Serie A 2018-2019, 6° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 6° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

MILANO – La sesta giornata del Campionato di Serie A 2018/2019 si gioca in turno infrasettimanale, tra il 25 e il 27 settembre. Si comincia martedì alle ore 21 con Inter – Fiorentina. I nerazzurri provengono dalla vittoria al fotofinish a Marassi contro la Sampdoria e in classifica hanno 7 7 punti. Tre lunghezze in più per i Viola, reduce dalla vittoria casalinga contro la Spal.

Mercoledì alle ore 21 si giocano altre sei partite. L’Udinese, vincitrice sul campo del ChievoVerona, ospita la Lazio che domenica scorsa all’Olimpico ha travolto il Genoa. La Roma, reduce dalla sconfitta rimediata in trasferta in casa del Bologna, riceve il Frosinone, battuto allo Stirpe nel finale dalla Juventus. L’Atalanta, fresca di pareggio all’ultimo secondo a San Siro contro il Milan, sfida il Torino, che nel lunch match di domenica è stato costretto a cedere il passo al Napoli. Alla Sardinia Arena il Cagliari, che proviene dalla sconfitta sul campo del Parma, attende la Sampdoria, beffata nei minuti di recupero dall’Inter. Genoa – Chievo Verona è una sfida tra due squadre che devono riscattare una brutta sconfitta, ricevuta, rispettivamente, da Lazio e Udinese. Il Napoli, dopo la bella prova di Torino, cerca conferme al San Paolo contro il Parma per tenere il passo della capolista Juventus, impegnata in casa contro il redivivo Bologna.

Giovedì si giocano gli ultimi due incontri. Alle 19 la Spal, reduce dalla sconfitta patita a Firenze, riceve il Sassuolo, vittorioso in rimonta contro l’Empoli che alle ore 21 sfia un Milan, beffato nel finale nel derby lombardo contro l’Atalanta.

Serie A, 6a giornata di andata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

Martedì 25 settembre 2018

21.00

Inter-Fiorentina

Mercoledì 26 settembre 2018

21.00

Udinese-Lazio

Roma – Frosinone

Atalanta-Torino

Cagliari-Sampdoria

Genoa-Chievo

Juventus-Bologna

Napoli-Parma

Giovedì 27 settembre 2018

19.00

Spal-Sassuolo

21.00

Empoli-Milan