera B 2020 Apertura



00:30 Cortuluá - Bogotá FC 2-0



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Clausura



00:10 Santos de Guápiles - LD Alajuelense 0-1



Danimarca > Superliga 2019/2020



19:00 FC Midtjylland - Lyngby BK



Francia > Ligue 2 2019/2020



20:45 LB Châteauroux - RC Lens



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



20:30 VfL Bochum - Stoccarda



Germania > 3. Liga 2019/2020



19:00 Bayern München II - Hallescher FC



Germania > Regionalliga Nord 2019/2020



20:15 Hannover 96 II - Hamburger SV II



Giamaica > National Premier League 2019/2020



01:00



Mount Pleasant Academy - UWI Pelicans 3-0

Waterhouse FC - Humble Lions 1-0



02:00 Arnett Gardens - Molynes United 2-2



Grecia > Super League 2019/2020



18:30 OFI Heraklion - Atromitos



Grecia > Super League 2 2019/2020



14:00



AO Kerkyra - Apollon Pontou

Levadiakos - Panachaiki GE



Guatemala > Liga Nacional 2019/2020 Clausura



01:00 Deportivo Malacateco - Sanarate 0-3



India > I-League 2019/2020



14:30 Indian Arrows - East Bengal FC



Inghilterra > Premier League 2019/2020



21:00 Chelsea FC - Manchester United



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2019/2020



20:00



Arsenal FC U23 - Chelsea FC U23

Everton FC U23 - Derby County U23

Wolverhampton Wanderers U23 - Liverpool FC U23



Inghilterra > U23 Premier League Div. 2 2019/2020



20:00



Reading FC U23 - Middlesbrough FC U23

West Bromwich Albion U23 - Norwich City U23

West Ham United U23 - Stoke City U23



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



19:15 Beitar Jerusalem - Hapoel Tel Aviv



Italia > Serie A 2019/2020



20:45 Milan - Torino



Italia > Serie B 2019/2020



21:00 Chievo Verona - Salernitana



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



20:45 Carrarese - Renate



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



20:45 Reggiana - Arzignano



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



13:00 Lazio - Sampdoria



15:00 Napoli - Empoli



Messico > Primera División 2019/2020 Clausura



00:00 Club Necaxa - Gallos Blancos 2-3



01:45 Santos Laguna - UANL Tigres 2-1



Montenegro > 1. CFL 2019/2020



17:00 Iskra Danilovgrad - OFK Titograd



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



20:00 Jong Ajax - NAC Breda



Paraguay > Primera División 2020 Apertura



00:15 Club Olimpia - 12 de Octubre de Itauguá 4-0



Peru > Primera División 2020 Apertura



21:00 Universidad Técnica - Cusco FC



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



20:45 FC Penafiel - GD Chaves



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Apuramento Campeão



18:00 SL Benfica - Sporting CP



Romania > Liga 1 2019/2020



19:00 FC Hermannstadt - Astra Giurgiu



Turchia > SüperLig 2019/2020



18:00



Antalyaspor - Kasımpaşa SK

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor



Turchia > 1. Lig 2019/2020



17:00 Adanaspor - BB Erzurumspor



Uruguay > Primera División 2020 Apertura



00:00 Cerro Largo - Danubio 1-0