Dopo alcuni anticipi di ieri si gioca nei principali campionati europei sabato 19 ottobre. In Italia in campo Napoli e Juve, big match tra Lazio e Atalanta

Sabato 19 ottobre molto ricco di incontri in Europa con i campionati che riprendono a pieno regime dopo la sosta per le nazionali. In Italia spiccano i tre anticipi di Serie A a partire da Lazio – Atalanta quindi in campo Napoli e Juventus impegnate in casa. Tre match che seguiremo con il supporto della nostra webcronaca così come per la Serie B con Pescara – Spezia e Benevento – Perugia. Prima di vedere nel dettaglio i risultati in tempo reale dei principali incontri odierni passiamo in rassegna i match già disputati. Nella Superliga argentina pareggio a suon di gol (3-3) tra Arsenal Sarandi e River Plate mentre il Racing Club passa 1-0 in casa del Boca Juniors. Finiscono 1-1 le sfide nella A-League australiana tra Western United e Perth Glory e tra Centra Coast Mariners e Newcastle Jets. In Bolivia due 1-1 tra Nacional Potosi e San Jose e tra Oriente Petrolero e Always Ready mentre in Paraguay senza reti tra Nacional Asuncion e Diaz. Pareggio per 2-2 tra A. Lima e Carlos Mannucci in Perù mentre in Italia per il campionato Primavera 1 successo del Genoa per 4-3 sull’Inter. In vantaggio gli ospiti con Schiro al 23′ e pareggio su rigore di Bianchi al 41′. Nella ripresa si scatena Schiro al 7′ e 9′ realizzando una tripletta ma prima Zennaro al 18′ quindi due volte Bianchi al 29′ e in pieno recupero (autore anche lui di una tripletta) fissano il punteggio.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]