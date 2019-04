Scontro diretto per un il terzo posto al San Siro. Grande attesa anche per le sfide di Lazio e Napoli. In B Pescara e Lecce a caccia di punti promozione

Domenica 7 aprile si è aperta con la Superliga argentina dove Aldosivi e Boca Juniors hanno pareggiato 1-1. Nella A-League australiana 3-1 dell’Adelaide United sul Wellington Phoenix mentre nella OFC Champions League roboante 6-1 del Team Wellington sull’Henderson Eels. In Bolivia successo esterno del Wilstermann sull’Aurora mentre nel campeonato carioca pareggio per 1-1 tra Flamengo e Fluminense. In Colombia 2-2 tra La Equidad e Junior mentre Huila batte 2-1 in casa l’America De Cali. In Messico ricco programma con la Primera Division: successo per Cruz Azul (3-0 sul Querataro), Leon (2-1 sul Necaxa), Tigres (2-0 su U.N.A.M.), Lobos (0-1 in casa del Guadalajara) e Tijuana (3-2 contro il Club America). In Paraguay 2-0 del Cerro Porteno sul Diaz.

Il programma odierno dei match si apre alle 12.30 con il lunch match tra Fiorentina e Frosinone e proseguirà fino alla sera. Ricordiamo in particolare le sfide Inter – Atalanta e Lazio – Sassuolo mentre il posticipo sarà Napoli – Genoa. Tutti gli incontri di Serie A e la sfida Ascoli – Pescara si potranno seguire con il supporto della nostra webcronaca. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati dei principali match del giorno aggiornati in tempo reale ricordando che si gioca in tutti i principali campionati europei.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

