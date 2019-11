Domenica 3 novembre con i campionati europei in primo piano. In particolare nella Serie A italiana con sei incontri. Il lunch match vede impegnate le due squadre più sorprendenti di questo inizio stagione: l’Atalanta, terza con 21 punti e il Cagliari quinto a quota 18, a pari merito con Lazio e Napoli. Alle 15 il Genoa cerca conferme contro l’Udinese, il Verona riceve il Brescia, il Lecce attende il Sassuolo. Alle 18 la Fiorentina sfida il Parma. Il posticipo serale è Milan – Lazio. Due posticipi in Serie B: Cittadella – Frosinone, Pordenone-Trapani e il big match Benevento-Empoli.

Spazio anche in Serie C, Liga, Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Campionato Primavera e Mondiale Under 17.

