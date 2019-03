In campo nei principali campionati europei. In Italia anticipi di A e B con il Milan impegnato a Verona contro il Chievo. Primi risultati nella notte dal sud America

Sabato 9 marzo giornata di anticipi in Europa, in campo nei principali campionati. Partiamo dai risultati dei match disputati nella notte come in Argentina dove nella Superliga il Belrgano batte 3-0 il Patronato. Stesso punteggio in Bolivia tra Bolivar e Oriente Petrolero mentre negli USA Tacoma Defiance di misura (1-0) sul Rio Grande. Si è già giocato anche nella Super Liga cinese con il poker esterno del Beijing Guoan sul Chongquing Lifan e il 2-2 tra Shandong Luneng e Henan Jianye. Nell’A-League australiana sonoro 8-2 esterno del Wellington Phoenix sul Central Coast Mariners. Il cartellone odierno invece dei match da disputare si tra aprendo dalle 13 con la Premier League inglese e Championship ma dalle 15 che ci sarà un corposo numero di incontri da seguire. In particolare nella Serie B italiana seguiremo da vicino con la webcronaca diretta Cittadella – Pescara mentre saranno due gli anticipi in Serie A con Parma – Genoa alle 18 e ChievoVerona – Milan alle 20.30. Anche questi due incontri avranno il supporto della cronaca. Analizzando la sfida serale riportiamo alcune dichiarazioni di Gattuso alla vigilia. Una gara da non fallire anche se l’avversario farà il possibile per restare aggrappato alle residue speranze di salvezza puntando al fare il massimo: “Sarà molto, molto difficile. Anche perché il Chievo gioca bene e sono spensierati. Ci vuole un grande Milan, che giochi bene ma che sia anche da battaglia. Non possiamo assolutamente sbagliare, al contrario abbiamo tutto da perdere. Per questo ci serve lucidità. Il derby si prepara da solo ma la partita è domani”.

